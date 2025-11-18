శబరిమల: క్యూలైన్లలో లక్షలాది మంది భక్తులు.. నీటి కొరత ఫిర్యాదులు.. ట్రావెన్కోర్ ఏమందంటే?
శబరిమలలోని అయ్యప్ప ఆలయంలో వార్షిక మండల పూజ యాత్రా సీజన్లో రెండవ రోజు లక్షలాది మంది భక్తులు దర్శనం కోసం క్యూలో నిలబడ్డారు. మంగళవారం చాలా గంటలు క్యూలో నిలబడి ఉన్న యాత్రికులకు నీటి కొరత ఉందని ఫిర్యాదులు అందాయి.
కొత్తగా నియమితులైన ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు (టిడిబి) అధ్యక్షుడు కె. జయకుమార్ మాట్లాడుతూ, క్యూలలో ఉన్న ప్రజల వద్దకు వెళ్లి వారికి నీటిని అందించడానికి 200 మంది అదనపు సిబ్బందిని నియమించినట్లు చెప్పారు. భక్తులు దర్శనం కోసం 18 మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు జాగ్రత్తలు పాటించాలని, క్యూలైన్ల భక్తులు అనుసరించాలని సూచనలు జారీ చేశామని ఆయన అన్నారు.
పంబా వద్ద యాత్రికుల రద్దీని తగ్గించడానికి, వారు 3-5 గంటలు క్యూలలో వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేకుండా త్వరగా తమ తీర్థయాత్రను పూర్తి చేసుకోగలరని నిర్ధారించుకోవడానికి నీలక్కల్ వద్ద భక్తుల సంఖ్యను పరిమితం చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు జయకుమార్ చెప్పారు.
ప్రజలు నీలక్కల్ వద్ద వేచి ఉండవచ్చు. అక్కడ దాని కోసం సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. అలాగే, భక్తులు పంబాకు రావలసిన అవసరం లేకుండా అక్కడ ఏడు అదనపు స్పాట్ బుకింగ్ కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేస్తామని తెలిపారు. ఒక రోజులో స్పాట్ బుకింగ్ల సంఖ్యను పరిమితం చేసే అవకాశాన్ని కూడా అన్వేషిస్తామని వెల్లడించారు.