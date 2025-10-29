వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి పారశాఠల్లో అల్పాహార పథకం: భట్టి విక్రమార్క
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుండి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని విద్యార్థులకు అల్పాహార పథకాన్ని ప్రారంభిస్తుందని ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క ప్రకటించారు. మధిరలోని తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో విద్యా శాఖ కార్యకలాపాలను సమీక్షిస్తూ, ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి ఏ విద్యార్థి పోషకాహార లోపంతో బాధపడకుండా చూసుకోవాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.
భట్టి నేతృత్వంలోని ఆర్థిక శాఖ ఈ పథకానికి సంబంధించిన వివరణాత్మక ప్రణాళికను రూపొందిస్తోందని, ఇది ప్రస్తుత మధ్యాహ్న భోజన కార్యక్రమానికి అనుబంధంగా ఉంటుందని తెలిపారు. సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం ప్రతి మండలంలో మూడు సంస్థలను గుర్తిస్తున్నారు. ప్రతి పది గ్రామాలకు ఒక పాఠశాలను దశలవారీగా అప్గ్రేడ్ చేస్తారు. ఈ పాఠశాలల్లో మెరుగైన తరగతి గదులు, మౌలిక సదుపాయాలు, తగినంత బోధన, బోధనేతర సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేస్తారు" అని భట్టి అన్నారు.
విద్య మరియు యువత సాధికారతకు ప్రభుత్వం అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని భట్టి అన్నారు. గ్రామీణ యువత హైదరాబాద్కు వలస వెళ్లకుండా పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధం కావడానికి నియోజకవర్గ స్థాయిలో అంబేద్కర్ నాలెడ్జ్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
ప్రతి కేంద్రంలో డిజిటల్ లైబ్రరీలు, పూర్తి స్టడీ మెటీరియల్ మరియు నిపుణులైన అధ్యాపకులచే ఆన్లైన్ కోచింగ్ ఉంటాయి. ఖమ్మం జిల్లాలోని ఐదు నియోజకవర్గాలలో ఇటువంటి కేంద్రాలను ప్రారంభించడానికి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసినట్లు ఆయన చెప్పారు.