గురువారం, 6 నవంబరు 2025
సెల్వి
గురువారం, 6 నవంబరు 2025 (18:20 IST)

ChandraBabu: నాలుగు గంటలే నిద్రపోయే ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు.. ఫాలో అవుతున్న నారా లోకేష్

Chandra Babu_ Nara Lokesh
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుతో కలిసి పనిచేసిన అనేక మంది ఉన్నత అధికారులు, ప్రభుత్వ అధికారులు ఆయనను భారతదేశంలో అత్యంత చురుకైన, కష్టపడి పనిచేసే ముఖ్యమంత్రిగా కొనియాడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి ఆర్‌సి సిన్హా చంద్రబాబు అసాధారణమైన అధిక పనితీరు షెడ్యూల్ గురించి ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు. సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ సమయంలో చంద్రబాబుతో కలిసి పనిచేసిన సిన్హా, బాబు పాలన, నాయకత్వం విషయానికి వస్తే టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఒక సంపూర్ణ యంత్రం అని వెల్లడించారు.
 
చంద్రబాబు అత్యంత చురుకైన, కష్టపడి పనిచేసే సీఎంలలో ఒకరు. ఆయన రాత్రి 12 గంటలకు నిద్రపోయి తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు మేల్కొనేవారు. ఆయన త్వరగా యోగా చేసి ఉదయం ఐదు గంటలకు వీధుల్లోకి వచ్చి పారిశుధ్య కార్మికులు శుభ్రపరిచే కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నారో లేదో తనిఖీ చేసేవారు. చంద్రబాబు కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల ఆయనను చూసి మొత్తం పరిపాలన వణికిపోయేదని సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి సిన్హా వెల్లడించారు.
 
ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో ట్విట్టర్‌లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ స్పందిస్తూ.. ఈ రోజు వరకు చంద్రబాబు ఇదే షెడ్యూల్‌ను అనుసరిస్తున్నారని వెల్లడించారు. చంద్రబాబు రోజుకు నాలుగు గంటలు మాత్రమే నిద్రపోతారని, అయితే ఆయన 80శాతం సమయాన్ని పరిపాలనా విధులకే కేటాయిస్తున్నారని నారా లోకేష్ వెల్లడించారు.

Vishwak Sen.: విశ్వక్ సేన్.. ఫంకీ థియేటర్ డేట్ ఫిక్స్

Vishwak Sen.: విశ్వక్ సేన్.. ఫంకీ థియేటర్ డేట్ ఫిక్స్కథానాయకుడు విశ్వక్ సేన్, దర్శకుడు కె.వి. అనుదీప్ కలయికలో రూపొందుతోన్న చిత్రం ఫంకీ. ఇటీవల విడుదలైన టీజర్‌కు ప్రేక్షకులు ఇచ్చిన అద్భుతమైన స్పందనతో ఉత్సాహంలో ఉన్న 'ఫంకీ' చిత్ర బృందం, ఈ సినిమాను 2026 ఏప్రిల్ 3న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయనున్నట్లు తాజాగా ప్రకటించింది.

Pre-Wedding Show Review: హాయిగా నవ్వుకునేలా ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో.. మూవీ రివ్యూ

Pre-Wedding Show Review: హాయిగా నవ్వుకునేలా ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో.. మూవీ రివ్యూరమేష్ (తిరువీర్) శ్రీకాకుళంలోని ఓ గ్రామంలో ఫోటో స్టూడియో నడుపుతూ ఉంటాడు. ఊర్లో జరిగే పెళ్లిళ్లు, పేరంటాలు, ఫంక్షన్లకు ఫోటోలు తీస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో పంచాయితీ ఆఫీసులో పనిచేసే హేమ (టీనా శ్రావ్య)ను ప్రేమిస్తాడు. ఇదిలా వుండగా, ఆ ఊరిలో పలుకుబడి వున్న ఆనంద్‌కి సౌందర్య తో పెళ్లి ఫిక్స్ అవుతుంది. ట్రెండ్‌కి తగ్గట్టుగా నూ మండలంలో పెద్ద పేరు కోసమని గ్రాండ్ గా ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్‌ చేయాలని రమేష్ కు పని అప్పగిస్తాడు ఆనంద్.

