మంగళవారం, 18 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 18 నవంబరు 2025 (15:27 IST)

శబరిమల: క్యూలైన్లలో లక్షలాది మంది భక్తులు.. నీటి కొరత ఫిర్యాదులు.. ట్రావెన్‌కోర్ ఏమందంటే?

Sabarimala
శబరిమలలోని అయ్యప్ప ఆలయంలో వార్షిక మండల పూజ యాత్రా సీజన్‌లో రెండవ రోజు లక్షలాది మంది భక్తులు దర్శనం కోసం క్యూలో నిలబడ్డారు. మంగళవారం చాలా గంటలు క్యూలో నిలబడి ఉన్న యాత్రికులకు నీటి కొరత ఉందని ఫిర్యాదులు అందాయి. 
 
కొత్తగా నియమితులైన ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్థానం బోర్డు (టిడిబి) అధ్యక్షుడు కె. జయకుమార్ మాట్లాడుతూ, క్యూలలో ఉన్న ప్రజల వద్దకు వెళ్లి వారికి నీటిని అందించడానికి 200 మంది అదనపు సిబ్బందిని నియమించినట్లు చెప్పారు. భక్తులు దర్శనం కోసం 18 మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు జాగ్రత్తలు పాటించాలని, క్యూలైన్ల భక్తులు అనుసరించాలని  సూచనలు జారీ చేశామని ఆయన అన్నారు. 
 
పంబా వద్ద యాత్రికుల రద్దీని తగ్గించడానికి, వారు 3-5 గంటలు క్యూలలో వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేకుండా త్వరగా తమ తీర్థయాత్రను పూర్తి చేసుకోగలరని నిర్ధారించుకోవడానికి నీలక్కల్ వద్ద భక్తుల సంఖ్యను పరిమితం చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు జయకుమార్ చెప్పారు. 
 
ప్రజలు నీలక్కల్ వద్ద వేచి ఉండవచ్చు. అక్కడ దాని కోసం సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. అలాగే, భక్తులు పంబాకు రావలసిన అవసరం లేకుండా అక్కడ ఏడు అదనపు స్పాట్ బుకింగ్ కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేస్తామని తెలిపారు. ఒక రోజులో స్పాట్ బుకింగ్‌ల సంఖ్యను పరిమితం చేసే అవకాశాన్ని కూడా అన్వేషిస్తామని వెల్లడించారు. 

రూ.5వేలు ఇస్తామని చెప్పి.. జ్యూస్‌లో మద్యం కలిపారు.. ఆపై సామూహిక అత్యాచారం

రూ.5వేలు ఇస్తామని చెప్పి.. జ్యూస్‌లో మద్యం కలిపారు.. ఆపై సామూహిక అత్యాచారంమహిళా హోం గార్డుపై నలుగురు కామాంధులు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. నిందితులకు ఆ మహిళ ఐదువేలు ఇవ్వాలని రమ్మని చెప్పి.. ఆమెను బైకుపై తీసుకెళ్లి జ్యూస్‌లో మద్యం కలిపారు. తర్వాత నలుగురు కలిసి ఆమెపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన కర్ణాటక, కొప్పళ జిల్లా యెల్బుర్గా తాలూకా మాద్లూర్ సమీపంలో చోటుచేసుకుంది. కుటుంబాన్ని పోషించడానికి, ఆర్థిక ఇబ్బందులను తీర్చుకోవడానికి పరిచయస్తుల దగ్గర నుంచి డబ్బులు వసూలు చేయడానికి వెళ్లిన హోంగార్డు మహిళపై ఈ అకృత్యం జరగడం స్థానికంగా కలకలం సృష్టించింది.

