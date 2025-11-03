సోమవారం, 3 నవంబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : సోమవారం, 3 నవంబరు 2025 (07:44 IST)

Prashanth Varma: నా పై ఆరోపణలు అబద్దం, ప్రతీకారం గా జరుగుతున్నాయి: ప్రశాంత్ వర్మ

Prashanth Varma, Niranjan Reddy
Prashanth Varma, Niranjan Reddy
హనుమాన్ సినిమా తర్వాత పలు సినిమాలు తీస్తానని ఒప్పుకుని అడ్వాన్స్ లు తీసుకుని కాలయాపనచేస్తున్నాడనీ, తమను మోసం చేశారని కొందరు నిర్మాతలు దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ పై ఫిలింఛాంబర్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై ఆయన వివరణ ఇస్తూ ప్రెస్ నోట్ విడుదలచేశారు. 
 
దాని ప్రకారం.. కొన్ని మీడియా పోర్టళ్లు, సోషల్ మీడియా పేజీలు, వెబ్ చానల్స్ M/S ప్రైమ్ షో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఫిర్యాదును మరియు నా సమాధానం నుండి కొంచెం మాత్రమే తీసుకుని ప్రచారం చేశారు. ఇది ఒక వైపు, అసంపూర్ణ, తప్పు, నిర్ధారించని సమాచారాన్ని పంచడమే. దీనిని నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను.నా మరియు M/S ప్రైమ్ షో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ మధ్య వివాదం ఇప్పుడిప్పుడు టెలుగు ఫిల్మ్ చాంబర్ / దర్శకుల సంఘం ముందు విచారించబడుతోంది. 
 
ఇది న్యాయాధికారంగా జరుగుతుంది. ఒక విషయం పరిశ్రమ ఫోరం వద్ద పరిష్కరించబడుతుండగా, అందరూ ఆ ఫోరం పనిచేయడానికి అనుమతించాలి. మీడియా ద్వారా వివాదం పై మాట్లాడడం సరి కాదు. ఈ దశలో అంతర్గత పత్రాలు, ఇమెయిళ్ళు, ఒప్పందాలు లేదా ఆర్థిక వివరాలు బయటపెట్టడం విచారణకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది మరియు ప్రజా అభిప్రాయానికి చెడు ప్రభావం కలిగిస్తుంది.నా పై ఉన్న ఆరోపణలు పూర్తిగా తప్పు, అబద్దం, ప్రతీకారం అని నేను స్పష్టం చెబుతున్నాను.అందువల్ల, అన్ని మీడియా సంస్థలు, డిజిటల్ మీడియా, సోషల్ మీడియా, వార్తా ఛానల్స్ దయచేసి ఊహాగానాలు మరియు అసంపూర్ణ విషయాలను ప్రచురించడం మానాలి మరియు టెలుగు ఫిల్మ్ చాంబర్ విచారణ ఫలితాన్ని వేచి చూడాలని కోరుతున్నాను.
 
అసలు నిర్మాతలు ఫిర్యాదు ఏమంటే..
ప్రొడ్యూసర్ నిరంజన్ రెడ్డి ప్రశాంత్ వర్మపై భారీ ఆరోపణలు చేసారు. నిరంజన్ రెడ్డి చెబుతున్నattarutta, హనుమాన్ సినిమాకి సంబంధించి ప్రశాంత్ వర్మ నుండి 10.34 కోట్ల అడ్వాన్స్ తీసుకుని, హనుమాన్ తర్వాత అధీర, మహాకాళీ, జై హనుమాన్, బ్రహ్మరాక్షస్లాంటి సినిమాలు చేయనున్నారని హామీ ఇచ్చి, అవి చేయడం లేదని ఆరోపించారు.అదేవిధంగా, 10.23 కోట్ల ఖర్చు పెట్టి వేరే ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర 'Octopus' సినిమాను కొని ఉంటే, NOC ఇవ్వడం లో అడ్డంకులు ఉంటున్నాయని చెప్పారు. నిరంజన్ రెడ్డి ప్రశాంత్ వర్మకు Loss of Business Opportunities కారణంగా 200 కోట్ల డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు చెప్పడం గమనార్హం.
 
ఈ విషయం పై ప్రశాంత్ వర్మ అభిప్రాయం ప్రకారం, ఆయనే ఏ సినిమాలు చేస్తానన్నారో లేదా ఏ అగ్రిమెంట్లు లేవని క్లారిటీ ఇచ్చారు. Octopus విషయంలో మాత్రం ఒరిజినల్ ప్రొడ్యూసర్ తో మామూలుగా చర్చించుకోవాలని సూచించారు.ప్రశాంత్ వర్మ హనుమాన్ నుండి తనకు ₹15.82 కోట్లు మాత్రమే అందాయని, అవి అడ్వాన్స్ కాదని తన షేర్ మాత్రమే అని స్పష్టం చేశారు. ఇంకా అతన్ని ఎక్కువ డబ్బులు రావాలనే దృష్టితో ఈ కవళింపు చేస్తున్నారని ఛాంబర్ లో తెలిపారు.తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో జరుగుతున్న ఈ వివాదానికి ఎలాంటి పరిష్కారం వస్తుందో చూస్తే ఆసక్తికరం. ఇంకో ఇంపార్టెంట్ కేస్‌గా పరిశీలిస్తున్న ఈ స్టోరీపై సర్వత్రా శ్రద్ధ నెలకొంది.
 ఇక ఫైనల్ గా ఫిలిం ఛాంబర్ పెద్దలు ఏమి తీర్పు చెబుతారో ఆసక్తినెలకొంది.

