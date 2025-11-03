సోమవారం, 3 నవంబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : సోమవారం, 3 నవంబరు 2025 (07:27 IST)

Suma: దంపతుల జీవితంలో సుమ కనకాల ఎంట్రీ తో ఏమయిందనే కథతో ప్రేమంటే

Priyadarshi, Suma Kanakala, Anandi
ప్రేమికులయిన ప్రియదర్శి, ఆనంది వైవాహిక జీవితంలోకి ప్రవేశించాక వారి లైఫ్ లో హెడ్ కానిస్టేబుల్ సుమ కనకాల ఎంట్రీ తో ప్రేమంటే చిత్రం టీజర్ చెబుతోంది. అసలు సుమ వారి లైఫ్ లోకి ఎందుకు వచ్చిందనేది ఆద్యంతం వినోదాత్మకంగా వుంటుందని దర్శకుడు తెలియజేస్తున్నారు. నవనీత్ శ్రీరామ్ డైరెక్టర్ గా అరంగేట్రం చేస్తున్నారు. 

పుస్కూర్ రామ్ మోహన్ రావు, జాన్వీ నరంగ్ నిర్మాణంలో, శ్రీ వెంకటేశ్వర సినిమాస్ ఎల్‌ఎల్‌పీ (SVCLLP) బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని రానా దగ్గుబాటి స్పిరిట్ మీడియా సమర్పిస్తోంది. దివంగత నారాయణ్ దాస్ నారంగ్ గారికి ట్రిబ్యుట్ గా నిలిచే ఈ చిత్రానికి ఆదిత్య మెరుగు సహ నిర్మాత. ఈ చిత్ర టీజర్‌ను ఈ రోజు లాంచ్ చేశారు.
 
టీజర్‌లో కొత్త పెళ్లి జంట జీవితంలోని సరదా, ప్రేమ, గిల్లికజ్జాల మేళవింపు హిలేరియస్ గా చూపించారు. పెళ్లి తర్వాత కలల ప్రపంచంలో ఊహించిన ప్రేమకథ, వాస్తవ జీవితంలోని చిన్న చిన్న సమస్యలతో ఎలా మలుపులు తిరుగుతుందో ఆకట్టుకునేలా ప్రజెంట్ చేశారు. ప్రియదర్శి, ఆనంది జంటగా కనిపించి, కొత్త దంపతుల జీవితంలో జరిగే సన్నివేశాలని అలరించేలా చూపించారు. సుమ కనకాల పోలీస్ హెడ్ కానిస్టేబుల్‌గా ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో కథలో కొత్త మలుపు వస్తుంది. ఆమె పాత్ర హ్యుమర్ ని మరింత ఎలివేట్ చేసింది.
 
డైరెక్టర్ నవనీత్ శ్రీరామ్ ఈ చిత్రాన్ని సిట్యువేషనల్ హ్యుమర్, మనసుని హత్తుకునే ఎమోషన్స్ తో అద్భుతంగా  ప్రజెంట్ చేశారు. ప్రేమంటే అనే టైటిల్‌కు తగ్గట్లుగానే, ప్రేమలోని కలలు, వాస్తవాల మధ్య తేడాను చూపిస్తూ టీజర్‌ ప్రేక్షకులను ఇన్స్టంట్ గా కనెక్ట్‌ అయ్యింది. ప్రియదర్శి–ఆనంది జంట మధ్య కెమిస్ట్రీ సహజంగా, చూడముచ్చటగా వుంది. సుమ కనకాల ప్రజెన్స్ కట్టిపడేసింది. వెన్నెల కిషోర్ తన సిగ్నేచర్ టచ్‌తో నవ్వులు పంచారు.
 
