సోమవారం, 27 అక్టోబరు 2025
  ఆధ్యాత్మికం
  భవిష్యవాణి
  దినఫలం
27-10-2025 సోమవారం దినఫలాలు - ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. మీ అభిప్రాయాలను కచ్చితంగా తెలియచేయండి. మీ శ్రీమతి విషయంలో దాపరికం తగదు. ఖర్చులు సామాన్యం. సన్నిహితులకు సాయం చేస్తారు. మొదలు పెట్టిన పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
శుభకార్యం ఘనంగా చేస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. పదవులను దక్కించుకుంటారు. వ్యతిరేకులతో జాగ్రత్త. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. ఖర్చులు అంచనాలను మించుతాయి. చెల్లింపులు వాయిదా వేసుకుంటారు. పత్రాల రెన్యువల్లో ఏకాగ్రత వహించండి
 
మిథునం :మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
రుణ విముక్తులవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. స్థిరాస్తి అమర్చుకోవాలనే ఆలోచన స్ఫురిస్తుంది. పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. అనవసర జోక్యం తగదు. వేడుకకు హాజరవుతారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి.
 
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
గ్రహాల సంచారం బాగుంది. నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ఖర్చులు అధికం, సంతృప్తికరం. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. దైవదీక్షలు స్వీకరిస్తారు.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
లావాదేవీలతో సతమతమవుతారు. శ్రమాధిక్యత, అకాల భోజనం. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. అపరిచితులను నమ్మవద్దు. ఖర్చులు ప్రయోజనకరం. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. సోదరుల వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. ఆప్తుల కలయిక వీలుపడదు.
 
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
మీ కృషి ఫలిస్తుంది. అనురాగవాత్సల్యాలు వెల్లివిరుస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. వ్యవహారాలను సమర్ధంగా నడిపిస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ప్రయాణ లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. బంధుమిత్రులతో విభేదాలు తలెత్తుతాయి. సామర్యంగా మెలగండి. గృహంలో స్తబ్ధత నెలకొంటుంది. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగించండి. మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
పట్టుదలతో శ్రమించండి. విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు. యత్నాలకు సన్నిహితుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. రావలసిన ధనాన్ని లౌక్యంగా రాబట్టుకోవాలి. ఆధిపత్యం ప్రదర్శించవద్దు. ఒక సంఘటన ఆందోళన కలిగిస్తుంది. కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. 
 
ధనస్సు మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
వ్యవహారాల్లో మెలకువ వహించండి. ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తగవు. అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోండి. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు ముందుకు సాగవు. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. ఆస్తి వివాదాలు జటిలమవుతాయి.
 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కార్యక్రమాలు విజయవంతమవుతాయి. వ్యవహారాల్లో సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. ఆప్తుల ఆహ్వానం ఆలోచింపచేస్తుంది. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. బంధువులతో సంభాషిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు అనుకున్న విధంగా సాగుతాయి. పత్రాలు అందుకుంటారు. పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.
 
మీనం: పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
కార్యసాధనకు ఓర్పుతో శ్రమించండి. ఏ విషయాన్నీ తీవ్రంగా పరిగణించవద్దు. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. ఖర్చులు అధికం. అవసరాలకు ధనం అందుతుంది. గృహమార్పు అనివార్యం. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి.

Nagula chavithi: నాగుల చవితి రోజున అద్భుతం.. పుట్టనుంచి భక్తులకు నాగదేవత దర్శనం

Nagula chavithi: నాగుల చవితి రోజున అద్భుతం.. పుట్టనుంచి భక్తులకు నాగదేవత దర్శనంనాగుల చవిత సందర్భంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో అద్భుతం జరిగింది. పలాస మున్సిపాల్టీ పరిధిలోని శాసనం కాలనీలో నాగులచవితి సందర్భంగా భక్తులకు నాగు పాము దర్శనమిచ్చింది. నాగులచవితి పర్వదినం సందర్భంగా శనివారం ఉదయం స్థానికంగా ఓ చెట్టు కింద ఉన్న పుట్ట వద్ద భక్తులు చాలా భక్తిశ్రద్ధలతో పాలు, గుడ్లు పెట్టి పూజలు చేశారు. అయితే వారి పూజలు ఫలించాయన్నట్లు కొంత సమయానికే ఆ పుట్టలోనుంచి పాము బయటకు వచ్చింది. అది చూసిన భక్తులు భక్తి పారవశ్యంలో మునిగిపోయారు.

