నవంబరు 2025లో వృషభ, కర్కాటక, సింహ వృశ్చిక, మీన రాశుల వారికి బిగ్ రిలీఫ్

నవంబర్ 2025 నెలలో జరగబోయే ముఖ్యమైన గ్రహ సంచారాల కారణంగా, ద్వాదశ రాశులపై శుభ, అశుభ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. నవంబర్ 2025లో ముఖ్యంగా శుక్రుడు, బుధుడు, సూర్యుడు, కుజ గ్రహాలు రాశి మారడం ద్వారా ఈ 5 రాశుల వారికి అనుకూలంగా వుంది.
 
వృషభ రాశి వారికి నవంబరు నెల అత్యంత అనుకూలంగా వుంది. ఆర్థిక లాభాలు, ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది. వృత్తిలో స్థిరత్వం, వ్యాపారంలో కొత్త ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. కుటుంబంలో సంతోష వాతావరణం ఉంటుంది. కర్కాటక రాశి వారికి నవంబరులో మంచిరోజులు కనిపిస్తున్నాయి. పెండింగ్ పనుల అడ్డంకులు తొలగుతాయి. సహోద్యోగుల నుంచి సహకారం లభిస్తుంది. వివాహ సంబంధాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు మంచి ఫలితాలు కనబడుతున్నాయి.
 
సింహ రాశి వారికి అనుకూలంగా వుంది. కెరీర్‌లో పురోగతి, అధికారుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది. భూమి లేదా వాహనాలు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. వృశ్చిక రాశివారు ఈ నెలలో మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతృప్తి. వృత్తిపరంగా పనులలో విజయం. ఆర్థికంగా పెట్టుబడులకు అనుకూలంగా వుంటుంది. మీన రాశి వారికి ఈ నెలలో అంతా సానుకూలంగా వుంది. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తి అవుతాయి. ఉద్యోగులకు గౌరవం, ప్రశంసలు లభిస్తాయి.
 
గమనిక: ఈ ఫలితాలు సాధారణ జ్యోతిష్య అంచనాలు మాత్రమే. మీ వ్యక్తిగత జాతకం, ప్రస్తుత గ్రహ స్థితులను బట్టి ఫలితాలు మారవచ్చు.

మొంథా తుఫాను.. రవాణాకు తీవ్ర అంతరాయాలు.. ముగ్గురు కొట్టుకుపోయారు... ఒకరినే?

మొంథా తుఫాను.. రవాణాకు తీవ్ర అంతరాయాలు.. ముగ్గురు కొట్టుకుపోయారు... ఒకరినే?మొంథా తుఫాను ప్రభావంతో జిల్లా వ్యాప్తంగా తీవ్ర అంతరాయాలు ఏర్పడటంతో బుధవారం ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా రోడ్డు రవాణా సేవలు దాదాపుగా నిలిచిపోయాయి. నీటి ఎద్దడి, వాగులు పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో అనేక రోడ్లు కూలిపోయిన చెట్ల కారణంగా రహదారులు మూసుకుపోయాయి. ప్రకాశం జిల్లాలోని గుండ్లకమ్మ సమీపంలో తాగునీటి పథకాన్ని పునరుద్ధరిస్తున్న ముగ్గురు సిబ్బంది వరద ప్రాంతంలో చిక్కుకుపోయారు. మరో ముగ్గురు పడవలో వారిని రక్షించడానికి ప్రయత్నించారు. సాయంత్రానికి ఒకరిని సురక్షితంగా తీసుకువచ్చారు.

మొంథా తుఫాను- తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు- పెరుగుతున్న రిజర్వాయర్ మట్టాలు- హై అలర్ట్‌

