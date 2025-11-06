ChandraBabu: నాలుగు గంటలే నిద్రపోయే ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు.. ఫాలో అవుతున్న నారా లోకేష్
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుతో కలిసి పనిచేసిన అనేక మంది ఉన్నత అధికారులు, ప్రభుత్వ అధికారులు ఆయనను భారతదేశంలో అత్యంత చురుకైన, కష్టపడి పనిచేసే ముఖ్యమంత్రిగా కొనియాడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి ఆర్సి సిన్హా చంద్రబాబు అసాధారణమైన అధిక పనితీరు షెడ్యూల్ గురించి ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు. సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ సమయంలో చంద్రబాబుతో కలిసి పనిచేసిన సిన్హా, బాబు పాలన, నాయకత్వం విషయానికి వస్తే టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఒక సంపూర్ణ యంత్రం అని వెల్లడించారు.
చంద్రబాబు అత్యంత చురుకైన, కష్టపడి పనిచేసే సీఎంలలో ఒకరు. ఆయన రాత్రి 12 గంటలకు నిద్రపోయి తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు మేల్కొనేవారు. ఆయన త్వరగా యోగా చేసి ఉదయం ఐదు గంటలకు వీధుల్లోకి వచ్చి పారిశుధ్య కార్మికులు శుభ్రపరిచే కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నారో లేదో తనిఖీ చేసేవారు. చంద్రబాబు కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల ఆయనను చూసి మొత్తం పరిపాలన వణికిపోయేదని సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి సిన్హా వెల్లడించారు.
ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో ట్విట్టర్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ స్పందిస్తూ.. ఈ రోజు వరకు చంద్రబాబు ఇదే షెడ్యూల్ను అనుసరిస్తున్నారని వెల్లడించారు. చంద్రబాబు రోజుకు నాలుగు గంటలు మాత్రమే నిద్రపోతారని, అయితే ఆయన 80శాతం సమయాన్ని పరిపాలనా విధులకే కేటాయిస్తున్నారని నారా లోకేష్ వెల్లడించారు.