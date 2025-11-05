సరికొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ, హ్యుందాయ్ వెన్యూ ఎన్ లైన్ గ్లోబల్ డెబ్యూ
గురుగ్రామ్: భారతదేశపు మొట్టమొదటి స్మార్ట్ మొబిలిటీ సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడర్, దేశంలో అతిపెద్ద ఆటోమొబైల్ ఎగుమతిదారు అయిన హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్, ఈ రోజు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సరికొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ, హ్యుందాయ్ వెన్యూ ఎన్ లైన్లను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆవిష్కరించింది.
ఈ సరికొత్త కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ, పట్టణ యువత, మిలీనియల్స్, జెన్ జెడ్ (Gen Z) కొనుగోలుదారుల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా, వారి అంచనాలను మించిపోయేలా రూపొందించబడింది. టెక్ అప్. గో బియాండ్ స్ఫూర్తితో, సరికొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ అత్యాధునిక టెక్నాలజీ, ప్రీమియం హంగులు, అసాధారణమైన స్టైల్తో అర్బన్ మొబిలిటీలో ఒక కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలుకుతోంది. జీవితంలో ఉన్నతమైనవి ఆశించే వారి కోసం, ప్రతి ప్రయాణాన్ని ఒక అద్భుతమైన అనుభూతిగా మలచుకోవాలనుకునే వారి కోసం... ఈ డైనమిక్ ఎస్యూవీలు ప్రత్యేకంగా రూపుదిద్దుకున్నాయి. ఇవి సరికొత్త స్టైల్, అత్యాధునిక సాంకేతికతతో పాటు, డ్రైవింగ్లో అద్భుతమైన ఉత్తేజాన్ని అందిస్తాయి. రూ. 7,89,900 ప్రారంభ ధరతో, సరికొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ... భవిష్యత్ తరం కారు ప్రయాణ అనుభూతిని గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా అందరికీ అందుబాటులోకి తెస్తోంది, నవతరం ఆకాంక్షలను నిజం చేస్తోంది.
ఈ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ ఉన్సూ కిమ్ మాట్లాడుతూ, హెచ్ఎంఐఎల్కు భారతదేశం పట్ల ఉన్న నిబద్ధత చాలా బలమైనది. మేము ఇటీవల రూ. 45,000 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడిని ప్రకటించాము. ఈ చైతన్యవంతమైన మార్కెట్పై మా దీర్ఘకాలిక దార్శనికతను ఇది పునరుద్ఘాటిస్తోంది. సరికొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ ఒక ఉత్తేజకరమైన కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలుకుతోంది. ఇది మా అత్యాధునిక పూణే తయారీ ప్లాంట్ నుండి వెలువడిన మొట్టమొదటి ఉత్పత్తి, అలాగే 2030 నాటికి మేము పరిచయం చేయాలనుకుంటున్న 26 ఉత్పత్తులలో కూడా ఇది మొదటిది. సరికొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ, హ్యుందాయ్ వెన్యూ ఎన్ లైన్ల ఆవిష్కరణ, ఆటోమోటివ్ శ్రేష్ఠత దిశగా మా ప్రయాణంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి.
సరికొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ, హ్యుందాయ్ వెన్యూ ఎన్ లైన్లను ఆవిష్కరిస్తూ, హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్ హోల్-టైమ్ డైరెక్టర్ & సీఓఓ శ్రీ తరుణ్ గార్గ్ మాట్లాడుతూ, 2019లో ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, హ్యుందాయ్ వెన్యూ మా ఎస్యూవీ లైనప్లో అత్యంత విజయవంతమైన పేర్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. 7 లక్షలకు పైగా యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి, భారతదేశంలోని టాప్ 3 కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీలలో స్థిరంగా తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది. హ్యుందాయ్ యొక్క ఎస్యూవీ నాయకత్వాన్ని బలోపేతం చేయడంలో, ఒక ప్రగతిశీల, కస్టమర్-కేంద్రీకృత బ్రాండ్గా మా గుర్తింపును నిలబెట్టడంలో వెన్యూ కీలక పాత్ర పోషించింది.