మొంథా తుఫాను- తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు- పెరుగుతున్న రిజర్వాయర్ మట్టాలు- హై అలర్ట్‌మొంథా తుఫాను ప్రభావంతో హైదరాబాద్, దాని పరిసరాల్లో నిరంతర వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇక వరదలను నివారించడానికి, నిరంతర నీటి సరఫరాను నిర్ధారించడానికి, నగరం అంతటా పారిశుద్ధ్యాన్ని నిర్వహించడానికి జలమండలి హై అలర్ట్‌లో ఉంది. వర్షాభావ పరిస్థితిని సమీక్షిస్తూ, హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై అండ్ సీవరేజ్ బోర్డు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అశోక్ రెడ్డి అధికారులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి, అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ప్రజలకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చూసుకోవాలని ఆదేశించారు. అత్యవసర ప్రతిస్పందన బృందాలు (ఈఆర్టీలు), ఎస్‌పీటీ వాహనాలు సిద్ధంగా ఉండాలని, తరచుగా పొంగిపొర్లుతున్న మ్యాన్‌హోల్‌లను గుర్తించాలని, తక్షణ దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకోవాలని రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. తాగునీటి కాలుష్యాన్ని నివారించాల్సిన అవసరాన్ని కూడా రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు.

Chandrababu London Tour: నవంబరులో చంద్రబాబు లండన్ టూర్.. ఎందుకో తెలుసా?

Chandrababu London Tour: నవంబరులో చంద్రబాబు లండన్ టూర్.. ఎందుకో తెలుసా?ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రపంచ పెట్టుబడిదారులను రాష్ట్రానికి ఆకర్షించే లక్ష్యంతో ఉన్నారు. ఇటీవల దుబాయ్, యుఎఇ పర్యటనను పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత, నవంబర్ 6న లండన్‌కు వెళ్లడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ పర్యటన ఉద్దేశ్యం యుకె, యూరప్ అంతటా ఉన్న పెట్టుబడిదారులు, ఎన్ఆర్ఐలను కలవడం. వ్యాపార, మౌలిక సదుపాయాల వృద్ధికి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను ప్రధాన గమ్యస్థానంగా ప్రదర్శించడంపై చంద్రబాబు దృష్టి సారించారు.

AP: ఆస్తి కోసం తండ్రిని, మరో మహిళను హత్య చేసిన వ్యక్తి అరెస్ట్.. ఎక్కడ?

AP: ఆస్తి కోసం తండ్రిని, మరో మహిళను హత్య చేసిన వ్యక్తి అరెస్ట్.. ఎక్కడ?జమ్మలమడుగు పోలీసులు జంట హత్యల కేసును ఛేదించారు. తన తండ్రి నాగప్పను హత్య చేసిన వ్యక్తిని, పెద్దక్క అనే మరో మహిళను హత్య చేసిన వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మూడు రోజుల క్రితం కడప జిల్లాలోని జమ్మలమడుగు పట్టణ శివార్లలో ఈ హత్యలు జరిగాయి. తన తల్లితో నివసించే నాగప్ప కుమారుడు కుదేటి వెంకటేష్ అలియాస్ చిన్న వెంకటేష్ తన ఆస్తిని పంచుకోవాలని తన తండ్రిపై పదేపదే ఒత్తిడి తెచ్చాడని పోలీసులు తెలిపారు.

మొంథా తుఫాను.. గర్భిణీ స్త్రీకి పురిటి నొప్పులు.. పోలీసులు అలా కాపాడారు.. కవలలు పుట్టారు..

మొంథా తుఫాను.. గర్భిణీ స్త్రీకి పురిటి నొప్పులు.. పోలీసులు అలా కాపాడారు.. కవలలు పుట్టారు..మొంథా తుఫాను సమయంలో గర్భిణీ మహిళను పోలీసులు కాపాడారు. తుఫాను సహాయక చర్యల్లో భాగంగా సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ జి. సురేష్ వరదల బారిన పడిన గ్రామంలో చిక్కుకున్న గర్భిణీ స్త్రీని రక్షించారు. ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ క్రమంలో ఆ గర్భిణీ మహిళ కవల పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. బాపట్ల జిల్లాలోని ఇంకొల్లు మండలం కొణికి గ్రామ పంచాయతీలోని కట్టవారిపాలెం గ్రామంలో బుధవారం తెల్లవారుజామున ఈ సంఘటన జరిగింది. 24 ఏళ్ల కీర్తి పురిటినొప్పులకు గురైంది.

29-10-2025 బుధవారం దినఫలితాలు -

29-10-2025 బుధవారం దినఫలితాలు -మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. పరిచయం లేని వారితో జాగ్రత్త. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఊరటనిస్తుంది. వివాదాలు కొలిక్కివస్తాయి. ప్రయాణం తలపెడతారు.

