బుధవారం, 5 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : బుధవారం, 5 నవంబరు 2025 (12:58 IST)

Nagarjuna: డాల్బీ ఆట్మాస్ సౌండ్ తో శివ రీరిలీజ్ - చిరంజీవిలా చిరస్మరణీయం : వర్మ

Ram Gopal Varma, Nagarjuna
Ram Gopal Varma, Nagarjuna
నాగార్జున ఆల్ టైం కల్ట్ క్లాసిక్ శివ బాక్సాఫీసు రికార్డులుని తిరగరాస్తూ ఇండియన్ సినిమాను బిఫోర్ శివ, ఆఫ్టర్ శివ గా రీడిఫైన్ చేసింది. రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో1989లో విడుదలైన శివ చిత్రాన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్ లో నిర్మాతలు అక్కినేని వెంకట్ & సురేంద్ర యార్లగడ్డ నిర్మించారు.  
 
అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ 50 ఇయర్స్ సందర్భంగా శివ చిత్రాన్ని 4K డాల్బీ ఆట్మాస్ లో నవంబర్ 14న థియేటర్లలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఫ్యాన్స్ సమక్షంలో శివ రీరిలీజ్ ట్రైలర్ ని లాంచ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కింగ్ నాగార్జున, దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ పాల్గొన్నారు.
 
అద్భతమైన 4K విజువల్స్, డాల్బీ ఆట్మాస్ సౌండ్ తో ట్రైలర్ అదిరిపోయింది. ప్రతి సీన్‌లో టెన్షన్‌‌, ఎమోషన్‌ ఆడియన్స్ ని కట్టిపడేసింది. ట్రైలర్ చివర్లో నాగర్జున సైకిల్ చైన్ లాగిన సీన్ గూస్బంప్స్ క్రియేట్ చేసింది. శివ మ్యాజిక్ ని 4K డాల్బీ ఆట్మాస్ లో థియేటర్స్ లో చూడాలనే ఎక్సయిట్మెంట్ ట్రైలర్ మరింతగా పెంచింది.
 
నాగార్జున మాట్లాడుతూ... ఈ సినిమాని మీ నాన్నగారు, అమ్మగారు థియేటర్స్ లో చూసుంటారు. వాళ్ళందరికీ థాంక్యూ. ఇప్పుడు అదే ప్రేమతో మీరు వచ్చారు. మీకు థాంక్యూ. అందరికంటే నా మిత్రుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ కి థాంక్యూ. 36 ఏళ్ల క్రితం నాతో శివ సినిమా తీసి నన్ను పెద్ద స్టార్ ని చేశారు. పొద్దున్నే సినిమా చూశాను. స్టన్నింగ్ గా అనిపించింది. రాము దాదాపు 6 నెలలు చాలా ప్రేమతో ఇష్టపడి ప్రతి సౌండ్ ట్రాక్ ని మళ్లీ ఒరిజినల్ సినిమా చేసినట్టుగా, ఒక మైల్ స్టోన్ గా నిలబెట్టాలని చాలా అద్భుతంగా డిజైన్ చేశాడు. సినిమా చాలా అవుట్ స్టాండింగ్ గా వచ్చింది. ఇప్పటికి కూడా అంతే స్టన్నింగ్ గా అనిపించింది. ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలాంటి సౌండ్ డిజైన్ తో నేను చేస్తున్న సినిమాలు రావడం లేదనిపించింది. శివ డాల్బీ ఆట్మాస్ లో రియల్లీ మైండ్ బ్లోయింగ్ ఉంటుంది. శివ ఈజ్ ఫరెవర్. మరో 36 ఏళ్ల తర్వాత ఇదే స్టేజి మీద, సినిమాని మళ్లీ మీ ముందుకు తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాను. నవంబర్ 14న మీరందరూ కూడా  శివని కొత్తగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయబోతున్నారు. రాజమౌళికి గారు అన్నట్టు ఆఫ్టర్ శివ బిఫోర్ శివ. శివ ఎప్పటికీ నిలిచిపోతుంది.
 