సినిమాటోగ్రాఫర్ విశ్వనాథ్ రెడ్డి (గామీ చిత్రానికి గద్దర్ అవార్డు గ్రహీత) ఈ చిత్రానికి బ్యూటీఫుల్  విజువల్స్ అందించారు. “డ్రాగన్”కి సంగీతం అందించిన లియాన్ జేమ్స్ ఎనర్జిటిక్ బ్యాగ్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇచ్చారు. ఎడిటర్ రాఘవేంద్ర తిరున్, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అరవింద్ మూలే, డైలాగ్ రైటర్స్ కార్తిక్ తుపురాణి, రాజ్‌కుమార్ అందరూ తమ తమ విభాగాల్లో అద్భుతమైన పనితీరు కనబరిచారు.
 
“Thrill-U Prapthirasthu!” అనే ఫన్ ట్యాగ్‌లైన్‌తో వస్తున్న ప్రేమంటే నవ్వులు, ప్రేమ, జీవితం అన్నింటినీ కలిపిన హిలేరియస్ చిత్రం కానుంది. ఈ చిత్రం నవంబర్ 21న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
 
ప్రియదర్శి మాట్లాడుతూ..  నా వెనుక ఉండి ముందు నడిపిస్తున్న మా టీమ్ అందరికీ థాంక్యు. ఈ సినిమాని చాలా ప్రేమతో చేసాం. టీజర్ మీ అందరికీ నచ్చడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. అందరిని థియేటర్స్ లో కలుద్దాం అనుకుంటున్నాను. నవంబర్ 21 గుర్తుపెట్టుకోండి.  District app ని అందరూ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఈ సినిమాకి ఒక టికెట్ కొని ఒక టికెట్ ఉచితంగా పొందండి. అందరు కూడా సినిమాని థియేటర్స్ లో ఎంజాయ్ చేయండి.
 
సుమ కనకాల మాట్లాడుతూ..  దర్శి చాలా నేచురల్ యాక్టర్. చాలా అద్భుతంగా నటించారు. ఇందులో ఆనంది దర్శి కెమిస్ట్రీ చాలా బాగుంటుంది. నవనీత్ మంచి స్క్రిప్ట్ తో వచ్చారు. ఇందులో లియాన్ జేమ్స్ గారి మ్యూజిక్ సింప్లి సూపర్.  ఇందులో నాకు ఒక పాట ఉంది. దానికి ఒక హుక్ స్టెప్ ఉంది, నవంబర్ 21న తప్పకుండా అందరూ సినిమా థియేటర్స్ లో చూడాలని కోరుకుంటున్నాను
 
హీరోయిన్ ఆనంది మాట్లాడుతూ..  మంచి రొమాంటిక్ కామెడీతో వస్తున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది.  ప్రియదర్శి గారికి సుమా గారికి మా డైరెక్టర్ గారికి అందరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు. ఇందులో దర్శి గారు చాలా కొత్తగా కనిపిస్తారు. తప్పకుండా అందరూ థియేటర్స్ లో సినిమా చూడాలని కోరుకుంటున్నాను.
 
డైరెక్టర్ నవనీత్ శ్రీరామ్ మాట్లాడుతూ.. చాలా మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఇది. ఫ్యామిలీతో కలిసి రండి చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు.

రాజస్థాన్‌‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ట్రక్కును ఢీకొన్న టెంపో ట్రావెలర్.. 18 మంది మృతి

రాజస్థాన్‌‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ట్రక్కును ఢీకొన్న టెంపో ట్రావెలర్.. 18 మంది మృతిరాజస్థాన్‌లోని జోధ్‌పూర్ జిల్లాలో ఆదివారం టెంపో ట్రావెలర్ ప్రయాణీకులను తీసుకెళ్తున్న ట్రక్కును ఢీకొట్టడంతో కనీసం 18 మంది మృతి చెందగా, ఆరుగురు గాయపడ్డారని పోలీసులు తెలిపారు. జోధ్‌పూర్ నగరానికి 160 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఫలోడి సబ్‌డివిజన్‌లోని మటోడా ప్రాంతం సమీపంలో ఈ విషాద సంఘటన జరిగింది. బికనీర్‌లోని కొలాయత్ నుండి తిరిగి వస్తున్న వాహనం రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న ట్రెయిలర్‌ను ఢీకొట్టింది. బికనీర్ జిల్లాలో ఏటా జరిగే మతపరమైన కార్యక్రమం కోలాయత్ జాతరను సందర్శించి ఇంటికి తిరిగి వస్తున్న జోధ్‌పూర్‌లోని సుర్‌సాగర్ ప్రాంతం నుండి యాత్రికులను టెంపో ట్రావెలర్ తీసుకెళ్తున్నాడు.

Bahubali: ఇస్రో అదుర్స్: జియోసింక్రోనస్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆర్బిట్‌లోకి CMS-03 ఇస్రో హెవీలిఫ్ట్ రాకెట్

Bahubali: ఇస్రో అదుర్స్: జియోసింక్రోనస్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆర్బిట్‌లోకి CMS-03 ఇస్రో హెవీలిఫ్ట్ రాకెట్భారత ప్రయోగ వాహనం ద్వారా జియోసింక్రోనస్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆర్బిట్ (GTO)లోకి మోసుకెళ్లగల అత్యంత బరువైన కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహం CMS-03తో కూడిన ఇస్రో హెవీలిఫ్ట్ రాకెట్ బాహుబలి ఆదివారం శ్రీహరికోట అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి నింగికి ఎగసింది. 24 గంటల కౌంట్‌డౌన్ ముగిసిన తర్వాత, 43.5 మీటర్ల పొడవైన రాకెట్ చెన్నై నుండి దాదాపు 135 కి.మీ దూరంలో ఉన్న ఈ అంతరిక్ష నౌకలోని రెండవ ప్రయోగ వేదిక నుండి సాయంత్రం 5.26 గంటలకు ముందస్తు సమయానికి ఆకాశంలోకి దూసుకెళ్లింది.

ములుగు జిల్లా.. ఉద్యోగి భుజంపై ఎక్కి కూర్చుని హాయిగా నిద్రపోయిన వానరం (video)

ములుగు జిల్లా.. ఉద్యోగి భుజంపై ఎక్కి కూర్చుని హాయిగా నిద్రపోయిన వానరం (video)ములుగు జిల్లాలో ఓ ఉద్యోగి తలపై హాయిగా నిద్రపోయింది. వానరం అలా కునుకు తీయడంతో ఉద్యోగి కూడా కదలక మెదలక వుండిపోయాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. ములుగు జిల్లాలో ఏటూరునాగారంలోని గిరిజన ఆవాస పారిశ్రామిక శిక్షణ కేంద్రంలో ఉద్యోగులు తమ విధుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఆ సమయంలో ఓ వానరం కార్యాలయంలోపలికి వచ్చింది. దాన్ని చూశాక ఉద్యోగులు భయాందోళనకు గురయ్యారు.

గర్భవతిని చేసి బిడ్డ పుట్టాక రెండో పెళ్లి -ప్రియుడి ఇంటి ముందు ప్రియురాలు ధర్నా

గర్భవతిని చేసి బిడ్డ పుట్టాక రెండో పెళ్లి -ప్రియుడి ఇంటి ముందు ప్రియురాలు ధర్నానల్గొండ జిల్లాలో ప్రియుడి ఇంటి ముందు ప్రియురాలు ధర్నాకు దిగింది. నకిరేకల్ మండలం నెల్లిబండ గ్రామంలో రేణుక అనే యువతి.. అదే గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తిని ప్రేమించింది. అతడు ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి సహజీవనం చేశాడు. చివరికి గర్భం దాల్చిన రేణుక ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత తనను పట్టించుకోకుండా అతడు మరో మహిళను పెళ్లి చేసుకున్నాడని రేణుక తెలిపింది.

Minor girl: తమ్ముడు కిందపడిపోయాడని నమ్మించి.. బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం.. ఎక్కడ?

