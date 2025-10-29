Montha Cyclone: మరో రెండు రోజులు పనిచేయండి.. చంద్రబాబు ఏరియల్ సర్వే (video)
తీవ్రమైన తుఫాను మొంథా కారణంగా రాష్ట్రంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు మరణించారని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యల వల్ల నష్టం తగ్గిందని చంద్రబాబు చెప్పారు. తుఫాను బాధిత ప్రజలకు మరింత ఉపశమనం కల్పించడానికి మరో రెండు రోజులు తమ ప్రయత్నాలను కొనసాగించాలని ముఖ్యమంత్రి మొత్తం ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి పిలుపునిచ్చారు.
మరో రెండు రోజులు ఇదేవిధంగా పనిచేస్తే.. ప్రజలకు చాలా ఉపశమనం కలిగించగలమని తెలిపారు. వీలైనంత త్వరగా సాధారణ పరిస్థితులు పునరుద్ధరించాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.
మంత్రులు, అధికారులు ప్రభావిత ప్రాంతాలను సందర్శించి, ప్రజలు ఏవైనా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారా అని అడిగి తెలుసుకోవాలని ఆదేశించారు. తుఫాను వల్ల జరిగిన నష్టాన్ని వివిధ విభాగాలలో అంచనా వేయాలని, తద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అందించాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. అదేవిధంగా, బాధితులకు ఆహారం, ఇతర ముఖ్యమైన వస్తువులను పంపిణీ చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.