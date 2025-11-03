Beaver Moon 2025: నవంబరులో సూపర్మూన్ ఎప్పుడొస్తుందంటే?
బుధవారం రాత్రి సంవత్సరంలో అతి దగ్గరగా వచ్చే సూపర్మూన్ సమయంలో చంద్రుడు కొంచెం పెద్దదిగా, ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తాడు. నవంబర్ 5వ తేదీన సూపర్ మూన్ జరుగనుంది. పౌర్ణమికి తన కక్ష్యలో భూమికి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు సూపర్మూన్ ఏర్పడుతుంది. దీని వలన చంద్రుడు సంవత్సరంలో అతి మసక చంద్రుడి కంటే 14శాతం పెద్దదిగా, 30శాతం ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తాడని నాసా తెలిపింది. ఈ సంవత్సరం వచ్చే మూడు సూపర్మూన్లలో నవంబర్లో వచ్చే సూపర్మూన్ రెండవది. ఇది కూడా దగ్గరగా ఉంటుంది.
చంద్రుడు భూమికి 222,000 మైళ్ల (357,000 కిలోమీటర్లు) దూరంలోనే వస్తాడు. చంద్రుడు భూమికి దగ్గరగా ఉండటం వల్ల సూపర్మూన్ సమయంలో ఆటుపోట్లు కొంచెం ఎక్కువగా ఉండవచ్చని లోవెల్ అబ్జర్వేటరీకి చెందిన ఖగోళ శాస్త్రవేత్త లారెన్స్ వాస్సర్మాన్ అన్నారు.
కానీ తేడా అంతగా గుర్తించదగినది కాదు. స్పష్టమైన ఆకాశం అనుమతిస్తే సూపర్మూన్ను వీక్షించడానికి ప్రత్యేక పరికరాలు అవసరం లేదని మిచిగాన్ స్టేట్ యూనివర్శిటీలోని అబ్రమ్స్ ప్లానిటోరియం డైరెక్టర్ షానన్ ష్మోల్ ఒక ఇమెయిల్లో తెలిపారు.
సూపర్మూన్లు సంవత్సరానికి కొన్ని సార్లు జరుగుతాయి. అక్టోబర్లో ఒకటి చంద్రుడిని కొంత పెద్దదిగా కనిపించేలా చేసింది. డిసెంబర్లో మరొకటి సంవత్సరంలో చివరిది అవుతుంది.