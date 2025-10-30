నవంబరు 2025లో వృషభ, కర్కాటక, సింహ వృశ్చిక, మీన రాశుల వారికి బిగ్ రిలీఫ్
నవంబర్ 2025 నెలలో జరగబోయే ముఖ్యమైన గ్రహ సంచారాల కారణంగా, ద్వాదశ రాశులపై శుభ, అశుభ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. నవంబర్ 2025లో ముఖ్యంగా శుక్రుడు, బుధుడు, సూర్యుడు, కుజ గ్రహాలు రాశి మారడం ద్వారా ఈ 5 రాశుల వారికి అనుకూలంగా వుంది.
వృషభ రాశి వారికి నవంబరు నెల అత్యంత అనుకూలంగా వుంది. ఆర్థిక లాభాలు, ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది. వృత్తిలో స్థిరత్వం, వ్యాపారంలో కొత్త ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. కుటుంబంలో సంతోష వాతావరణం ఉంటుంది. కర్కాటక రాశి వారికి నవంబరులో మంచిరోజులు కనిపిస్తున్నాయి. పెండింగ్ పనుల అడ్డంకులు తొలగుతాయి. సహోద్యోగుల నుంచి సహకారం లభిస్తుంది. వివాహ సంబంధాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు మంచి ఫలితాలు కనబడుతున్నాయి.
సింహ రాశి వారికి అనుకూలంగా వుంది. కెరీర్లో పురోగతి, అధికారుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది. భూమి లేదా వాహనాలు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. వృశ్చిక రాశివారు ఈ నెలలో మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతృప్తి. వృత్తిపరంగా పనులలో విజయం. ఆర్థికంగా పెట్టుబడులకు అనుకూలంగా వుంటుంది. మీన రాశి వారికి ఈ నెలలో అంతా సానుకూలంగా వుంది. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి అవుతాయి. ఉద్యోగులకు గౌరవం, ప్రశంసలు లభిస్తాయి.
గమనిక: ఈ ఫలితాలు సాధారణ జ్యోతిష్య అంచనాలు మాత్రమే. మీ వ్యక్తిగత జాతకం, ప్రస్తుత గ్రహ స్థితులను బట్టి ఫలితాలు మారవచ్చు.