అంబులెన్స్‌లో మంటలు... వైద్యుడితో సహా నలుగురి సజీవదహనం

అంబులెన్స్‌లో మంటలు... వైద్యుడితో సహా నలుగురి సజీవదహనంగుజరాత్ రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. అంబులెన్స్‌లో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ దుర్ఘటనలో అంబులెన్స్‌లో ఉన్న వైద్యుడు, నవజాత శిశివు, చిన్నారితండ్రి, నర్సు సజీవదహనమయ్యారు. మరో ముగ్గురు గాయపడ్డారు. గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని అర్వల్లీ జిల్లా మొదాస పట్టణంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

పెళ్లికి ముందు కలిసి ఎంజాయ్ చేయడం... కాదంటే కేసు పెట్టడమా? మద్రాస్ హైకోర్టు

పెళ్లికి ముందు కలిసి ఎంజాయ్ చేయడం... కాదంటే కేసు పెట్టడమా? మద్రాస్ హైకోర్టుపెళ్ళికి ముందు పరస్పర ఆమోదంతో ఆనందం కోసం శారీరక సంబంధం పెట్టుకోవడం ఇపుడు సర్వసాధారణమైపోయిందని మద్రాస్ హైకోర్టు మదురై బెంచ్ వ్యాఖ్యానించింది. ఆ తర్వాత యువకుడిపై కేసు పెడుతున్నారని మండిపడింది. తొమ్మిదేళ్ళు లైంగిక సంబంధంలో ఉన్నాక తనతో వివాహానికి నిరాకరించాడంటూ ఓ యువకుడిపై యువతి చేసిన ఫిర్యాదుకు సంబంధించిన కేసులో ఈ మేరకు పేర్కొంది.

సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో వున్న ఇమ్మడి రవి పేరు.. టికెట్ రేట్లు పెంచేస్తే?

సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో వున్న ఇమ్మడి రవి పేరు.. టికెట్ రేట్లు పెంచేస్తే?హైదరాబాద్‌లో ఐబొమ్మ ఓనర్ ఇమ్మడి రవిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఐబొమ్మ, బప్పం సైట్లు బ్లాక్ చేయించారు. నెదర్లాండ్స్ నుంచి ఓటీటీ సర్వర్లను హ్యాక్ చేసి పైరసీలకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. పైరసీతో పాటు బెట్టింగ్ యాప్స్ ప్రకటనలు కూడా రవి ఇచ్చినట్లు గుర్తించారు. మాజీ భార్యే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చి అరెస్ట్ చేయించినట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే సినిమా పైరసీ వెబ్‌సైట్‌ ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవి పేరు ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. రవికి మిడిల్ క్లాస్ మద్దతిస్తోంది.

సీఎం చంద్రబాబుపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు : వైకాపా అధికార ప్రతినిధి వెంకట్ రెడ్డి అరెస్టు

సీఎం చంద్రబాబుపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు : వైకాపా అధికార ప్రతినిధి వెంకట్ రెడ్డి అరెస్టుఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన వైకాపా అధికార ప్రతినిధి వెంకట్ రెడ్డిని ఏపీ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. హైదరాబాద్ నగరంలోని కూకట్‌పల్లిలో తాడిపత్రి పోలీసులు ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

15-11-2025 శనివారం దినఫలాలు - మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి...

15-11-2025 శనివారం దినఫలాలు - మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఖర్చులు సామాన్యం. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. చేపట్టిన పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. బ్యాంకు విఆహ్వానం అందుకుంటారు. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి.

ఉత్పన్న ఏకాదశి: 1000 అశ్వమేధ యాగాలు, 100 రాజసూయ యాగాల ఫలం దక్కాలంటే?

ఉత్పన్న ఏకాదశి: 1000 అశ్వమేధ యాగాలు, 100 రాజసూయ యాగాల ఫలం దక్కాలంటే?ఉత్పన్న ఏకాదశి రోజున శ్రీహరిని పూజించడం ద్వారా సర్వ శుభాలు చేకూరుతాయి. శ్రీహరిని ఈ రోజున పూజించడం చేయడం వల్ల అన్ని పాపాలు నశించిపోతాయని, మోక్షం లభిస్తుందని విశ్వాసం. ఈ ఉపవాసం జీవితం లో సానుకూలత, సంయమనం, మానసిక శాంతిని తీసుకొస్తుంది. జీవితంలో కష్టాలను ఎదుర్కొంటున్న భక్తులు ఈ ఏకాదశి ఉపవాసం వుండటం ఉత్తమ ఫలితాలను పొందవచ్చు. కార్తిక బహుళ ఏకాదశిని ఉత్పన్న ఏకాదశిగా జరుపుకుంటారు.