రాజస్థాన్‌‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ట్రక్కును ఢీకొన్న టెంపో ట్రావెలర్.. 18 మంది మృతి

రాజస్థాన్‌‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ట్రక్కును ఢీకొన్న టెంపో ట్రావెలర్.. 18 మంది మృతిరాజస్థాన్‌లోని జోధ్‌పూర్ జిల్లాలో ఆదివారం టెంపో ట్రావెలర్ ప్రయాణీకులను తీసుకెళ్తున్న ట్రక్కును ఢీకొట్టడంతో కనీసం 18 మంది మృతి చెందగా, ఆరుగురు గాయపడ్డారని పోలీసులు తెలిపారు. జోధ్‌పూర్ నగరానికి 160 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఫలోడి సబ్‌డివిజన్‌లోని మటోడా ప్రాంతం సమీపంలో ఈ విషాద సంఘటన జరిగింది. బికనీర్‌లోని కొలాయత్ నుండి తిరిగి వస్తున్న వాహనం రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న ట్రెయిలర్‌ను ఢీకొట్టింది. బికనీర్ జిల్లాలో ఏటా జరిగే మతపరమైన కార్యక్రమం కోలాయత్ జాతరను సందర్శించి ఇంటికి తిరిగి వస్తున్న జోధ్‌పూర్‌లోని సుర్‌సాగర్ ప్రాంతం నుండి యాత్రికులను టెంపో ట్రావెలర్ తీసుకెళ్తున్నాడు.

Bahubali: ఇస్రో అదుర్స్: జియోసింక్రోనస్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆర్బిట్‌లోకి CMS-03 ఇస్రో హెవీలిఫ్ట్ రాకెట్

Bahubali: ఇస్రో అదుర్స్: జియోసింక్రోనస్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆర్బిట్‌లోకి CMS-03 ఇస్రో హెవీలిఫ్ట్ రాకెట్భారత ప్రయోగ వాహనం ద్వారా జియోసింక్రోనస్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆర్బిట్ (GTO)లోకి మోసుకెళ్లగల అత్యంత బరువైన కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహం CMS-03తో కూడిన ఇస్రో హెవీలిఫ్ట్ రాకెట్ బాహుబలి ఆదివారం శ్రీహరికోట అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి నింగికి ఎగసింది. 24 గంటల కౌంట్‌డౌన్ ముగిసిన తర్వాత, 43.5 మీటర్ల పొడవైన రాకెట్ చెన్నై నుండి దాదాపు 135 కి.మీ దూరంలో ఉన్న ఈ అంతరిక్ష నౌకలోని రెండవ ప్రయోగ వేదిక నుండి సాయంత్రం 5.26 గంటలకు ముందస్తు సమయానికి ఆకాశంలోకి దూసుకెళ్లింది.

ములుగు జిల్లా.. ఉద్యోగి భుజంపై ఎక్కి కూర్చుని హాయిగా నిద్రపోయిన వానరం (video)

ములుగు జిల్లా.. ఉద్యోగి భుజంపై ఎక్కి కూర్చుని హాయిగా నిద్రపోయిన వానరం (video)ములుగు జిల్లాలో ఓ ఉద్యోగి తలపై హాయిగా నిద్రపోయింది. వానరం అలా కునుకు తీయడంతో ఉద్యోగి కూడా కదలక మెదలక వుండిపోయాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. ములుగు జిల్లాలో ఏటూరునాగారంలోని గిరిజన ఆవాస పారిశ్రామిక శిక్షణ కేంద్రంలో ఉద్యోగులు తమ విధుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఆ సమయంలో ఓ వానరం కార్యాలయంలోపలికి వచ్చింది. దాన్ని చూశాక ఉద్యోగులు భయాందోళనకు గురయ్యారు.

గర్భవతిని చేసి బిడ్డ పుట్టాక రెండో పెళ్లి -ప్రియుడి ఇంటి ముందు ప్రియురాలు ధర్నా

గర్భవతిని చేసి బిడ్డ పుట్టాక రెండో పెళ్లి -ప్రియుడి ఇంటి ముందు ప్రియురాలు ధర్నానల్గొండ జిల్లాలో ప్రియుడి ఇంటి ముందు ప్రియురాలు ధర్నాకు దిగింది. నకిరేకల్ మండలం నెల్లిబండ గ్రామంలో రేణుక అనే యువతి.. అదే గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తిని ప్రేమించింది. అతడు ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి సహజీవనం చేశాడు. చివరికి గర్భం దాల్చిన రేణుక ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత తనను పట్టించుకోకుండా అతడు మరో మహిళను పెళ్లి చేసుకున్నాడని రేణుక తెలిపింది.

