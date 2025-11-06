గురువారం, 6 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 6 నవంబరు 2025 (08:36 IST)

కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ భాగస్వామ్యంతో డిస్ట్రిక్ట్ బై జొమాటో

image
కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ భాగస్వామ్యంతో డిస్ట్రిక్ట్ బై జొమాటో అనే గో-అవుట్ ప్లాట్‌ ఫామ్, లగ్జరీ డైనింగ్‌లో కొత్త అధ్యాయాన్ని పరిచయం చేస్తోంది. ఇది భారతదేశంలోని అత్యంత వివేకవంత మైన పోషకుల కోసం రూపొందించబడింది. కోటక్ సాలిటైర్ క్రెడిట్ కార్డ్ కస్టమర్లకు ఇది ప్రత్యేకంగా అందుబాటులో ఉంటుంది. దేశంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ పాక నిపుణులచే నిర్వహించబడిన, ప్రఖ్యాత డైనింగ్ గమ్యస్థానాలలో నిర్వహించబడిన ఈ అరుదైన, రిఫైన్డ్, ప్రగాఢ వ్యక్తిగత అనుభవాలు విశేష అతిథులు ఆహారం, సంస్కృతితో నిమగ్నమయ్యే విధానాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడ్డాయి.
 
మిషెలిన్ స్టార్ రేటింగ్ పొందిన రెస్టారెంట్స్ లెజెండ్‌లతో కూడిన ఇంటిమేట్ షెఫ్ టేబుల్స్ నుండి గ్లోబల్ మిక్సాలజీ ఐకాన్‌లచే నిర్వహించబడిన లీనమయ్యే సాయంత్రాల వరకు, కోటక్ సాలిటైర్ క్రెడిట్ కార్డ్ అసాధారణమైన పసందైన విందు క్షణాలకు విశేష ప్రాప్యతను అందిస్తుంది. ప్రారంభ కార్యక్రమం నార్ x దేవాకన్, అలాగే ది భోగ్ టేబుల్ బై షెఫ్ ఆరోని-బెంగళూరు ఊటా కంపెనీ ఈ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై అద్భుతమైన స్పందనను పొందాయి. ఈ క్యూరేటెడ్ ఈవెంట్‌లకు ముందస్తు యాక్సెస్‌తో పాటు, కోటక్ సాలిటైర్ క్రెడిట్ కార్డ్ కస్టమర్లు ఈ క్రింది ప్రత్యేక హక్కులను పొందుతారు...
 
డిస్ట్రిక్ట్ ద్వారా డైనింగ్ పై 20% ఆదా (బిల్లుకు ₹5,000 వరకు, నెలకు రెండుసార్లు)
భారతదేశంలో అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న రెస్టారెంట్లలో ప్రయారిటీ టేబుల్ యాక్సెస్
రూ. 1కి ఎలివేటెడ్ డైనింగ్ ప్రివిలేజెస్ కోసం జొమాటో గోల్డ్ సభ్యత్వం
 
ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన సందర్భంగా కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్- అఫ్లుయెంట్ అండ్ శాలరీడ్ ప్రొపోజిషన్స్ హెడ్ జ్యోతి సమాజ్‌పతి మాట్లాడుతూ, కోటక్ సాలిటైర్‌లో, నిజమైన లగ్జరీ అనేది వ్యక్తిగత మరియు సులభమైన అనుభవాలలో ఉందని మేం నమ్ముతాం. మా క్లయింట్‌లకు, భోజనం అనేది కేవ లం భోజనం మాత్రమే కాదు, రుచి, సంస్కృతి, గుర్తింపు యొక్క వేడుక. డిస్ట్రిక్ట్‌తో ఈ భాగస్వామ్యం అనేది అరుదైన మరియు చిరస్మరణీయమైన క్షణా లను రూపొందించడం గురించి అని అన్నారు.
 
డిస్ట్రిక్ట్ బై జొమాటో ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ, డిస్ట్రిక్ట్‌లో, భోజనం అనేది రుచుల వేడుక, ప్రజలను ఒకచోట చేర్చే సార్వత్రిక అనుభవం అని మేం నమ్ముతున్నాం. కోటక్‌తో మా భాగస్వామ్యం ద్వారా, మేము నార్ x మిషె లిన్ సిరీస్ వంటి ప్రత్యేకమైన ఈవెంట్‌లను సృష్టించడం మాత్రమే కాదు, భారతదేశం యొక్క చక్కటి భోజన సంస్కృతిని పునర్నిర్వచించడానికి, ఈ అసాధారణమైన కలినరీ భాగస్వామ్యాలను మా వినియోగదారులకు మరింతగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి మేము ఒక ఉద్యమాన్ని నిర్మిస్తున్నాం అని అన్నారు.
 
