శుక్రవారం, 19 సెప్టెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 19 సెప్టెంబరు 2025 (22:21 IST)

BCCI: బీసీసీఐ అధ్యక్షుడి నియామకం.. అమిత్ షా నివాసంలో భేటీ ఎందుకు?

భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) తన తదుపరి అధ్యక్షుడి పేరును నిర్ధారించడానికి సెప్టెంబర్ 20న కీలకమైన సమావేశాన్ని నిర్వహించనుంది. ఈ సమావేశం కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా నివాసంలో జరుగుతుంది. బీసీసీఐ శాశ్వత అధ్యక్షుడిని నియమించడంలో భాగంగా రాజకీయ జోక్యం లేకుండా బోర్డును కాపాడుకోవడానికి, బలమైన క్రికెట్ నేపథ్యం ఉన్న వ్యక్తికి ఈ పదవి వస్తుందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. 
 
అయితే, ఇప్పటికే వివాదం తలెత్తింది. సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడి నివాసంలో ఇంత ముఖ్యమైన సమావేశం ఎందుకు జరుగుతుందోనని కొందరు ప్రశ్నిస్తున్నారు. 
 
తాజా నివేదికల ప్రకారం, భారత హోంమంత్రి అమిత్ షా ఇంట్లో ఉన్నత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించిన తర్వాతే సెప్టెంబర్ 28 నాటికి బీసీసీఐ అధ్యక్షుడిని ఖరారు చేయగలదని తెలుస్తోంది. మాజీ క్రికెటర్ రోజర్ బిన్నీ ఇటీవల బీసీసీఐ అధ్యక్ష పదవి నుండి వైదొలిగారు, రాజీవ్ శుక్లా తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన అతని స్థానంలో ఉన్నారు.
 
ఇక బీసీసీఐ అధ్యక్ష పదవికి గంగూలీ బరిలోకి దిగినప్పటికీ, టీమిండియా మాజీ ఆటగాడు హర్భజన్ సింగ్, కర్ణాటక మాజీ స్పిన్నర్ రఘురామ్ భట్ కూడా ఈ పదవులకు పోటీలో ఉన్నారు.

KCR Is The Trump of Telangana: ఒకప్పుడు కేసీఆర్ తెలంగాణకు ట్రంప్‌లా వుండేవాడు..

KCR Is The Trump of Telangana: ఒకప్పుడు కేసీఆర్ తెలంగాణకు ట్రంప్‌లా వుండేవాడు..న్యూఢిల్లీలో జరిగిన పెట్టుబడిదారుల సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కేసీఆర్‌ను డోనాల్డ్ ట్రంప్‌తో పోల్చారు. ఒకప్పుడు కేసీఆర్‌ తెలంగాణకు ట్రంప్‌లా ఉండేవాడని, కానీ ప్రజలు ఆయనను తిరస్కరించారన్నారు. ఏదైనా నిరంకుశ పాలన ఎక్కువ కాలం ఉండదని సీఎం గుర్తించారు. కేసీఆర్‌ను పక్కకు నెట్టడం ద్వారా తెలంగాణ ఓటర్లు దీనిని నిజం చేశారని రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికాలో ట్రంప్ విధానాల వల్ల బాధపడుతున్న సంస్థలు లేదా కంపెనీలు తెలంగాణకు మారవచ్చని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.

Uppada: ఉప్పాడ భూమిని మింగేసిన సముద్రం- పవన్ కల్యాణ్ ఒత్తిడి వల్లే?

Uppada: ఉప్పాడ భూమిని మింగేసిన సముద్రం- పవన్ కల్యాణ్ ఒత్తిడి వల్లే?ఉప్పాడ ప్రజల పెద్ద కల ఎట్టకేలకు వాస్తవ రూపం దాల్చింది. భారతదేశంలోని ఏ గ్రామానికి మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కోసం మంజూరు చేయని అతిపెద్ద మొత్తంలో ఒకటైన రూ.323 కోట్ల విలువైన తీరప్రాంత రక్షణ ప్రాజెక్టు ప్రారంభమైంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ దృఢ సంకల్పంతో చేసిన కృషి వల్లే ఈ ప్రాజెక్టు ప్రారంభమైంది.

డిసెంబరు నాటికి పోలవరం డయాఫ్రమ్ వాల్ నిర్మాణం పూర్తి : సీఎం చంద్రబాబు

డిసెంబరు నాటికి పోలవరం డయాఫ్రమ్ వాల్ నిర్మాణం పూర్తి : సీఎం చంద్రబాబుడిసెంబరు నాటికి పోలవరం డయాఫ్రమ్ వాల్ నిర్మాణం పూర్తి చేస్తామని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. ఆయన శుక్రవారం విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, కుప్పం ప్రాంతానికి నీళ్లు తరలించి జలహారతి ఇవ్వడంతో తన జన్మ సార్ధకమైందన్నారు. వచ్చే డిసెంబరు నెలాఖరు నాటికి పోలవరం డయాఫ్రమ్ వాల్ నిర్మాణం పూర్తి చేస్తామని తెలిపారు. ముఖ్యంగా, నీటిని సమర్థంగా నిర్వహిస్తే కరవు అనే మాట రాదన్నారు. ఎక్కడికక్కడ భూగర్భ జలాలను పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. సరైన వినియోగంతో రాష్ట్రంలో 700 టీఎంసీల మేర భూగర్భ జలాలు పెరుగుతాయన్నారు. పదేళ్లలో 439 టీఎంసీలు కృష్ణా డెల్టాకు తీసుకొచ్చినట్లు తెలిపారు.

అసెంబ్లీ సమావేశాలు : టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ ఘాటు కౌంటర్

అసెంబ్లీ సమావేశాలు : టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ ఘాటు కౌంటర్ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సమావేశాల్లో వైకాపాకు చెందిన ప్రతిపక్ష సభ్యులు లేకపోయినప్పటికీ సభా కార్యక్రమాలు మాత్రం వాడివేడిగా సాగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా, టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ సభ్యులు సంధించే ప్రశ్నలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, ఇతర మంత్రులు సమాధానాలు చెబుతున్నారు.

నగరం లోపల నగరంగా ఆవిర్భవిస్తున్న హైదరాబాద్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్

నగరం లోపల నగరంగా ఆవిర్భవిస్తున్న హైదరాబాద్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్హైదరాబాద్: హైదరాబాద్‌లోని ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ కేవలం వ్యాపార కేంద్రంగా మాత్రమే కాకుండా నగరం లోపల నగరంగా వేగంగా రూపాంతరం చెందుతోంది. పని, ఇల్లు, విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణ , జీవనశైలి సజావుగా కలిసి ఉండే చక్కటి పర్యావరణ వ్యవస్థగా ఇది అభివృద్ధి చెందుతోంది. ASBL నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఈ దార్శనికతను పునరుద్ఘాటించారు, భారతదేశంలో అత్యంత స్థిరమైన, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లలో ఒకటిగా ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎందుకు మారిందో డేటాతో సహా ఇక్కడ వెల్లడించారు.