Minor girl: తమ్ముడు కిందపడిపోయాడని నమ్మించి.. బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం.. ఎక్కడ?ఖమ్మం జిల్లాలో బాలికపై అఘాయిత్యం జరిగింది. తమ్ముడు కళ్లు తిరిగి కింద పడిపోయాడని మాయమాటలు చెప్పి.. బాలికను ఓ ఇంటి వద్దకు తీసుకెళ్లి సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు ముగ్గురు యువకులు. ఖమ్మం, కొణిజర్ల మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన బాలిక వద్దకు అదే గ్రామానికి చెందిన ముగ్గురు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. అత్యాచారానికి పాల్పడిన వారిలో ఇద్దరు మైనర్లు వున్నారు. మరొకడు డిగ్రీ చదువుతున్నాడు. చర్చికి వెళ్లి తిరిగి వస్తున్న బాలిక వద్ద ఆమె తమ్ముడు కళ్లు తిరిగి కింద పడిపోయాడని నమ్మించి.. ఒక ఇంటికి తీసుకెళ్లిన నిందితులు ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. అనంతరం బాలిక ఇంటికి చేరుకుంది.

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?మనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలు

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలుగ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, సాంప్రదాయ టీల లోని కొన్ని రకాలు. హెర్బల్ టీలు, మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, పువ్వులతో రుచిగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తపోటును నియంత్రించే మందార టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తాయి. జలుబు, జ్వరం, గొంతునొప్పి, తలనొప్పితో బాధపడేవారు అల్లం టీ తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. పసుపు టీ తాగితే అందులోని కుర్కమిన్ అనే పదార్థంలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నివారించడం, వృద్ధాప్య ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేయడంలో బాదం టీ బాగా పనిచేస్తుంది.

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కార్తీక మాసంలో భక్తులు సాధారణంగా మాంసాహారం, ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి తామస గుణాలను పెంచే ఆహారాన్ని త్యజిస్తారు. దీనికి బదులుగా సాత్వికమైన, తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నేతి బీరకాయ అధిక నీటి శాతం, పీచు పదార్థం కలిగి ఉండి, అత్యంత సాత్వికమైన కూరగాయ. ఉపవాసాలు, నిష్ఠతో కూడిన ఈ మాసంలో శరీరం శుద్ధిగా ఉండటానికి, జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగ్గా పని చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ఆహార నియంత్రణ అనేది కేవలం శారీరక శుద్ధి మాత్రమే కాదు, ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్హైదరాబాద్: ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం సందర్భంగా, సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్‌డ్ రోబోటిక్స్ అండ్ రికవరీని హైదరాబాద్‌లోని HCAH సువిటాస్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ప్రారంభించింది. ఇది స్ట్రోక్, న్యూరో రిహాబిలిటేషన్‌లో ఒక ప్రధాన ముందడుగును సూచిస్తుంది. రోబోటిక్స్, ఏఐ, సైన్స్, డేటా మరియు మానవ సంరక్షణను సౌకర్యవంతంగా మిళితం చేయటం ద్వారా భారతదేశంలో అత్యంత వేగవంతమైన రికవరీని అందించాలనే HCAH లక్ష్యానికి ఈ కేంద్రం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. తెలంగాణలో స్ట్రోక్ కేసులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి, పట్టణ ప్రాంతాలలోని రోగులలో దాదాపు 20-30% మంది ఇప్పుడు 18 నుంచి 45 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గలవారు వుంటున్నారు.

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?రుతువులు మారినప్పుడల్లా, మన ఆరోగ్యంపై వాటి ప్రభావం కూడా మారుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలలో హెచ్చుతగ్గులు, అలర్జీ కారకాల బారిన ఎక్కువగా పడటం, రోజువారీ దినచర్యలో మార్పులు... ఇవన్నీ మన రోగనిరోధక వ్యవస్థపై భారాన్ని పెంచుతాయి. దీనివల్ల మనం జలుబు, ఫ్లూ, అలసట బారిన సులభంగా పడే అవకాశం ఉంది. న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్, న్యూట్రిషనిస్ట్ రితక సమద్దార్ ప్రకారం, ఈ మారుతున్న సమయంలో ఆరోగ్యంగా, శక్తివంతంగా ఉండాలంటే రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. బలమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థకు సమతుల్య ఆహారం, మంచి అలవాట్లు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ఆధారం.