గతంలో వ్యక్తిగత సంబంధాలు లేదా పరిశ్రమ నెట్‌వర్క్‌ల ద్వారా మాత్రమే అందుబాటులో ఉండే ఈ తరహా క్యూరే టెడ్ అనుభవాలను ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ యాప్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయవచ్చు. ఇది సౌలభ్యం ద్వారా అసాధారణమైన భోజనాన్ని కనుగొనే కొత్త యుగాన్ని సూచిస్తుంది. స్థానిక ఆహారం, ప్రపంచ కళాత్మకత, వినూత్న సాంకేతికతలో పాతుకుపోయిన అసాధారణ మెనూలను అతిథులు చవిచూస్తారు. ప్రతి ఈవెంట్ నిజంగా పునరావృతం కాని భోజన క్షణాలను సృష్టిస్తుంది.
 
కోటక్ సాలిటైర్ అనేది కోటక్‌తో లోతైన, బహుముఖ సంబంధాలు కలిగిన వ్యక్తులు, కుటుంబాల కోసం ప్రత్యేకిం చబడిన ఒక మార్గదర్శక బ్యాంకింగ్ ప్రతిపాదన. ఇది ఆహ్వానం ద్వారా మాత్రమే. ఇది ఈ క్రింది వాటిని అందిస్తుంది.
 
రుణాలు మరియు కార్డులలో ₹8 కోట్ల వరకు ముందస్తు అనుమతి పొందిన క్రెడిట్ లైన్లు
సంపద నిర్వహణ సేవలు
 
సంపన్న కస్టమర్ల జీవనశైలికి అనుగుణంగా రూపొందించబడిన ఆహ్వానితులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్న సాలిటైర్ క్రెడిట్ కార్డ్ యాక్సెస్, వేగవంతమైన ఎయిర్ మైల్స్, జీరో ఫారెక్స్ మార్క్-అప్, అపరి మిత లాంజ్ యాక్సెస్, ప్రీమియం ప్రాపర్టీలలో బస ప్రయోజనాలు, ప్రత్యేకమైన ఈవెంట్‌లకు యాక్సెస్ వంటి ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.
ఫారెక్స్ సొల్యూషన్స్
షేర్డ్ ప్రివిలేజెస్‌తో కుటుంబ-కేంద్రీకృత బ్యాంకింగ్

Bandla Ganesh: బండ్ల గణేష్ పై ఇండస్ట్రీ సీరియస్ - గబ్బర్ సింగ్ లాంటి సినిమా తీయలేనా?

Bandla Ganesh: బండ్ల గణేష్ పై ఇండస్ట్రీ సీరియస్ - గబ్బర్ సింగ్ లాంటి సినిమా తీయలేనా?గబ్బర్ సింగ్ నిర్మాత బండ్ల గణేష్ గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ఏదైన సినిమా వేడుకకు వెళితే అక్కడ ఆవేశంగా తన దైన శైలిలో మాట్లాడతాడు. అలాంటిదే రెండు రోజులనాడు కిరణ్ అబ్బవరం నటించిన కె రాంప్ సినిమా సక్సెస్ మీట్‌లో ఆయన మాట్లాడారు. కిరణ్ ను ఆకాశానికి ఎత్తేశారు. ఆ క్రమంలో చిరంజీవిని స్పూర్తిగా తీసుకుని వచ్చాడని అన్నారు. అలాంటి అందరూ తీసుకోవాలంటూ.. ఒక్క సక్సెస్ రాగానే హీరోలంతా ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో అనేది చెప్పేశారు.

Manoj: ఎవరినీ మోసం చేయను, మౌనిక ను బాగా చూసుకుంటా : మంచు మనోజ్

Manoj: ఎవరినీ మోసం చేయను, మౌనిక ను బాగా చూసుకుంటా : మంచు మనోజ్అఖిల్, తేజస్విని జంటగా నటిస్తున్న సినిమా రాజు వెడ్స్ రాంబాయి. ఈ చిత్రాన్ని ఈటీవీ విన్ ఒరిజినల్స్ ప్రొడక్షన్ ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తోంది. డా.నాగేశ్వరరావు పూజారి సమర్పణలో డోలాముఖి సుబల్టర్న్ ఫిలింస్, మాన్ సూన్స్ టేల్స్ బ్యానర్స్ పై వేణు ఊడుగుల, రాహుల్ మోపిదేవి నిర్మిస్తున్నారు. సాయిలు కంపాటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ నెల 21న సినిమాను వంశీ నందిపాటి ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్, బన్నీ వాస్ వర్క్స్ బ్యానర్స్ పై వంశీ నందిపాటి, బన్నీ వాస్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు తీసుకొస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో సాంగ్ ను మంచు మనోజ్ ఫ్యామిలీ విడుదల చేసింది.