డైరెక్టర్ రాంగోపాల్ వర్మ మాట్లాడుతూ..  36 ఏళ్ల క్రితం తీసిన ఈ సినిమా.. 36 ఏళ్ల తర్వాత మా ఇద్దరం కూడా ఒకే స్టేజ్ పై ఇలా మీ ముందు రీరిలీజ్ ట్రైలర్ లాంచ్ చేస్తూ మాట్లడతామని నేను ఎప్పుడూ కూడా ఊహించలేదు. ఇది వెరీ గ్రేట్ ఫీలింగ్. ఆరోజు నాగర్జున నాకు విజువల్ గా సౌండ్ పరంగా చాలా క్రియేటివ్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు. ఈ రోజు కూడా అంతే ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు. రీ రిలీజ్ కోసం సౌండ్ ని చాలా బెటర్ గా డిజైన్ చేశాం. కొత్త టెక్నాలజీని ఉపయోగించాం. మీకు చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది. చిరంజీవి గారు చెప్పినట్టు సినిమా ఉన్నంతవరకు శివ చిరంజీవిలా చిరస్మరణీయం.

Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికలకు దూరంగా బీజేపీ.. టీడీపీ మద్దతు కోరని కమలం.. ఎందుకని?

Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికలకు దూరంగా బీజేపీ.. టీడీపీ మద్దతు కోరని కమలం.. ఎందుకని?తెలంగాణ బీజేపీ తన బలాన్ని అతిగా అంచనా వేస్తూనే ఉంది. 2023 ఎన్నికలు తమకు ఉత్తమ అవకాశంగా కనిపిస్తున్నాయి. కానీ ఆ పార్టీ ఇప్పటికీ మూడో స్థానంలో నిలిచింది. గత రెండేళ్లలో, రాష్ట్ర రాజకీయ స్థలంలో దాని ఉనికి మరింత బలహీనపడింది. ప్రస్తుత ప్రచారంలో బీజేపీ కనిపించడం లేదు. బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ బలంగా నడుస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో టీడీపీ, జనసేనతో పాటు పొత్తులు ఉన్నప్పటికీ, జూబ్లీహిల్స్‌లో టీడీపీ మద్దతు కోరకూడదని ఆ పార్టీ నిర్ణయించుకుంది. బదులుగా, తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు ఎన్. రామచంద్రరావు, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మంగళవారం తెలంగాణ జనసేన అధ్యక్షుడు శంకర్ గౌడ్, ఆయన బృందాన్ని కలిశారు. ఉప ఎన్నికల్లో బీజేపీ అభ్యర్థి లంకాల దీపక్ రెడ్డికి జనసేన మద్దతు ఇస్తుందని వారు ధృవీకరించారు.

అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల జాబితాలో హైదరాబాద్, విజయవాడ

అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల జాబితాలో హైదరాబాద్, విజయవాడ2019-2035 సంవత్సరానికి ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాలపై ఆక్స్‌ఫర్డ్ ఎకనామిక్స్ తన నివేదికను విడుదల చేసింది. ఈ జాబితాలో భారతదేశం ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. టాప్ టెన్ నగరాలన్నీ భారతదేశానికి చెందినవే, వాటిలో ఎక్కువ భాగం టైర్ 2, టైర్ 3 నగరాలు అసాధారణమైన ఆర్థిక ఊపును చూపిస్తున్నాయి. గుజరాత్‌లోని సూరత్ ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. దీని జిడిపి 2035 నాటికి $126.8 బిలియన్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా. ఆగ్రా రెండవ స్థానంలో ఉంది. బెంగళూరు బలమైన 8.5% వృద్ధి రేటుతో రెండవ స్థానంలో ఉంది, ఇది భారతదేశంలోని అత్యంత డైనమిక్ పట్టణ ఆర్థిక వ్యవస్థలలో ఒకటిగా నిలిచింది.

103 gold coins: తమిళనాడులోని జవ్వాదు కొండల్లో 103 బంగారు నాణేలతో మట్టి కుండ లభ్యం

103 gold coins: తమిళనాడులోని జవ్వాదు కొండల్లో 103 బంగారు నాణేలతో మట్టి కుండ లభ్యంతమిళనాడులోని తిరువణ్ణామలై జిల్లాలోని జవ్వాదు కొండల సమీపంలోని ఒక పురాతన శివాలయం నుండి గత కాలానికి చెందిన 103 పురాతన బంగారు నాణేలు బయటపడినట్లు పోలీసులు మంగళవారం తెలిపారు. సోమవారం కోవిలూర్ గ్రామంలోని చారిత్రాత్మక శివాలయంలో ఈ అరుదైన ఆవిష్కరణ జరిగింది. గర్భగుడి పునరుద్ధరణలో నిమగ్నమైన కార్మికులు ఆలయ నేల కింద పాతిపెట్టిన మట్టి కుండను వెలికితీశారు. దానిని తెరిచినప్పుడు, ఆ కుండలో మెరిసే బంగారు నాణేల సేకరణ కనిపించింది. చక్కగా పేర్చబడి, అద్భుతంగా బాగా సంరక్షించబడింది.

