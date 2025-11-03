Prashanth Varma: నా పై ఆరోపణలు అబద్దం, ప్రతీకారం గా జరుగుతున్నాయి: ప్రశాంత్ వర్మ
హనుమాన్ సినిమా
Prashanth Varma, Niranjan Reddy
తర్వాత పలు సినిమాలు తీస్తానని ఒప్పుకుని అడ్వాన్స్ లు తీసుకుని కాలయాపనచేస్తున్నాడనీ, తమను మోసం చేశారని కొందరు నిర్మాతలు దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ పై ఫిలింఛాంబర్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై ఆయన వివరణ ఇస్తూ ప్రెస్ నోట్ విడుదలచేశారు.
దాని ప్రకారం.. కొన్ని మీడియా పోర్టళ్లు, సోషల్ మీడియా పేజీలు, వెబ్ చానల్స్ M/S ప్రైమ్ షో ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఫిర్యాదును మరియు నా సమాధానం నుండి కొంచెం మాత్రమే తీసుకుని ప్రచారం చేశారు. ఇది ఒక వైపు, అసంపూర్ణ, తప్పు, నిర్ధారించని సమాచారాన్ని పంచడమే. దీనిని నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను.నా మరియు M/S ప్రైమ్ షో ఎంటర్టైన్మెంట్ మధ్య వివాదం ఇప్పుడిప్పుడు టెలుగు ఫిల్మ్ చాంబర్ / దర్శకుల సంఘం ముందు విచారించబడుతోంది.
ఇది న్యాయాధికారంగా జరుగుతుంది. ఒక విషయం పరిశ్రమ ఫోరం వద్ద పరిష్కరించబడుతుండగా, అందరూ ఆ ఫోరం పనిచేయడానికి అనుమతించాలి. మీడియా ద్వారా వివాదం పై మాట్లాడడం సరి కాదు. ఈ దశలో అంతర్గత పత్రాలు, ఇమెయిళ్ళు, ఒప్పందాలు లేదా ఆర్థిక వివరాలు బయటపెట్టడం విచారణకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది మరియు ప్రజా అభిప్రాయానికి చెడు ప్రభావం కలిగిస్తుంది.నా పై ఉన్న ఆరోపణలు పూర్తిగా తప్పు, అబద్దం, ప్రతీకారం అని నేను స్పష్టం చెబుతున్నాను.అందువల్ల, అన్ని మీడియా సంస్థలు, డిజిటల్ మీడియా, సోషల్ మీడియా, వార్తా ఛానల్స్ దయచేసి ఊహాగానాలు మరియు అసంపూర్ణ విషయాలను ప్రచురించడం మానాలి మరియు టెలుగు ఫిల్మ్ చాంబర్ విచారణ ఫలితాన్ని వేచి చూడాలని కోరుతున్నాను.
అసలు నిర్మాతలు ఫిర్యాదు ఏమంటే..
ప్రొడ్యూసర్ నిరంజన్ రెడ్డి ప్రశాంత్ వర్మపై భారీ ఆరోపణలు చేసారు. నిరంజన్ రెడ్డి చెబుతున్నattarutta, హనుమాన్ సినిమాకి సంబంధించి ప్రశాంత్ వర్మ నుండి 10.34 కోట్ల అడ్వాన్స్ తీసుకుని, హనుమాన్ తర్వాత అధీర, మహాకాళీ, జై హనుమాన్, బ్రహ్మరాక్షస్లాంటి సినిమాలు చేయనున్నారని హామీ ఇచ్చి, అవి చేయడం లేదని ఆరోపించారు.అదేవిధంగా, 10.23 కోట్ల ఖర్చు పెట్టి వేరే ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర 'Octopus' సినిమాను కొని ఉంటే, NOC ఇవ్వడం లో అడ్డంకులు ఉంటున్నాయని చెప్పారు. నిరంజన్ రెడ్డి ప్రశాంత్ వర్మకు Loss of Business Opportunities కారణంగా 200 కోట్ల డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు చెప్పడం గమనార్హం.
ఈ విషయం పై ప్రశాంత్ వర్మ అభిప్రాయం ప్రకారం, ఆయనే ఏ సినిమాలు చేస్తానన్నారో లేదా ఏ అగ్రిమెంట్లు లేవని క్లారిటీ ఇచ్చారు. Octopus విషయంలో మాత్రం ఒరిజినల్ ప్రొడ్యూసర్ తో మామూలుగా చర్చించుకోవాలని సూచించారు.ప్రశాంత్ వర్మ హనుమాన్ నుండి తనకు ₹15.82 కోట్లు మాత్రమే అందాయని, అవి అడ్వాన్స్ కాదని తన షేర్ మాత్రమే అని స్పష్టం చేశారు. ఇంకా అతన్ని ఎక్కువ డబ్బులు రావాలనే దృష్టితో ఈ కవళింపు చేస్తున్నారని ఛాంబర్ లో తెలిపారు.తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో జరుగుతున్న ఈ వివాదానికి ఎలాంటి పరిష్కారం వస్తుందో చూస్తే ఆసక్తికరం. ఇంకో ఇంపార్టెంట్ కేస్గా పరిశీలిస్తున్న ఈ స్టోరీపై సర్వత్రా శ్రద్ధ నెలకొంది.
ఇక ఫైనల్ గా ఫిలిం ఛాంబర్ పెద్దలు ఏమి తీర్పు చెబుతారో ఆసక్తినెలకొంది.