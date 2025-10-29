బుధవారం, 29 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 29 అక్టోబరు 2025 (21:02 IST)

Brahmamgari Matam: కూలిపోయిన బ్రహ్మంగారి ఇల్లు.. వెంటనే స్పందించిన నారా లోకేష్.. భక్తుల ప్రశంసలు

Brahmamgari Matam
Brahmamgari Matam
కడప జిల్లా కందిమల్లాయపల్లెలో ఆధ్యాత్మిక గురువు శ్రీ వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారి పూర్వీకుల ఇంటి పునరుద్ధరణకు చర్యలు తీసుకోవాలని విద్య, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ జిల్లా కలెక్టర్‌ను ఆదేశించారు. ఈ పుణ్యక్షేత్రాన్ని పునరుద్ధరించడంలో ఆయన తీసుకున్న వేగవంతమైన చర్యల పట్ల భక్తులు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. 
 
తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా సుదూర ప్రాంతాల నుండి భక్తులను ఆకర్షించే పవిత్ర తీర్థయాత్ర కేంద్రంగా పరిగణించబడే బ్రహ్మంగారి పురాతన ఇల్లు, తీవ్రమైన మొంథా తుఫాను ప్రభావంతో కూలిపోయింది. బ్రహ్మంగారి మఠం కూలిపోయిన వార్త విన్న వెంటనే భక్తులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 
 
చాలామంది భక్తులు బ్రహ్మంగారి మఠం శిథిలావస్థకు చేరుకున్నప్పుడు దాని నిర్వహణను నిర్లక్ష్యం చేశారని అధికారులను విమర్శించారు. మఠంలో ప్రాథమిక సౌకర్యాలు కల్పించడంలో అధికారులు విఫలమయ్యారని కూడా భక్తులు మండిపడ్డారు. 
 
శ్రీ పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి 17వ శతాబ్దం కాలజ్ఞానం తెలియజేశారు. ఈ కాలజ్ఞానంలో ఆయన భవిష్యత్తు గురించి అనేక అంశాలను ముందుగానే అంచనాలు వేశారు. ఆయన కాలజ్ఞానంలోని విషయాలన్నీ నిజమయ్యాయని ఆయన భక్తులు విశ్వసిస్తున్నారు. బ్రహ్మం గారుగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆయన విష్ణువు అవతారమని నమ్ముతారు.

Watch More Videos

అబ్బా.. మొంథా బలహీనపడ్డాక.. తీరిగ్గా గన్నవరంలో దిగిన జగన్మోహన్ రెడ్డి

అబ్బా.. మొంథా బలహీనపడ్డాక.. తీరిగ్గా గన్నవరంలో దిగిన జగన్మోహన్ రెడ్డిఏపీ ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా అధికారిక గుర్తింపు కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వైకాపా వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, మొంథా తుఫాను తాకిడి తగ్గిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు తిరిగి వచ్చారు. మొంథా తుఫానుకు ఏపీ నానా ఇబ్బందులు పడుతుంటే జగన్ మాత్రం హ్యాపీగా బెంగళూరుకు వెళ్లిపోయారు. ఇంకా మొంథా తుఫాను బలహీనపడ్డాక ప్రశాంతంగా ఏపీకి ల్యాండ్ అయ్యారు. దీనిపై ప్రజల నుండి రాజకీయ వర్గాల నుండి మిశ్రమ స్పందనలు వచ్చాయి. ముందుగా రెండు రోజుల క్రితమే ఏపీకి వస్తారని వైకాపా కూడా అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. అయితే, తుఫాను కారణంగా గన్నవరం విమానాశ్రయం తాత్కాలికంగా మూసివేయబడినందున ఈ ప్రణాళిక వాయిదా పడింది.

Montha Cyclone: మరో రెండు రోజులు పనిచేయండి.. చంద్రబాబు ఏరియల్ సర్వే (video)

Montha Cyclone: మరో రెండు రోజులు పనిచేయండి.. చంద్రబాబు ఏరియల్ సర్వే (video)తీవ్రమైన తుఫాను మొంథా కారణంగా రాష్ట్రంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు మరణించారని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యల వల్ల నష్టం తగ్గిందని చంద్రబాబు చెప్పారు. తుఫాను బాధిత ప్రజలకు మరింత ఉపశమనం కల్పించడానికి మరో రెండు రోజులు తమ ప్రయత్నాలను కొనసాగించాలని ముఖ్యమంత్రి మొత్తం ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి పిలుపునిచ్చారు. మరో రెండు రోజులు ఇదేవిధంగా పనిచేస్తే.. ప్రజలకు చాలా ఉపశమనం కలిగించగలమని తెలిపారు. వీలైనంత త్వరగా సాధారణ పరిస్థితులు పునరుద్ధరించాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.