Karthika Pournami Special : కార్తీక పౌర్ణమి- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కళకళలాడుతున్న శైవక్షేత్రాలు

Karthika Pournami Special : కార్తీక పౌర్ణమి- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కళకళలాడుతున్న శైవక్షేత్రాలుతెలుగు రాష్ట్రాల్లోని శైవ క్షేత్రాలు కార్తిక పౌర్ణమి పర్వదినం సందర్భంగా భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. కార్తిక పౌర్ణమి సందర్భంగా ఆలయాల వద్ద పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. భక్తుల రద్దీ నేపథ్యంలో అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు ఆలయాల వద్ద బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్రంలోని ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రమైన శ్రీశైలంతో పాటు పంచారామ క్షేత్రాలైన ద్రాక్షారామం, సామర్లకోట, భీమవరం, పాలకొల్లులో భక్తుల సందడి నెలకొంది. అదేవిధంగా అమరావతి వంటి ఇతర ప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రాలు కూడా భక్తులతో నిండిపోయాయి.

కుటుంబ కలహాలు.. రెండేళ్ల కుమార్తెతో హుస్సేన్ సాగర్‌లో దూకేసిన మహిళ

కుటుంబ కలహాలు.. రెండేళ్ల కుమార్తెతో హుస్సేన్ సాగర్‌లో దూకేసిన మహిళకుటుంబ కలహాల కారణంగా ఒక మహిళ, ఆమె చిన్న కుమార్తె ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అయిన కీర్తికా అగర్వాల్ (28), ఆమె రెండేళ్ల కుమార్తె బియారాగా గుర్తించారు. కీర్తికా ఓల్డ్ సిటీ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యాపారవేత్త పృథ్వీలాల్‌ను వివాహం చేసుకుంది. ఈ జంట వైవాహిక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారని, దీని ఫలితంగా కీర్తికా తన కుమార్తెతో కలిసి ఏడాదిన్నర క్రితం బహదూర్‌పురాలోని తన పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది.

Watch More Videos

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండి

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండిచిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...కొంతమంది బరువు ఎలా తగ్గాలా అని తెగ బాధపడిపోతుంటారు. మరికొందరు ఎంత తిండి తిన్నా కూడా పీలగా, బక్కపలచగా వుంటారు. ఐతే ఇలాంటివారు ఎలాంటి ఆహారం తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకోకుండా ఏదిబడితే అది తినేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఎలాంటి పదార్థాలను తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకుని వాటిని తింటుంటే బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, కొవ్వులు వుంటాయి. వీటిని తాగుతుంటే క్రమంగా బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అలాగే అరటిపండు. ఇందులో కేలరీలు, కార్బోహైడ్రేట్లలో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇది శక్తిని పెంచడానికి, బరువు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?మనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలు

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలుగ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, సాంప్రదాయ టీల లోని కొన్ని రకాలు. హెర్బల్ టీలు, మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, పువ్వులతో రుచిగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తపోటును నియంత్రించే మందార టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తాయి. జలుబు, జ్వరం, గొంతునొప్పి, తలనొప్పితో బాధపడేవారు అల్లం టీ తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. పసుపు టీ తాగితే అందులోని కుర్కమిన్ అనే పదార్థంలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నివారించడం, వృద్ధాప్య ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేయడంలో బాదం టీ బాగా పనిచేస్తుంది.

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కార్తీక మాసంలో భక్తులు సాధారణంగా మాంసాహారం, ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి తామస గుణాలను పెంచే ఆహారాన్ని త్యజిస్తారు. దీనికి బదులుగా సాత్వికమైన, తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నేతి బీరకాయ అధిక నీటి శాతం, పీచు పదార్థం కలిగి ఉండి, అత్యంత సాత్వికమైన కూరగాయ. ఉపవాసాలు, నిష్ఠతో కూడిన ఈ మాసంలో శరీరం శుద్ధిగా ఉండటానికి, జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగ్గా పని చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ఆహార నియంత్రణ అనేది కేవలం శారీరక శుద్ధి మాత్రమే కాదు, ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com