కర్నూలు ఘటనపై సజ్జనార్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వారు ఉగ్రవాదులు కాక ఇంకేమవుతారు..?

కర్నూలు ఘటనపై సజ్జనార్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వారు ఉగ్రవాదులు కాక ఇంకేమవుతారు..?కర్నూలులో జరిగిన బస్సు ప్రమాదం తీవ్ర విషాదం నింపిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘటనపై హైదరాబాద్‌ సీపీ వీసీ సజ్జనార్ ఎక్స్‌ వేదికగా స్పందించారు. మద్యం తాగి వాహనాలు నడిపి అమాయకుల ప్రాణాలు తీసేవాళ్లు టెర్రరిస్టులు, మానవ బాంబులు అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఒక్కరు చేసిన నిర్లక్ష్యం 20మంది ప్రాణాలు బలితీసుకుంది. మద్యం మత్తులో రోడ్లపైకి వచ్చి అమాయకుల ప్రాణాలు పొట్టనబెట్టుకునే వాళ్లు ఉగ్రవాదులు, మానవ బాంబులు కాక ఇంకేమవుతారని ప్రశ్నించారు.

Hyderabad: హైదరాబాదులో 18 గంటల పాటు నీటి సరఫరాకు అంతరాయం

Hyderabad: హైదరాబాదులో 18 గంటల పాటు నీటి సరఫరాకు అంతరాయంప్యారడైజ్ జంక్షన్ నుండి డైరిఫార్మ్ రోడ్ వరకు ఎలివేటెడ్ కారిడార్ వెంబడి పైప్‌లైన్ విస్తరణ పనుల కారణంగా నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో 18 గంటల పాటు నీటి సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడుతుందని హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై అండ్ సీవరేజ్ బోర్డు ప్రకటించింది. హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (హెచ్ఎండీఏ) కింద జరుగుతున్న పనుల్లో భాగంగా సోమవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు అంతరాయం ప్రారంభమై మంగళవారం ఉదయం 6 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది.

రేబిస్‌తో బాలిక మృతి.. కుక్క కరిచిందని తల్లిదండ్రులకు చెప్పలేదు.. చివరికి?

రేబిస్‌తో బాలిక మృతి.. కుక్క కరిచిందని తల్లిదండ్రులకు చెప్పలేదు.. చివరికి?నిజామాబాద్ జిల్లాలో రేబిస్‌తో ఓ బాలిక ప్రాణాలు కోల్పోయింది. కుక్క కరిచిన విషయాన్ని దాచిపెట్టడం వల్లే బాలిక ప్రాణాలు కోల్పోయిందని వైద్యులు తెలిపారు. నిజామాబాద్ జిల్లాలోని బాల్కొండ ప్రాంతంలో విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. గడ్డం లక్ష్మణ అనే 10 ఏళ్ల బాలిక కుక్క కాటుకు గురైన నెల రోజుల తర్వాత రేబిస్‌ వ్యాధితో మరణించింది. లక్ష్మణను దాదాపు నెల రోజుల క్రితం ఒక కుక్క కరిచింది.

Google: గూగుల్ చెల్సియా కార్యాలయంలో నల్లుల బెడద.. అందరికి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్

Google: గూగుల్ చెల్సియా కార్యాలయంలో నల్లుల బెడద.. అందరికి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్న్యూయార్క్ నగరంలోని టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ చెల్సియా కార్యాలయాన్ని నల్లులు ముట్టడించాయని చెప్పాలి. దీనితో యాజమాన్యం తాత్కాలికంగా ఉద్యోగులను ఇంటి నుండి పని చేయమని కోరింది. చెల్సియా కార్యాలయంలో నల్లుల బెడద పెరిగిపోవడంతో ఉద్యోగులు నానా తంటాలు పడుతున్నారు. వాటిని నిర్మూలించేందుకు ఇప్పటికే చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది.

25-10-2025 శనివారం దినఫలాలు - గ్రహాల సంచారం అనుకూలం

25-10-2025 శనివారం దినఫలాలు - గ్రహాల సంచారం అనుకూలంమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. సాయం ఆశించవద్దు. పట్టుదలతో యత్నాలు కొనసాగించండి. సన్నిహితులు ప్రోత్సాహిస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఆధ్మాత్మికత పెంపొందుతుంది. దైవదీక్షలు స్వీకరిస్తారు.