అన్నప్రసాదం కోసం నాణ్యమైన బియ్యం మాత్రమే సరఫరా చేయాలి.. వెంకయ్య

అన్నప్రసాదం కోసం నాణ్యమైన బియ్యం మాత్రమే సరఫరా చేయాలి.. వెంకయ్యఅన్నప్రసాదం కోసం నాణ్యమైన బియ్యం మాత్రమే సరఫరా చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రైస్ మిల్లర్లను టిటిడి అదనపు కార్యనిర్వహణాధికారి వెంకయ్య చౌదరి కోరారు. బియ్యం నాణ్యత నేరుగా లక్షలాది మంది భక్తులకు అందించే రుచిని ప్రభావితం చేస్తుందని ఉద్ఘాటించారు. గురువారం తిరుమలలో రెండు రాష్ట్రాల రైస్‌మిల్లర్స్‌ అసోసియేషన్‌ ప్రతినిధులతో నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో అదనపు ఈఓ నిర్దేశించిన ప్రమాణాలను కచ్చితంగా పాటించాలని చెప్పారు. అన్నప్రసాదం కోసం వండిన నమూనాలను రుచి చూసిన తర్వాతనే నాణ్యత ఉండేలా చూడాలని ఆయన ఆదేశించారు.

14-11-2025 శుక్రవారం ఫలితాలు - రుణ సమస్య కొలిక్కివస్తుంది

14-11-2025 శుక్రవారం ఫలితాలు - రుణ సమస్య కొలిక్కివస్తుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలు ముగుస్తాయి. సకాలంలో వాయిదాలు చెల్లిస్తారు. అసాధ్యమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తి చేస్తారు. ఫోను సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. ఆత్మీయుల ఆహ్వానం అందుకుంటారు. వేడుకల్లో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ప్రయాణం ప్రశాంతంగా సాగుతుంది. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు రావలసిన ధనం అందుతుంది. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. ప్రముఖలతో పరిచయాలేర్పడతాయి. బాధ్యతగా మెలగాలి. కొంతమంది మీ ఆలోచనలను నీరుగార్చేందుకు యత్నిస్తారు. పాత పరిచయస్తులు తారసపడతారు. చర్చలు, సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు.

Friday pooja: శుక్రవారం గృహలక్ష్మిని పూజిస్తే ఫలితం ఏంటి?

Friday pooja: శుక్రవారం గృహలక్ష్మిని పూజిస్తే ఫలితం ఏంటి?శుక్రవారం అమ్మవారిని పూజించడానికి పవిత్రమైన రోజు. దుర్గ, సరస్వతి, లక్ష్మిని శుక్రవారాల్లో పూజించవచ్చు. లక్ష్మీదేవి సంపదకు నిలయం కాబట్టి ఆమెను పూజించడానికి శుక్రవారం చాలా ప్రత్యేకమైన రోజు. లక్ష్మీదేవి నుండి పూర్తి అనుగ్రహం, ఆశీర్వాదం పొందడానికి శుక్రవారం ఆమెని ఆరాధించి పూజించాలి. లక్ష్మీదేవి రూపాలలో ఒకటి గృహలక్ష్మి. ఇది చాలామందికి అంతగా తెలియదు, కానీ ఈమె చాలా శక్తివంతమైనది. లక్ష్మీదేవిని స్వాగతించడానికి, మనం నివసించే ఇంటికి ఆహ్వానించడానికి గృహలక్ష్మిని ఆవాహన చేయాలి.
