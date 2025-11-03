భర్త ఆమెకు భరణం ఇవ్వనక్కర్లేదు.. ఉద్యోగం చేసుకుని బతకగలదు.. తెలంగాణ హైకోర్టు
తెలంగాణ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రేణుకా యారా, వివాహిత స్త్రీ చదువుకుని ఉద్యోగంలో చేరడానికి ఇష్టపడకపోతే ఆమెకు స్వయంచాలకంగా భరణం లభించదని తీర్పు చెప్పారు. భర్త తన భార్యకు నెలకు రూ.12,000 భరణం చెల్లించాలని ఆదేశించిన కరీంనగర్లోని ఫ్యామిలీ కోర్టు ఉత్తర్వులను న్యాయమూర్తి కొట్టివేశారు. ఆమె స్వచ్ఛందంగా వైవాహిక ఇంటిని విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోతుందని, తనను తాను పోషించుకోగలదని తేల్చిచెప్పారు.
తన భార్య దాఖలు చేసిన భరణం కేసులో ఫ్యామిలీ కోర్టు ఆదేశాలను సవాలు చేస్తూ ఒక భర్త దాఖలు చేసిన క్రిమినల్ రివిజన్ కేసును న్యాయమూర్తి విచారిస్తున్నారు. తనను శారీరకంగా, మానసికంగా హింసించారని, తన భర్త, అత్తమామలు అదనపు కట్నం డిమాండ్ చేశారని, అతని పేరు మీద ఫ్లాట్ కొనాలని పట్టుబట్టారని ఆరోపించింది.
పిటిషనర్ ఆరోపణలు అబద్ధమని, ప్రతివాది గతంలో టీచర్గా పనిచేసిన బిటెక్ గ్రాడ్యుయేట్ అని, చిన్న గొడవ తర్వాత ఆమె తన ఇష్టానుసారం వైవాహిక ఇంటిని విడిచిపెట్టిందని వాదించారు. అతను సయోధ్య కోసం ప్రయత్నాలు చేశాడని, దానికి ఆమె నిరాకరించిందని వాదించారు.
సాక్ష్యాలను పరిశీలించినప్పుడు, భార్య తన క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లో తాను స్వచ్ఛందంగా వైవాహిక ఇంటిని విడిచిపెట్టానని, ఆ తర్వాత తన భర్తను సంప్రదించలేదని అంగీకరించిందని న్యాయమూర్తి గుర్తించారు. భార్య నిర్లక్ష్యం చేయబడిందని లేదా ఆమె జీవనోపాధిని సంపాదించుకోలేకపోయిందని చూపించడానికి ఎటువంటి ఆధారాలు లేవని జస్టిస్ రేణుకా యారా అభిప్రాయపడ్డారు.
పని చేయగల సామర్థ్యం ఉన్న అర్హత కలిగిన మహిళ పనిలేకుండా ఉండి న్యాయమైన కారణం లేకుండా భరణం కోరలేరని పేర్కొంటూ, కుటుంబ కోర్టు ధృవీకరించని ప్రకటనల ఆధారంగా మాత్రమే భరణం మంజూరు చేయడంలో తప్పు చేసిందని న్యాయమూర్తి తేల్చారు. దీని ప్రకారం, న్యాయమూర్తి సవరణను అనుమతించారు. కుటుంబ కోర్టు జారీ చేసిన భరణం ఉత్తర్వును పక్కన పెట్టారు.