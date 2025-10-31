ఏం చెట్టురా అది, ఆ చెట్టు పడిపోకూడదు, బ్రతకాలి (video)
మొంథా తుఫాన్ అపారంగా నష్టాన్ని సృష్టించింది. వేల ఎకరాల్లో పంట నష్టంతో పాటు ఎన్నో చెట్లు నేలకొరిగాయి. ఐతే సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. మొంథా తుఫాన్ పెనుగాలికి కూలిపోయేందుకు సిద్ధంగా వున్న ఓ రావి చెట్టును కొంతమంది యువకులు రక్షించారు.
ఆ రావి చెట్టును కుర్రాళ్లందరూ కలిసి గట్టిగా పట్టుకున్నారు. ఇసుక బస్తాలు నింపి దాని మొదట్లో కుమ్మరించారు. ఆ తర్వాత ఏకంగా ఓ సిమెంట్ బెంచినీ తీసుకుని వచ్చి ఆ చెట్టును దానికి గట్టిగా తాళ్లతో కట్టేసారు. అలా చెట్టును కూలిపోకుండా రక్షించారు. వృక్షో రక్షతి రక్షితః... మనం చెట్లను సంరక్షిస్తే, అవి మనకు జీవనాధారంగా మారి, మన మనుగడకు తోడ్పడతాయి.