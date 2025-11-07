బిఎస్ఈ 500 ఎన్హాన్స్డ్ వాల్యూ 50 ఇండెక్స్ ఫండ్ను ప్రారంభించిన ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ దాని యూనిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్స్ కోసం ఒక కొత్త ఫండ్ అయిన ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ బిఎస్ఈ500 ఎన్హాన్స్డ్ వాల్యూ 50 ఇండెక్స్ ఫండ్ను విడుదల చేసింది. ప్రాథమికంగా బలంగా ఉన్నప్పటికీ ప్రస్తుతం వాటి నిజమైన సామర్థ్యం కంటే తక్కువ విలువను అందిస్తున్న స్టాక్లపై దృష్టి సారించడం ద్వారా భారతదేశ ఆర్థిక వృద్ధి కథలో పాల్గొనడానికి కస్టమర్లకు ఒక వేదికను అందించడం ఈ ఫండ్ లక్ష్యం.
కస్టమర్లు పెట్టుబడి పెట్టడానికి తెరిచి ఉన్న కొత్త ఫండ్, బిఎస్ఈ 500 ఎన్హాన్స్డ్ వాల్యూ 50 ఇండెక్స్ను ప్రతిబింబిస్తుంది, ఇది ఆదాయాలు, పుస్తక విలువ , ధరకు సంబంధించి అమ్మకాలు వంటి విలువ ఆధారిత పెట్టుబడి ప్రమాణాలపై ఎంపిక చేయబడిన 50 కంపెనీలను కలిగి ఉంటుంది. ప్రాథమికంగా బలంగా ఉన్నప్పటికీ, తాత్కాలికంగా తక్కువగా విలువ కలిగిన కంపెనీలలో పెట్టుబడి అవకాశాలను ఒడిసి పట్టడం, ఈ స్టాక్లు కాలక్రమేణా వాటి న్యాయమైన విలువల వైపు కదులుతున్నప్పుడు కస్టమర్లు ప్రయోజనం పొందేలా చేయడం, ఈ ఫండ్ యొక్క లక్ష్యం.
ఈ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఒక క్రమబద్ధమైన, నియమ-ఆధారిత పెట్టుబడి ప్రక్రియను అనుసరిస్తుంది. లార్జ్, మిడ్, స్మాల్-క్యాప్ విభాగాలలో అభివృద్ధి చెందుతున్న విలువ అవకాశాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా చూసుకోవడానికి త్రైమాసికానికి పునర్నిర్మించబడింది. ఇది కస్టమర్లు కనీస ప్రయత్నం, తక్కువ ట్రాకింగ్ లోపంతో వైవిధ్యభరితమైన పోర్ట్ఫోలియోను యాక్సెస్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. నిబంధనలు ఎప్పటికప్పుడు ఇండెక్స్లోని వారి బరువులకు అనుగుణంగా అన్ని స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టకుండా ఫండ్ను పరిమితం చేయవచ్చు. ఫలితంగా, ట్రాకింగ్ లోపం సంభవించవచ్చు. చారిత్రాత్మకంగా, బిఎస్ఈ500 ఎన్హాన్స్డ్ వాల్యూ 50 ఇండెక్స్ 2006 నుండి 2024 వరకు 19 సంవత్సరాలలో 12 సంవత్సరాల పాటు దాని మాతృ సూచిక కంటే మరింత స్థిరమైన పనితీరును అందించింది, ఇది క్రమశిక్షణ కలిగిన విలువ వ్యూహం యొక్క దీర్ఘకాలిక సామర్థ్యాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది.
ఈ ఆవిష్కరణ గురించి ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ చీఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ శ్రీ మనీష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ బిఎస్ఈ500 ఎన్హాన్స్డ్ వాల్యూ 50 ఇండెక్స్ ఫండ్, నిష్క్రియాత్మకంగా నిర్వహించబడే ఫండ్, మా యులిప్ కస్టమర్లకు భారతదేశ వృద్ధి కథలో పాల్గొనడానికి సరళమైన, పారదర్శకమైన మార్గాన్ని అందిస్తుంది. ఇది వారికి సంపదను నిర్మించడానికి దీర్ఘకాలిక విలువ పెట్టుబడి యొక్క నిరూపితమైన తత్వాన్ని అందిస్తుంది.
కస్టమర్లు తమ జీవిత లక్ష్యాలను సాధించడానికి వారి పొదుపులను మాకు అప్పగిస్తారు. కస్టమర్-కేంద్రీకృత బ్రాండ్గా మేము వారి దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక లక్ష్యాల ఫలితాన్ని నిర్ధారించే పెట్టుబడి ఎంపికలను వారికి అందించడానికి ప్రయత్నిస్తాము. ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ బిఎస్ఈ 500 ఎన్హాన్స్డ్ వాల్యూ 50 ఇండెక్స్ ఫండ్ మా కస్టమర్లను క్రమపద్ధతిలో ఆదా చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము. సంపద సృష్టి అనేది దీర్ఘకాలిక ప్రక్రియ, యులిప్లు, డిజైన్ ద్వారా దీనికి అనువైనవి ఎందుకంటే అవి కస్టమర్లను పెట్టుబడికి సెమీ-ఫోర్స్డ్ క్రమశిక్షణ కలిగి ఉండేలా ప్రోత్సహిస్తాయి. ఈ ఇండెక్స్ ఫండ్ మా కస్టమర్లు పదవీ విరమణ ప్రణాళిక నుండి పిల్లల విద్య వరకు వారి దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను సాధించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా, యులిప్ అందించే జీవిత కవర్ఈ ఉత్పత్తులు ఖర్చు, పన్ను సమర్థతతో పాటు, ఏదైనా సంఘటన జరిగినప్పుడు కుటుంబానికి ఆర్థిక భద్రతను నిర్ధారిస్తాయి అని అన్నారు.
బిఎస్ఈ 500 ఎన్హాన్స్డ్ వాల్యూ 50 ఇండెక్స్ ఫండ్ విడుదలతో, కంపెనీ దీర్ఘకాలిక సంపద సృష్టిని మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి, కస్టమర్లు ఆర్థికంగా సురక్షితంగా ఉండటానికి వీలు కల్పించడానికి రూపొందించబడిన దాని పెట్టుబడి పరిష్కారాల శ్రేణిని మరింత బలోపేతం చేసింది.