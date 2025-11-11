శబరిమల వెళ్లే యాత్రికుల కోసం దక్షిణ రైల్వే 16 ప్రత్యేక రైళ్లు
నవంబర్ 17న ప్రారంభమయ్యే మండల-మకరవిళక్కు పండుగ సీజన్ కోసం శబరిమల వెళ్లే యాత్రికుల కోసం దక్షిణ రైల్వే సోమవారం 16 ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించింది.
ఈ రైళ్లు నవంబర్ 14 నుండి జనవరి 24, 2026 వరకు కాకినాడ, హజూర్ సాహిబ్ నాందేడ్, చర్లపల్లి, మచిలీపట్నం, నరసాపూర్, చెన్నై ఎగ్మోర్, డాక్టర్ ఎంజిఆర్ చెన్నై సెంట్రల్ నుండి కొల్లం, కొట్టాయం వరకు నడుస్తాయని ఒక పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపింది.
ప్రత్యేక రైళ్లకు నేటి నుంచి రిజర్వేషన్లకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే అవకాశం కల్పించింది. ఏపీ, తెలంగాణలోని పలు స్టేషన్ల మీదుగా శబరిమలకు ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు వెళ్లనున్నాయి. శబరిమల ప్రత్యేక రైళ్ల వివరాలు దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెబ్సైట్లో లభ్యం కానున్నాయి.