ప్రైమ్ వీడియోలో మా దృష్టి గొప్ప కథలను నిర్మించడం మీదే ఉంది - పద్మా కస్తూరిరంగన్

ప్రైమ్ వీడియోలో మా దృష్టి గొప్ప కథలను నిర్మించడం మీదే ఉంది - పద్మా కస్తూరిరంగన్ఇండియాజాయ్ 2025 8వ ఎడిషన్ యానిమేషన్, VFX, గేమింగ్, కామిక్స్ (AVGC) రంగాలలో సృజనాత్మకత, ఆవిష్కరణ, సాంకేతికతకు సంబంధించిన కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ సంవత్సరం ప్రధాన ముఖ్యాంశాలలో OTT పల్స్ 2025 ఉంది. ఇది డిజిటల్ యుగంలో ప్రాంతీయ కథల భవిష్యత్తును చర్చించడానికి భారతదేశ OTT, వినోద పరిశ్రమ నుండి అగ్ర తారలను ఒకచోట చేర్చింది.

ప్రణవ్ మోహన్ లాల్.. డీయస్ ఈరే... శ్రీ స్రవంతి మూవీస్ ద్వారా విడుదల

ప్రణవ్ మోహన్ లాల్.. డీయస్ ఈరే... శ్రీ స్రవంతి మూవీస్ ద్వారా విడుదలప్రణవ్ మోహన్ లాల్ కథానాయకుడిగా నటించిన సినిమా డీయస్ ఈరే. మిస్టరీ హారర్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందింది. 'భూత కాలం', 'భ్రమ యుగం' ఫేమ్ రాహుల్ సదాశివన్ దర్శకత్వంలో నైట్ షిఫ్ట్ స్టూడియోస్, వైనాట్ స్టూడియోస్ సంస్థలపై చక్రవర్తి రామచంద్ర, ఎస్ శశికాంత్ నిర్మించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సుప్రసిద్ధ నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ స్రవంతి మూవీస్ విడుదల చేస్తోంది.

పురుషః పాత్రల ఫస్ట్ లుక్ ఆవిష్కరించిన డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల

పురుషః పాత్రల ఫస్ట్ లుక్ ఆవిష్కరించిన డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెలవైఫ్ వర్సెస్ వారియర్, వైఫ్ వర్సెస్ పీస్ మ్యాన్, వైఫ్ వర్సెస్ సిజర్ మ్యాన్ అంటూ వరుసగా ప్రతీ మగాడి యుద్ధం (విజయం) వెనక ఓ ఆడది ఉంటుంది,స్వేచ్ఛ కోసం భర్త చేసే అలుపెరగని పోరాటం.. గొప్ప గొప్ప యుద్ధాలన్నీ భార్యతోనే.. అంటూ క్యాప్షన్స్ పెట్టి.. ప్రీ లుక్ పోస్టర్లతో ఆసక్తిని పెంచింది పురుష: చిత్రయూనిట్. బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల కోటేశ్వరరావు తన తనయుడు పవన్ కళ్యాణ్‌ను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘పురుష:’. ఈ సినిమాకు వీరు వులవల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

Watch More Videos

ఆస్తమా రోగులు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తింటే...

ఆస్తమా రోగులు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తింటే...డ్రాగన్ ఫ్రూట్‌. ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరం. ఇందులో పలు పోషక విలువలు వున్నాయి. వీటి వల్ల ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది. ఈ పండు వృద్ధాప్యాన్ని త్వరగా దరిచేరనివ్వదు. జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగేట్లు చూస్తుంది. దంతాలు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఆస్తమా రోగులు ఈ పండు తింటుంటే సమస్య రాకుండా మేలు చేస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తి కోసం డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తినాలి. జుట్టు, చర్మం, మెదడు, కళ్ళను రక్షించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండి

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండిచిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...కొంతమంది బరువు ఎలా తగ్గాలా అని తెగ బాధపడిపోతుంటారు. మరికొందరు ఎంత తిండి తిన్నా కూడా పీలగా, బక్కపలచగా వుంటారు. ఐతే ఇలాంటివారు ఎలాంటి ఆహారం తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకోకుండా ఏదిబడితే అది తినేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఎలాంటి పదార్థాలను తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకుని వాటిని తింటుంటే బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, కొవ్వులు వుంటాయి. వీటిని తాగుతుంటే క్రమంగా బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అలాగే అరటిపండు. ఇందులో కేలరీలు, కార్బోహైడ్రేట్లలో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇది శక్తిని పెంచడానికి, బరువు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?మనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?

అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?హార్మోన్లు భావోద్వేగ, శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఆరోగ్యకరమైన బరువు, మానసిక స్థితి, ఆకలి, మరిన్నింటిని నిర్వహించడానికి హార్మోన్లు అవసరం. అలాంటి హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల సాధారణ ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. కనుక అసమతుల్యత కాకుండా ఎలా వుండాలో తెలుసుకుందాము. రెగ్యులర్ వ్యాయామంలో పాల్గొనడం. తినే విషయంలో షుగర్ తీసుకోవడం తగ్గించడం. డైలీ లైఫ్ రొటీన్‌లో ముఖ్యమైన నూనెలను చేర్చడం. ప్రతి భోజనంలో తగినంత ప్రోటీన్ తీసుకోవడం. ఎత్తుకు తగిన బరువును నిర్వహించడం. జీర్ణాశయం యొక్క ప్రభావవంతమైన సంరక్షణ.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com