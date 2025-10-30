Chandrababu London Tour: నవంబరులో చంద్రబాబు లండన్ టూర్.. ఎందుకో తెలుసా?
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రపంచ పెట్టుబడిదారులను రాష్ట్రానికి ఆకర్షించే లక్ష్యంతో ఉన్నారు. ఇటీవల దుబాయ్, యుఎఇ పర్యటనను పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత, నవంబర్ 6న లండన్కు వెళ్లడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.
ఈ పర్యటన ఉద్దేశ్యం యుకె, యూరప్ అంతటా ఉన్న పెట్టుబడిదారులు, ఎన్ఆర్ఐలను కలవడం. వ్యాపార, మౌలిక సదుపాయాల వృద్ధికి ఆంధ్రప్రదేశ్ను ప్రధాన గమ్యస్థానంగా ప్రదర్శించడంపై చంద్రబాబు దృష్టి సారించారు.
నవంబర్ 14,15 తేదీల్లో జరగనున్న సిఐఐ పెట్టుబడి సదస్సుకు ముందు ఆయన లండన్ పర్యటన జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు రాష్ట్ర అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు ప్రధాన పెట్టుబడి నిబద్ధతలను పొందాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
చంద్రబాబు అమరావతి నుండి లండన్కు విమానంలో వెళ్తారు. ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాపార అనుకూల విధానాలు, ప్రోత్సాహకాలను హైలైట్ చేస్తూ రోడ్షో నిర్వహించనున్నారు. దీని ద్వారా, మౌలిక సదుపాయాలు, ఐటి పార్కులు, లాజిస్టిక్స్, గిడ్డంగులు, ఓడరేవులు, మత్స్య సంపద వంటి కీలక రంగాలకు పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించాలని ఆయన భావిస్తున్నారు.
ముఖ్యమంత్రి విదేశాల్లో పర్యటించడం ద్వారా రాష్ట్ర ఆర్థిక వేగాన్ని పునరుద్ధరించడానికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ను భారతదేశంలోని అత్యంత ఆకర్షణీయమైన పెట్టుబడి గమ్యస్థానాలలో ఒకటిగా మార్చడమే లక్ష్యమని అధికారులు తెలిపారు.