పంచమి రోజున వారాహి పూజ... ఏ రాశుల వారు ఆమెను పూజించాలి.. తెలుపు బీన్స్?

పంచమి రోజున వారాహి పూజ... ఏ రాశుల వారు ఆమెను పూజించాలి.. తెలుపు బీన్స్?పంచమి రోజున వారాహి దేవిని పూజించే వారికి ఓటమి అనేదే వుండదు. శత్రుబాధ వుండకూడదంటే.. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో రాణించాలంటే.. వారాహి దేవిని పూజించాలి. నరదృష్టి, మంత్రతంత్రాలను దరిచేరనివ్వదు. అందుకే వారాహికి పంచమి తిథి రోజున పూజ చేయాలని అంటున్నారు. వారాహి దేవికి నీలం, నలుపు, రంగు అంటే ప్రీతికరం. శంఖుపుష్పాలు, కృష్ణ తులసి, బిల్వ పత్రాలు అంటే ఇష్టం. పౌర్ణమి రోజున కూడా వారాహి దేవికి పూజ చేయవచ్చు. ఇంకా పంచమి, అష్టమి, దశమి తిథుల్లో కూడా ఆమెకు పూజ చేయడం విశిష్ట ఫలితాలను ఇస్తుంది. అయితే రాత్రి 8 గంటల నుంచి 10 గంటలోపు ఇంట్లోనే వారాహి దేవిని పూజించవచ్చు.

2026 పూరీ జగన్నాథుని రథయాత్రతో ప్రారంభం.. సేంద్రియ బియ్యంతో మహా ప్రసాదం

2026 పూరీ జగన్నాథుని రథయాత్రతో ప్రారంభం.. సేంద్రియ బియ్యంతో మహా ప్రసాదం2026 రథయాత్రతో ప్రారంభించి, సేంద్రీయంగా పండించిన బియ్యాన్ని ఉపయోగించి నైవేద్యం తయారు చేయనున్నట్లు రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి, శ్రీ జగన్నాథ ఆలయ పరిపాలన (SJTA) చీఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అర్బింద పాధీ శుక్రవారం ప్రకటించారు. అనేక జిల్లాల్లో రసాయన రహిత సాగును ప్రోత్సహించే విధంగా బలభద్ర జైవిక్ చాసా మిషన్ నుండి ఈ సేంద్రీయ బియ్యాన్ని సేకరిస్తారు. కటక్‌లోని నియాలి, కోరాపుట్‌లోని జేపూర్ రైతులు ఇప్పటికే 12వ శతాబ్దపు మందిరంలో కోత భోగ అనే మహాప్రసాదం తయారీ కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రత్యేక సేంద్రీయ వరి రకాలను సాగు చేస్తున్నారు

24-10-2025 శుక్రవారం దినఫలాలు - ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు.. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు...

24-10-2025 శుక్రవారం దినఫలాలు - ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు.. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు పట్టుదల ప్రధానం. విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు. ధైర్యంగా యత్నాలు సాగించండి. ఖర్చులు సామాన్యం. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులువుతారు. ధనసహాయం తగదు. మీ అభిప్రాయాలను లౌక్యంగా వ్యక్తం చేయండి. బంధువులతో విభేదిస్తారు.

నాగుల చవితి ఎప్పుడు? కలి దోషం తీరాలంటే.. సర్పాలను ఎందుకు పూజించాలి?

నాగుల చవితి ఎప్పుడు? కలి దోషం తీరాలంటే.. సర్పాలను ఎందుకు పూజించాలి?నాగుల చవితి అక్టోబర్ 25 శనివారం వచ్చింది. నాగుల చవితి, నాగుల పంచమి రోజు నాగేంద్రుడిని పూజించే వారికి సకల రోగాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పుట్టతో పోల్చే మనిషి శరీరానికి నవరంధ్రాలుంటాయి. నాడులతో నిండిన వెన్నెముకను వెన్నుపాము అని పిలుస్తారు. మూలాధారచక్రంలో కుండలినీ శక్తి పాము ఆకారంలో ఉంటుందని యోగశాస్త్రంలో ఉంది. ఇది మనిషిలో కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు అనే విషాన్ని కక్కుతూ సత్వగుణాన్ని హరించేస్తుంది. అందుకే నాగుల చవితి రోజు విష సర్పాన్ని ఆరాధిస్తే మనిషిలో ఈ విషం తొలగిపోతుందని విశ్వాసం.
