Salary Cut : జగన్మోహన్ రెడ్డి జీతంలో కోత లేదా సస్పెన్షన్ తప్పదా?
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడి ఒక సంవత్సరం దాటింది. ఈ కాలంలో జగన్ ఎన్నిసార్లు అసెంబ్లీకి వచ్చారన్నది ఒకవైపు లెక్కించవచ్చు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ప్రభుత్వ నాయకత్వం జగన్ను అసెంబ్లీకి హాజరు కావాలని, విధాన చర్చలలో పాల్గొనాలని, పులివెందుల ఎమ్మెల్యేగా తన విధిని నెరవేర్చాలని కోరుతూ వస్తున్నాయి.
అయితే, ప్రతిపక్ష నాయకుడి హోదా ఇస్తేనే తాను అసెంబ్లీకి హాజరవుతానని పదే పదే పట్టుబడుతున్నారు. 2024లో ప్రజా తీర్పును పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఆ నిర్ణయం పూర్తిగా ప్రభుత్వ చేతుల్లో లేదు. ఈ సందర్భంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు చాలా ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
వైకాపా చీఫ్ జగన్ జీతంలో కోత లేదా సస్పెన్షన్ కూడా విధించే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి తన విధిని నిర్వర్తించకపోతే, మేము సాధారణంగా అతన్ని ముందుగా మందలించి శిక్షిస్తాం. వారు తమ తీరును సరిదిద్దుకోకపోతే, మేము వారి జీతాలను తగ్గిస్తాం.
వారు ఎప్పటికీ మారకపోతే, వారిని ఆ పదవి నుండి తొలగిస్తారు. ఒక ఎమ్మెల్యేకు ఇలాంటి శిక్షా విధానాన్ని మనం ఎందుకు విధించకూడదు? తమ విధులను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న ఎమ్మెల్యేలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని నేను ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థిస్తున్నాను.. అని అయ్యన్నపాత్రుడు అన్నారు. స్పీకర్ జగన్ గురించి నేరుగా ప్రస్తావించకపోయినా, దాని అర్థం చాలా స్పష్టంగా ఉంది. ప్రజలు చుక్కలను కలుపుతున్నారు.