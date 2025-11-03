చేవెళ్ల రోడ్డు ప్రమాదం: 24మంది మృతి- తీవ్రగాయాలు.. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం (video)
ఆదివారం రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల మండలం మీర్జాగూడ గ్రామం సమీపంలో తాండూరు డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సును కంకరతో నిండిన లారీ ఢీకొన్న ప్రమాదంలో ఇరవై నాలుగు మంది మృతి చెందగా, అనేక మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ప్రమాదంలో లారీ కంకరతో నిండిన బస్సు బస్సుపైకి దూసుకెళ్లింది. దీంతో బస్సులో చిక్కుకున్న చాలా మంది కంకరల కింద ప్రయాణికులు చిక్కుకున్నారు.
పోలీసులు, సహాయక బృందాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మూడు జెసిబి యంత్రాలను ఉపయోగించి శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారిని బయటకు తీశారు. ప్రాథమిక నివేదికల ప్రకారం, ఆర్టీసీ బస్సు తాండూరు నుండి హైదరాబాద్ కు దాదాపు 70 మంది ప్రయాణికులతో ప్రయాణిస్తోందని, వీరిలో ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ఆదివారం సెలవుల తర్వాత నగరానికి తిరిగి వస్తున్నారని తెలుస్తోంది.
లారీ వేగంగా వచ్చి నియంత్రణ కోల్పోయి బస్సును ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంలో పేలుడు వంటి పెద్ద శబ్దం వచ్చింది, దీని తరువాత స్థానిక గ్రామస్తులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
గాయపడిన వారిని చికిత్స కోసం చేవెళ్ల- హైదరాబాద్ ఆసుపత్రులకు తరలించారు. అనేక మంది బాధితుల పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
ఈ ప్రమాదం కారణంగా హైదరాబాద్-బీజాపూర్ హైవేపై భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. చేవెళ్ల-వికారాబాద్ మార్గంలో అనేక కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి.