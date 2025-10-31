Montha Cyclone: జగన్కి తుఫాను గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు లేదు.. రవి కుమార్
మొంథా తుఫానులో దాదాపు 13,000 విద్యుత్ స్తంభాలు, 3,000 కి.మీ. కండక్టర్ లైన్లు, 3,000 ట్రాన్స్ఫార్మర్లు దెబ్బతిన్నాయని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంధన శాఖ మంత్రి జి. రవి కుమార్ శుక్రవారం తెలిపారు. తుఫాను సమయంలో త్వరితగతిన స్పందించేలా ఇంధన శాఖ రెండు రోజుల ముందుగానే సిబ్బందిని సమీకరించిందని కుమార్ చెప్పారు.
మొంథా తుఫాను సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాలకు గణనీయమైన నష్టం వాటిల్లింది, తీరప్రాంత జిల్లాల్లో వేలాది స్తంభాలు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు దెబ్బతిన్నాయని తెలిపారు. ప్రజా భద్రతకు శాఖ ప్రాధాన్యత ఇచ్చిందని, ప్రభావిత ప్రాంతాలలో నిరంతరాయంగా విద్యుత్ పునరుద్ధరణను నిర్ధారించిందని చెప్పారు.
తుఫాను కారణంగా నెట్వర్క్కు విస్తృతమైన నష్టం జరిగినప్పటికీ, దాదాపు 1,500 మంది సిబ్బందిని క్షేత్రస్థాయిలో మోహరించామని, 24 గంటల్లో విద్యుత్ పునరుద్ధరణకు వీలు కల్పించామని ఆయన చెప్పారు. వ్యవసాయం, ఆక్వాకల్చర్తో ముడిపడి ఉన్న ఫీడర్లకు 48 గంటల్లోపు విద్యుత్ సరఫరా పూర్తిగా పునరుద్ధరించబడుతుందని కుమార్ తెలిపారు.
బలమైన గాలులు వీచే ప్రాంతాలలో మాత్రమే షట్డౌన్లు అమలు చేయబడతాయని కుమార్ వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా, ఒకప్పుడు విపత్తు తనిఖీల సమయంలో కనిపించకుండాపోయిన వైకాపా అధినేత జగన్ మోహన్ రెడ్డికి ఇప్పుడు తుఫానుల గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు లేదని మంత్రి అన్నారు.