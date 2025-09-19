BCCI: బీసీసీఐ అధ్యక్షుడి నియామకం.. అమిత్ షా నివాసంలో భేటీ ఎందుకు?
భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) తన తదుపరి అధ్యక్షుడి పేరును నిర్ధారించడానికి సెప్టెంబర్ 20న కీలకమైన సమావేశాన్ని నిర్వహించనుంది. ఈ సమావేశం కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా నివాసంలో జరుగుతుంది. బీసీసీఐ శాశ్వత అధ్యక్షుడిని నియమించడంలో భాగంగా రాజకీయ జోక్యం లేకుండా బోర్డును కాపాడుకోవడానికి, బలమైన క్రికెట్ నేపథ్యం ఉన్న వ్యక్తికి ఈ పదవి వస్తుందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.
అయితే, ఇప్పటికే వివాదం తలెత్తింది. సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడి నివాసంలో ఇంత ముఖ్యమైన సమావేశం ఎందుకు జరుగుతుందోనని కొందరు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
తాజా నివేదికల ప్రకారం, భారత హోంమంత్రి అమిత్ షా ఇంట్లో ఉన్నత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించిన తర్వాతే సెప్టెంబర్ 28 నాటికి బీసీసీఐ అధ్యక్షుడిని ఖరారు చేయగలదని తెలుస్తోంది. మాజీ క్రికెటర్ రోజర్ బిన్నీ ఇటీవల బీసీసీఐ అధ్యక్ష పదవి నుండి వైదొలిగారు, రాజీవ్ శుక్లా తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన అతని స్థానంలో ఉన్నారు.
ఇక బీసీసీఐ అధ్యక్ష పదవికి గంగూలీ బరిలోకి దిగినప్పటికీ, టీమిండియా మాజీ ఆటగాడు హర్భజన్ సింగ్, కర్ణాటక మాజీ స్పిన్నర్ రఘురామ్ భట్ కూడా ఈ పదవులకు పోటీలో ఉన్నారు.