Minor girl: తమ్ముడు కిందపడిపోయాడని నమ్మించి.. బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం.. ఎక్కడ?

Minor girl: తమ్ముడు కిందపడిపోయాడని నమ్మించి.. బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం.. ఎక్కడ?ఖమ్మం జిల్లాలో బాలికపై అఘాయిత్యం జరిగింది. తమ్ముడు కళ్లు తిరిగి కింద పడిపోయాడని మాయమాటలు చెప్పి.. బాలికను ఓ ఇంటి వద్దకు తీసుకెళ్లి సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు ముగ్గురు యువకులు. ఖమ్మం, కొణిజర్ల మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన బాలిక వద్దకు అదే గ్రామానికి చెందిన ముగ్గురు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. అత్యాచారానికి పాల్పడిన వారిలో ఇద్దరు మైనర్లు వున్నారు. మరొకడు డిగ్రీ చదువుతున్నాడు. చర్చికి వెళ్లి తిరిగి వస్తున్న బాలిక వద్ద ఆమె తమ్ముడు కళ్లు తిరిగి కింద పడిపోయాడని నమ్మించి.. ఒక ఇంటికి తీసుకెళ్లిన నిందితులు ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. అనంతరం బాలిక ఇంటికి చేరుకుంది.

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?మనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలు

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలుగ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, సాంప్రదాయ టీల లోని కొన్ని రకాలు. హెర్బల్ టీలు, మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, పువ్వులతో రుచిగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తపోటును నియంత్రించే మందార టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తాయి. జలుబు, జ్వరం, గొంతునొప్పి, తలనొప్పితో బాధపడేవారు అల్లం టీ తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. పసుపు టీ తాగితే అందులోని కుర్కమిన్ అనే పదార్థంలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నివారించడం, వృద్ధాప్య ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేయడంలో బాదం టీ బాగా పనిచేస్తుంది.

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కార్తీక మాసంలో భక్తులు సాధారణంగా మాంసాహారం, ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి తామస గుణాలను పెంచే ఆహారాన్ని త్యజిస్తారు. దీనికి బదులుగా సాత్వికమైన, తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నేతి బీరకాయ అధిక నీటి శాతం, పీచు పదార్థం కలిగి ఉండి, అత్యంత సాత్వికమైన కూరగాయ. ఉపవాసాలు, నిష్ఠతో కూడిన ఈ మాసంలో శరీరం శుద్ధిగా ఉండటానికి, జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగ్గా పని చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ఆహార నియంత్రణ అనేది కేవలం శారీరక శుద్ధి మాత్రమే కాదు, ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్హైదరాబాద్: ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం సందర్భంగా, సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్‌డ్ రోబోటిక్స్ అండ్ రికవరీని హైదరాబాద్‌లోని HCAH సువిటాస్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ప్రారంభించింది. ఇది స్ట్రోక్, న్యూరో రిహాబిలిటేషన్‌లో ఒక ప్రధాన ముందడుగును సూచిస్తుంది. రోబోటిక్స్, ఏఐ, సైన్స్, డేటా మరియు మానవ సంరక్షణను సౌకర్యవంతంగా మిళితం చేయటం ద్వారా భారతదేశంలో అత్యంత వేగవంతమైన రికవరీని అందించాలనే HCAH లక్ష్యానికి ఈ కేంద్రం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. తెలంగాణలో స్ట్రోక్ కేసులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి, పట్టణ ప్రాంతాలలోని రోగులలో దాదాపు 20-30% మంది ఇప్పుడు 18 నుంచి 45 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గలవారు వుంటున్నారు.

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?రుతువులు మారినప్పుడల్లా, మన ఆరోగ్యంపై వాటి ప్రభావం కూడా మారుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలలో హెచ్చుతగ్గులు, అలర్జీ కారకాల బారిన ఎక్కువగా పడటం, రోజువారీ దినచర్యలో మార్పులు... ఇవన్నీ మన రోగనిరోధక వ్యవస్థపై భారాన్ని పెంచుతాయి. దీనివల్ల మనం జలుబు, ఫ్లూ, అలసట బారిన సులభంగా పడే అవకాశం ఉంది. న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్, న్యూట్రిషనిస్ట్ రితక సమద్దార్ ప్రకారం, ఈ మారుతున్న సమయంలో ఆరోగ్యంగా, శక్తివంతంగా ఉండాలంటే రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. బలమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థకు సమతుల్య ఆహారం, మంచి అలవాట్లు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ఆధారం.