కేజీఎఫ్ విలన్ హరీష్ రాయ్ ఇకలేరు

కేజీఎఫ్ విలన్ హరీష్ రాయ్ ఇకలేరుఓం, కేజీఎఫ్ వంటి చిత్రాలలో మంచి పేరు కొట్టేసిన కన్నడ నటుడు హరీష్ రాయ్ క్యాన్సర్‌తో పోరాడి మరణించారు. ఈ నటుడు దక్షిణ భారత సినిమాల్లో మంచి గుర్తింపును సంపాదించుకున్నారు. దశాబ్దాలుగా కన్నడ, తమిళం, తెలుగు చిత్రాలలో నటించారు. తన కెరీర్ మొత్తంలో, సమరా, బెంగళూరు అండర్ వరల్డ్, జోడిహక్కి, రాజ్ బహదూర్, సంజు వెడ్స్ గీత, స్వయంవర, నల్ల వంటి అనేక చిత్రాలలో నటించారు. అయితే, ఓం, కేజీఎఫ్ ద్వారా అతనికి గుర్తింపు, అభిమానులను సంపాదించిపెట్టింది.

సింగర్ నుంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా మారా, ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ స్ఫూర్తినిచ్చింది - హేషమ్ అబ్దుల్ వహాబ్

సింగర్ నుంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా మారా, ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ స్ఫూర్తినిచ్చింది - హేషమ్ అబ్దుల్ వహాబ్రశ్మిక మందన్న, టాలెంటెడ్ హీరో దీక్షిత్ శెట్టి జంటగా నటిస్తున్న సినిమా ది గర్ల్ ఫ్రెండ్. ఈ సినిమాను ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో గీతా ఆర్ట్స్, ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్ టైన్ మెంట్ బ్యానర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ నెల 7న, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ చిత్రానికి పనిచేసిన ఎక్సిపీరియన్స్ తెలియజేశారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హేషమ్ అబ్దుల్ వహాబ్.

NtR: ప్రశాంత్ నీల్ చిత్రం షెడ్యూల్ కు సిద్ధం అవుతున్న ఎన్.టి.ఆర్.

NtR: ప్రశాంత్ నీల్ చిత్రం షెడ్యూల్ కు సిద్ధం అవుతున్న ఎన్.టి.ఆర్.ఎన్టీఆర్ హీరోగా సెన్సేషనల్ మాస్ దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ తో ఓ భారీ సినిమా చేస్తున్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. ఆమధ్య కొంత భాగాన్ని రామోజీ ఫిలింసిటీలో షూట్ జరిగింది. ఆ తర్వాత గత కాలం గేప్ తీసుకున్నారు. తాజాగా షెడ్యూల్ ప్రారంభం కాబోతుంది. దాని కోసం దర్శకుడు ఎన్.టి.ఆర్. హెయిల్ స్టెయిల్ ను దగ్గరుండి చక్కదిద్దేలా చేస్తున్నా ఫొటో పోస్ట్ చేశారు.

ఆస్తమా రోగులు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తింటే...

ఆస్తమా రోగులు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తింటే...డ్రాగన్ ఫ్రూట్‌. ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరం. ఇందులో పలు పోషక విలువలు వున్నాయి. వీటి వల్ల ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది. ఈ పండు వృద్ధాప్యాన్ని త్వరగా దరిచేరనివ్వదు. జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగేట్లు చూస్తుంది. దంతాలు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఆస్తమా రోగులు ఈ పండు తింటుంటే సమస్య రాకుండా మేలు చేస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తి కోసం డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తినాలి. జుట్టు, చర్మం, మెదడు, కళ్ళను రక్షించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండి

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండిచిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...కొంతమంది బరువు ఎలా తగ్గాలా అని తెగ బాధపడిపోతుంటారు. మరికొందరు ఎంత తిండి తిన్నా కూడా పీలగా, బక్కపలచగా వుంటారు. ఐతే ఇలాంటివారు ఎలాంటి ఆహారం తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకోకుండా ఏదిబడితే అది తినేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఎలాంటి పదార్థాలను తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకుని వాటిని తింటుంటే బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, కొవ్వులు వుంటాయి. వీటిని తాగుతుంటే క్రమంగా బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అలాగే అరటిపండు. ఇందులో కేలరీలు, కార్బోహైడ్రేట్లలో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇది శక్తిని పెంచడానికి, బరువు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?మనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?

అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?హార్మోన్లు భావోద్వేగ, శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఆరోగ్యకరమైన బరువు, మానసిక స్థితి, ఆకలి, మరిన్నింటిని నిర్వహించడానికి హార్మోన్లు అవసరం. అలాంటి హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల సాధారణ ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. కనుక అసమతుల్యత కాకుండా ఎలా వుండాలో తెలుసుకుందాము. రెగ్యులర్ వ్యాయామంలో పాల్గొనడం. తినే విషయంలో షుగర్ తీసుకోవడం తగ్గించడం. డైలీ లైఫ్ రొటీన్‌లో ముఖ్యమైన నూనెలను చేర్చడం. ప్రతి భోజనంలో తగినంత ప్రోటీన్ తీసుకోవడం. ఎత్తుకు తగిన బరువును నిర్వహించడం. జీర్ణాశయం యొక్క ప్రభావవంతమైన సంరక్షణ.
