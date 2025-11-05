భారీగా పతనమవుతున్న బంగారం ధరలు, 10 గ్రాముల ధర రూ. 1.24 లక్షలు
బంగారం ధరలు భారీగా పతనం దిశలో వెళుతున్నాయి. ఒకానొక దశలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1.32 లక్షలకు చేరింది. అటువంటిది తాజాగా దాని ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1.24 లక్షలకు చేరింది. భారతదేశంలో బంగారం ధరలు ఇటీవలి కాలంలో గణనీయమైన అస్థిరతను ప్రదర్శించాయి. అక్టోబర్ ప్రారంభంలో ఆల్-టైమ్ గరిష్ట స్థాయికి, 10 గ్రాములకు... 24 క్యారెట్లు, దాదాపు రూ. 132,770 కు పెరిగింది. ఆ తర్వాత బంగారం ధరలు తగ్గాయి.
20 ఏళ్లలో బంగారం ఎంత పెరిగిందో తెలుసా?
గత 20 సంవత్సరాలలో బంగారం ధరలు 1,200% పెరిగాయి. 2005లో ₹7,638 నుండి 2025లో ₹1,25,000 కంటే ఎక్కువకు పెరిగాయి. 16 సంవత్సరాలు సానుకూల రాబడిని ఇచ్చాయి. బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం కాస్తంత ఒడిదుడుకులకు గురవుతున్నాయి.