Khammam: మొంథా ఎఫెక్ట్.. నిమ్మవాగు వాగులో కొట్టుకుపోయిన డీసీఎం.. డ్రైవర్ గల్లంతు

Khammam: మొంథా ఎఫెక్ట్.. నిమ్మవాగు వాగులో కొట్టుకుపోయిన డీసీఎం.. డ్రైవర్ గల్లంతుఅలాగే వరంగల్, ఖమ్మం, మంచేరియల్, హనుమకొండ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ చేయడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో తుఫాను ప్రభావం తీవ్రంగా వుంటుందని, భారీ వర్షాలకు వాగులు, వంకలు, నదులు, సరస్సులు పొంగిపొర్లుతాయని చెప్పినా వినకుండా కార్లలో వాగులు దాటేద్దామని, భారీ బండులు నడుపుతూ వాగులు దాటేయడం సులభమని చాలామంది అనుకుంటున్నారు. హెచ్చరికలు జారీ చేసినా, సూచనలు చేసినా.. పట్టించుకోకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారు. తెలంగాణలో ఖమ్మం జిల్లా, కొణిజర్ల మండలం, జనరం వంతెన సమీపంలోని నిమ్మవాగు వాగులో డీసీఎం వాహనం కొట్టుకుపోయింది.

మొంథా తుఫానుతో అపార నష్టం... నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీకి ఆదేశం : సీఎం చంద్రబాబు

మొంథా తుఫానుతో అపార నష్టం... నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీకి ఆదేశం : సీఎం చంద్రబాబుమొంథా తుఫాను రాష్ట్రంలో అపార నష్టాన్ని చేకూర్చిపెట్టిందని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. ఆయన తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత రోడ్డు మార్గంలో వెళ్ళి అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అల్లవరం మండలం ఓడరేవు పునరావాస కేంద్రాన్ని పరిశింలించి, తుఫాను బాధితులను పరామర్శించి, బాధితులకు నిత్యావసరవస్తువులు, తగిన పరిహారం అందజేశారు.

విజయ్ నేరుగా వచ్చి పరామర్శించలేదు.. రూ.20లక్షలు తిప్పి పంపిన కరూర్ బాధితురాలు

విజయ్ నేరుగా వచ్చి పరామర్శించలేదు.. రూ.20లక్షలు తిప్పి పంపిన కరూర్ బాధితురాలుకరూర్ బాధితులను నటుడు విజయ్ ఇటీవల చెన్నై ఈసీఆర్‌లోని ఓ హోటల్‌లో వారిని రప్పించి పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా కరూర్ బాధిత కుటుంబాలకు ఆర్థిక సాయం అందించారు. వీరిలో చాలామంది విజయ్ అందించిన సాయం పొందారు. కానీ ఓ కరూర్ తొక్కిసలాట బాధితురాలు సంఘవి మాత్రం విజయ్ ఇచ్చిన రూ.20 లక్షలను తిరిగి పంపించి షాక్ ఇచ్చింది.

కార్తీక మాసంలో నారికేళ దీపాన్ని గుడిలో ఎలా వెలిగించాలి?

కార్తీక మాసంలో నారికేళ దీపాన్ని గుడిలో ఎలా వెలిగించాలి?కార్తీక మాసంలో నారికేళ దీపాన్ని వెలిగిస్తే ఆ పరమేశ్వరుడు ఆశీస్సులతో సంపన్నవంతులవుతారని విశ్వాసం. అలాంటి ఈ దీపాన్ని ఇంట్లో వెలిగించినప్పుడు ఒక పళ్లెంలో బియ్యం పోసి, దానిపై కొబ్బరి చిప్పను ఉంచి దీపం పెట్టడం అనేది పూర్తి పద్ధతి. బియ్యం దైవత్వం, సంపదకు ప్రతీక. దేవాలయంలో దీపం పెట్టడానికి వెళ్ళినప్పుడు, కొన్నిసార్లు దేవాలయ నియమాల ప్రకారం లేదా అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన సౌలభ్యం ప్రకారం మార్పులు ఉండవచ్చు. చాలామంది భక్తులు వారి దీపం పళ్లెంలో బియ్యం పోసి, ఆ బియ్యంపై కొబ్బరి చిప్పలను పెట్టి, ఆ పళ్ళాన్ని గుడిలో దీపాలు పెట్టే స్థలంలో పెడతారు.

