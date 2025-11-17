AxK మ్యూజిక్ వీడియో, ఐగిరి నందిని మరియు కాల భైరవ్ EDM వెర్షన్
చెన్నై: భక్తి, సృజనాత్మకతకు మేళవింపుగా నిలిచే AxK అనే ఆకట్టుకునే మ్యూజిక్ వీడియోను పరిచయం చేయడం మాకు ఆనందంగా ఉంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ను మ్యూజిక్ ప్రొడ్యూసర్ ETHNIQ, ప్రతిభావంతురాలైన వోకలిస్ట్ ప్రియా మాలీ కలిసి రూపొందించారు.
వైశిష్ట్యమైన భక్తి గీతం
AxK మ్యూజిక్ వీడియోలో ఐగిరి నందిని, కాల భైరవ్ అనే ప్రసిద్ధ భక్తి కృతులను ఆధునిక శైలిలో మిళితం చేశారు. ETHNIQ చక్కటి కంపోజిషన్ డిజైన్ ఈ సంప్రదాయ గీతాలకు EDM స్పర్శను చేర్చుతూ వాటి భక్తి స్వరూపాన్ని చెడగొట్టకుండా కొత్త కోణంలో చూపిస్తుంది. ప్రియా మాలి యొక్క శక్తివంతమైన గాత్రం ఈ గీతానికి జీవం పోసి మరింత ఆకర్షణీయంగా నిలిపింది.
మ్యూజిక్ డిజైన్
సాంప్రదాయం మరియు ఆధునికత కలయిక: ఐగిరి నందిని మరియు కాల భైరవ్ మేళవింపు ETHNIQ యొక్క క్రియేటివిటిని ప్రతిబింబిస్తుంది.
EDM ప్రభావం: EDM మూలకాలను చేర్చడం ద్వారా గీతం ఆధునిక శైలిలో వినిపిస్తుంది. విభిన్న వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకర్షించేలా రూపొందించారు.
గాత్రం: ప్రియా మాలి యొక్క హృదయాన్ని హత్తుకునే గాత్రం గీతంలోని భక్తి, భావోద్వేగం, ఆధ్యాత్మికత అన్నింటినీ స్పష్టంగా వ్యక్తపరుస్తుంది.
విడుదల వివరాలు
AxKను భారతదేశంలోని ప్రముఖ మ్యూజిక్ లేబుల్స్లో ఒకటైన సారేగామా విడుదల చేసింది. ఈ పాట ప్రధాన మ్యూజిక్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫార్మ్లన్నింటిలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రేక్షకులతో అనుబంధాన్ని ఏర్పరుస్తుందని మేము నమ్ముతున్నాం.
కళాకారుల గురించి
ప్రియా మాలి: భారత సంగీత ప్రపంచంలో ప్లేబ్యాక్ సింగర్, ప్రోగ్రామర్, కంపోజర్గా పనిచేస్తున్న బహుముఖ ప్రతిభగల కళాకారిణి మరియు వ్యాపారవేత్త. ఆమె చెన్నైలోని డాల్బీ ఆట్మోస్ అనుమతి పొందిన మిక్స్ మీ స్టూడియోస్ యజమాని కూడా.
ETHNIQ: సంప్రదాయ మరియు ఆధునిక సంగీత శైలులను కలపడం ద్వారా ప్రత్యేకమైన శైలి రూపొందించిన మ్యూజిక్ ప్రొడ్యూసర్. వినూత్నమైన సౌండ్స్కేప్లను సృష్టించడంలో ఆయన ప్రతిభకు పరిశ్రమలో మంచి గుర్తింపు ఉంది.