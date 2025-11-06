కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ భాగస్వామ్యంతో డిస్ట్రిక్ట్ బై జొమాటో అనే గో-అవుట్ ప్లాట్ ఫామ్, లగ్జరీ డైనింగ్లో కొత్త అధ్యాయాన్ని పరిచయం చేస్తోంది. ఇది భారతదేశంలోని అత్యంత వివేకవంత మైన పోషకుల కోసం రూపొందించబడింది. కోటక్ సాలిటైర్ క్రెడిట్ కార్డ్ కస్టమర్లకు ఇది ప్రత్యేకంగా అందుబాటులో ఉంటుంది. దేశంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ పాక నిపుణులచే నిర్వహించబడిన, ప్రఖ్యాత డైనింగ్ గమ్యస్థానాలలో నిర్వహించబడిన ఈ అరుదైన, రిఫైన్డ్, ప్రగాఢ వ్యక్తిగత అనుభవాలు విశేష అతిథులు ఆహారం, సంస్కృతితో నిమగ్నమయ్యే విధానాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడ్డాయి.
మిషెలిన్ స్టార్ రేటింగ్ పొందిన రెస్టారెంట్స్ లెజెండ్లతో కూడిన ఇంటిమేట్ షెఫ్ టేబుల్స్ నుండి గ్లోబల్ మిక్సాలజీ ఐకాన్లచే నిర్వహించబడిన లీనమయ్యే సాయంత్రాల వరకు, కోటక్ సాలిటైర్ క్రెడిట్ కార్డ్ అసాధారణమైన పసందైన విందు క్షణాలకు విశేష ప్రాప్యతను అందిస్తుంది. ప్రారంభ కార్యక్రమం నార్ x దేవాకన్, అలాగే ది భోగ్ టేబుల్ బై షెఫ్ ఆరోని-బెంగళూరు ఊటా కంపెనీ ఈ ప్లాట్ఫామ్పై అద్భుతమైన స్పందనను పొందాయి. ఈ క్యూరేటెడ్ ఈవెంట్లకు ముందస్తు యాక్సెస్తో పాటు, కోటక్ సాలిటైర్ క్రెడిట్ కార్డ్ కస్టమర్లు ఈ క్రింది ప్రత్యేక హక్కులను పొందుతారు...
డిస్ట్రిక్ట్ ద్వారా డైనింగ్ పై 20% ఆదా (బిల్లుకు ₹5,000 వరకు, నెలకు రెండుసార్లు)
భారతదేశంలో అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న రెస్టారెంట్లలో ప్రయారిటీ టేబుల్ యాక్సెస్
రూ. 1కి ఎలివేటెడ్ డైనింగ్ ప్రివిలేజెస్ కోసం జొమాటో గోల్డ్ సభ్యత్వం
ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన సందర్భంగా కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్- అఫ్లుయెంట్ అండ్ శాలరీడ్ ప్రొపోజిషన్స్ హెడ్ జ్యోతి సమాజ్పతి మాట్లాడుతూ, కోటక్ సాలిటైర్లో, నిజమైన లగ్జరీ అనేది వ్యక్తిగత మరియు సులభమైన అనుభవాలలో ఉందని మేం నమ్ముతాం. మా క్లయింట్లకు, భోజనం అనేది కేవ లం భోజనం మాత్రమే కాదు, రుచి, సంస్కృతి, గుర్తింపు యొక్క వేడుక. డిస్ట్రిక్ట్తో ఈ భాగస్వామ్యం అనేది అరుదైన మరియు చిరస్మరణీయమైన క్షణా లను రూపొందించడం గురించి అని అన్నారు.
డిస్ట్రిక్ట్ బై జొమాటో ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ, డిస్ట్రిక్ట్లో, భోజనం అనేది రుచుల వేడుక, ప్రజలను ఒకచోట చేర్చే సార్వత్రిక అనుభవం అని మేం నమ్ముతున్నాం. కోటక్తో మా భాగస్వామ్యం ద్వారా, మేము నార్ x మిషె లిన్ సిరీస్ వంటి ప్రత్యేకమైన ఈవెంట్లను సృష్టించడం మాత్రమే కాదు, భారతదేశం యొక్క చక్కటి భోజన సంస్కృతిని పునర్నిర్వచించడానికి, ఈ అసాధారణమైన కలినరీ భాగస్వామ్యాలను మా వినియోగదారులకు మరింతగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి మేము ఒక ఉద్యమాన్ని నిర్మిస్తున్నాం అని అన్నారు.
గతంలో వ్యక్తిగత సంబంధాలు లేదా పరిశ్రమ నెట్వర్క్ల ద్వారా మాత్రమే అందుబాటులో ఉండే ఈ తరహా క్యూరే టెడ్ అనుభవాలను ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ యాప్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయవచ్చు. ఇది సౌలభ్యం ద్వారా అసాధారణమైన భోజనాన్ని కనుగొనే కొత్త యుగాన్ని సూచిస్తుంది. స్థానిక ఆహారం, ప్రపంచ కళాత్మకత, వినూత్న సాంకేతికతలో పాతుకుపోయిన అసాధారణ మెనూలను అతిథులు చవిచూస్తారు. ప్రతి ఈవెంట్ నిజంగా పునరావృతం కాని భోజన క్షణాలను సృష్టిస్తుంది.
కోటక్ సాలిటైర్ అనేది కోటక్తో లోతైన, బహుముఖ సంబంధాలు కలిగిన వ్యక్తులు, కుటుంబాల కోసం ప్రత్యేకిం చబడిన ఒక మార్గదర్శక బ్యాంకింగ్ ప్రతిపాదన. ఇది ఆహ్వానం ద్వారా మాత్రమే. ఇది ఈ క్రింది వాటిని అందిస్తుంది.
రుణాలు మరియు కార్డులలో ₹8 కోట్ల వరకు ముందస్తు అనుమతి పొందిన క్రెడిట్ లైన్లు
సంపద నిర్వహణ సేవలు
సంపన్న కస్టమర్ల జీవనశైలికి అనుగుణంగా రూపొందించబడిన ఆహ్వానితులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్న సాలిటైర్ క్రెడిట్ కార్డ్ యాక్సెస్, వేగవంతమైన ఎయిర్ మైల్స్, జీరో ఫారెక్స్ మార్క్-అప్, అపరి మిత లాంజ్ యాక్సెస్, ప్రీమియం ప్రాపర్టీలలో బస ప్రయోజనాలు, ప్రత్యేకమైన ఈవెంట్లకు యాక్సెస్ వంటి ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.
ఫారెక్స్ సొల్యూషన్స్
షేర్డ్ ప్రివిలేజెస్తో కుటుంబ-కేంద్రీకృత బ్యాంకింగ్