సంఖ్యా శాస్త్రం: 12 నెలలు.. ఏ నెలలో పుట్టిన మహిళలు.. ఎలా వుంటారు..?

సంఖ్యా శాస్త్రం: 12 నెలలు.. ఏ నెలలో పుట్టిన మహిళలు.. ఎలా వుంటారు..?సంఖ్యశాస్త్రం ప్రకారం పుట్టిన మాసాన్ని పరిగణనలో తీసుకుని వారి స్వభావాన్ని చెప్పవచ్చు. మహిళలు పుట్టిన మాసాన్ని బట్టి గుణగణాలన తెలుసుకోవడం సులభం. ఒక ఆడ శిశువు ఏ మాసంలో పుట్టిందనే దానిని బట్టి.. ఆమె స్వభావాన్ని ఇట్టే తెలుసుకోవచ్చు. జనవరి: సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం జనవరి నెలలో పుట్టిన స్త్రీలు అందంగా ఉంటారు. బుద్ధిమంతురాలుగా వుంటారు. వీరికి రకరకాల దుస్తులు ధరించడం అంటే ఇష్టం. ఈ మాసంలో పుట్టిన ఆడపిల్లలు ఏ విషయంలోనైనా ధీటుగా రాణిస్తారు. సమస్యలను అధిగమించడంలో దిట్ట. కానీ వీరు వ్యాపారంలో రాణించగలరు.

Sparsha Darshanam: శ్రీశైలం స్పర్శ దర్శనం చేసుకునే భక్తులకు ఉచిత లడ్డూ

Sparsha Darshanam: శ్రీశైలం స్పర్శ దర్శనం చేసుకునే భక్తులకు ఉచిత లడ్డూశ్రీశైలం స్పర్శ దర్శనం టికెట్ కొనుగోలు చేసే ప్రతి భక్తుడికి ఉచిత లడ్డూను ప్రసాదంగా అందజేస్తామని శ్రీశైలం ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు చైర్మన్ పి. రమేష్ నాయుడు ప్రకటించారు. కార్తీక మాసం ప్రారంభం కావడంతో, ప్రఖ్యాత శ్రీశైలం పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శించే భక్తుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. మల్లికార్జున స్వామి- భ్రమరాంబ దేవి దర్శనం కోసం యాత్రికులు తరలివస్తున్నారు. నవంబర్ 14న జరగనున్న కోటి దీపోత్సవానికి కూడా ఆలయ అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా, స్పర్శ దర్శనం పొందే భక్తులందరికీ ఆలయం ఒక లడ్డూను ఉచితంగా అందిస్తుందని చైర్మన్ పేర్కొన్నారు.

27-10-2025 సోమవారం దినఫలాలు - ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు

27-10-2025 సోమవారం దినఫలాలు - ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. మీ అభిప్రాయాలను కచ్చితంగా తెలియచేయండి. మీ శ్రీమతి విషయంలో దాపరికం తగదు. ఖర్చులు సామాన్యం. సన్నిహితులకు సాయం చేస్తారు. మొదలు పెట్టిన పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు శుభకార్యం ఘనంగా చేస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. పదవులను దక్కించుకుంటారు. వ్యతిరేకులతో జాగ్రత్త. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. ఖర్చులు అంచనాలను మించుతాయి. చెల్లింపులు వాయిదా వేసుకుంటారు. పత్రాల రెన్యువల్లో ఏకాగ్రత వహించండి

Skanda Sashti 2025: స్కంధ షష్ఠి రోజున పూజ ఎలా చేయాలి.. ఏ శ్లోకాన్ని పఠించాలి?

Skanda Sashti 2025: స్కంధ షష్ఠి రోజున పూజ ఎలా చేయాలి.. ఏ శ్లోకాన్ని పఠించాలి?స్కంద షష్టి అనేది ప్రతి సంవత్సరం కుమార స్వామికి అంకింతం చేసే పండుగ. శివపార్వతుల తనయుడు, వినాయకునికి తమ్ముడిని స్కంధుడిని సుబ్రహ్మణ్య అని కూడా పిలుస్తారు. స్కంద షష్టి ప్రధానంగా శ్రీలంక, దక్షిణ భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున భక్తులు ఉపవాసం ఉండి, ఆయన ఆశీర్వాదం పొందడానికి దేవతను పూజిస్తారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com