Pushpayagam : అక్టోబర్ 30న తిరుమలలో పుష్పయాగం

Pushpayagam : అక్టోబర్ 30న తిరుమలలో పుష్పయాగంతిరుమలలో వార్షిక పుష్పయాగం అక్టోబర్ 30న జరుగనుంది. ఇందుకు ముందుగా అక్టోబర్ 29న అంకురార్పణంతో ప్రారంభం అవుతుంది. బుధవారం సాయంత్రం 6 గంటల నుండి రాత్రి 8 గంటల వరకు వసంత మండపంలో మృత్సంగ్రహణం, ఆస్థానం, ఇతర మతపరమైన కార్యక్రమాలతో అంకురార్పణం జరుగుతుంది. గురువారం ఉదయం 9 గంటల నుండి 11 గంటల వరకు స్నపన తిరుమంజనం, తరువాత అక్టోబర్ 30న మధ్యాహ్నం 1 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పుష్పయాగం జరుగుతుంది.

కార్తీక మాసం గురించి శ్రీకృష్ణుడు ఏమి చెప్పారో తెలుసా?

కార్తీక మాసం గురించి శ్రీకృష్ణుడు ఏమి చెప్పారో తెలుసా?కార్తీక మాసము గొప్పతనం, దానిని ఆచరించడం వలన కలిగే విశిష్ట ఫలితాల గురించి శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా వివరించినట్లు పద్మ పురాణంలో ప్రస్తావించబడింది. ముఖ్యంగా, శ్రీకృష్ణుడు తన భార్య సత్యభామకు కార్తీక మాసం యొక్క మహత్యాన్ని ఉపదేశించినట్లు పురాణ గాథ ఉంది. శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన ప్రధాన అంశాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మాసాలలో కార్తీక మాసమునకు సమానమైన మాసము లేదు. నా కంటే గొప్ప దేవుడు లేడు. వేదములకు సమానమైన శాస్త్రములు, గంగకంటే పుణ్యప్రదమైన తీర్థములు లేవు అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పారు. ఈ మాసంలో చేసే పుణ్యకార్యాలు... స్నానం, దీపం, పూజ, దానం అనంతమైన పుణ్యాన్ని ఇస్తాయి. ఇతర మాసాలలో చేసిన పుణ్యకార్యాల కంటే ఈ మాసంలో చేసే వాటికి అనేక రెట్లు ఎక్కువ ఫలం ఉంటుంది.

నవంబరు 2025లో ఈ 5 రాశుల వారికి గడ్డుకాలం, ఈ పరిహారాలతో పరిష్కారం

నవంబరు 2025లో ఈ 5 రాశుల వారికి గడ్డుకాలం, ఈ పరిహారాలతో పరిష్కారంనవంబర్ 2025 నెలలో జరగబోయే ముఖ్యమైన గ్రహ సంచారాల కారణంగా ప్రత్యేకించి 5 రాశుల వారికి ప్రతికూల ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. ఈ రాశుల వారు కొన్ని పరిహారాలు పాటిస్తుంటే సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. నవంబర్ 2025లో ముఖ్యంగా శుక్రుడు, బుధుడు, సూర్యుడు, కుజ గ్రహాలు రాశి మారడం ద్వారా ప్రధాన ప్రభావం కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే 5 రాశుల వారికి నవంబర్ నెలలో కొన్ని సవాళ్లు లేదా ప్రతికూలతలు ఎదురుకావచ్చు. మేష రాశి వారికి ప్రత్యేకించి ఆరోగ్య సమస్యలు తలత్తే అవకాశం వుంది. వైవాహిక జీవితంలో చిన్నపాటి విభేదాలు రావచ్చు. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి.

28-10-2025 మంగళవారం దినఫలాలు - ఈ రోజు గ్రహస్థితి బాగుంది

28-10-2025 మంగళవారం దినఫలాలు - ఈ రోజు గ్రహస్థితి బాగుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. పరిచయం లేని వారితో జాగ్రత్త. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఊరటనిస్తుంది. వివాదాలు కొలిక్కివస్తాయి. ప్రయాణం తలపెడతారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ఈ రోజు గ్రహస్థితి బాగుంది. వ్యవహారదక్షతతో రాణిస్తారు. కార్యక్రమాలు విజయవంతమవుతాయి. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. వస్తులాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు.
