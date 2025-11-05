బుధవారం, 5 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 5 నవంబరు 2025 (11:51 IST)

తెలుగు తేజం శ్రీ చరణిపై స్పిన్నర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ ప్రశంసల జల్లు

Ashwin
Ashwin
తెలుగు తేజం, కడపబిడ్డ, నల్లపురెడ్డి శ్రీచరణిపై మాజీ స్పిన్నర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ ప్రశంసల జల్లు కురిపించాడు. శ్రీ చరణి అద్భుత ప్రదర్శనతోనే టీమిండియా విజేతగా నిలిచిందని కొనియాడాడు. ఈ టోర్నీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, కడప జిల్లాకు చెందిన 21 ఏళ్ల శ్రీ చరణి 9 మ్యాచ్‌ల్లో 4.96 ఎకానమీతో 14 వికెట్లు పడగొట్టింది. 
 
9 మ్యాచ్‌ల్లో ఒక్క మ్యాచ్ మినహా.. ప్రతీ మ్యాచ్‌లో వికెట్ తీసింది. ఫైనల్‌తో సహా సెమీఫైనల్లో శ్రీ చరణి కట్టడిగా బౌలింగ్ చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ప్రపంచకప్ ఆడిన తొలి క్రికెటర్ గుర్తింపు పొందిన శ్రీచరణి.. పటిష్టమైన ఆస్ట్రేలియాపై లీగ్ మ్యాచ్‌తో పాటు సెమీఫైనల్లో అద్భుత ప్రదర్శన కనబర్చింది. 
 
ఈ రెండు మ్యాచ్‌ల్లో ఆసీస్‌పై ఆమె 5 వికెట్లు పడగొట్టింది. సెమీఫైనల్ ఓటమి తర్వాత ఆసీస్ కెప్టెన్ అలీసా హీలీ.. భారత జట్టులో శ్రీ చరణి ప్రమాదకరమైన బౌలర్ అని పేర్కొంది. 
 
తాజాగా ఈ విజయంపై తన యూట్యూబ్ ఛానెల్ వేదికగా మాట్లాడిన అశ్విన్.. శ్రీ చరణిని ప్రత్యేకంగా కొనియాడాడు. భవిష్యత్తులో ఆమె సూపర్ స్టార్ అవుతుందని జోస్యం చెప్పాడు. ఆమె బౌలింగ్ టెక్నిక్ అద్భుతంగా ఉందని కొనియాడాడు. 
 
మహిళల క్రికెట్‌లో గొప్ప స్పిన్నర్లు అయిన సోఫీ ఎక్లెస్టోన్, జెస్ జోనాసెల‌తో శ్రీచరణిని పోల్చాడు. 'శ్రీ చరణి బంతి తిప్పే విధానం, వేగం అద్భుతమని కొనియాడాడు. 
 
భారత్ సాధించిన అన్ని ప్రపంచకప్‌ల కంటే ఈ విజయం ఎంతో గొప్పదని కొనియాడాడు. ముఖ్యంగా ప్రపంచకప్ టైటిల్‌ను మాజీ క్రికెటర్లు అయిన మిథాలీ రాజ్, జులాన్ గోస్వామికి అందించడాన్ని అశ్విన్ ప్రత్యేకంగా అభినందించాడు.

Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికలకు దూరంగా బీజేపీ.. టీడీపీ మద్దతు కోరని కమలం.. ఎందుకని?

Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికలకు దూరంగా బీజేపీ.. టీడీపీ మద్దతు కోరని కమలం.. ఎందుకని?తెలంగాణ బీజేపీ తన బలాన్ని అతిగా అంచనా వేస్తూనే ఉంది. 2023 ఎన్నికలు తమకు ఉత్తమ అవకాశంగా కనిపిస్తున్నాయి. కానీ ఆ పార్టీ ఇప్పటికీ మూడో స్థానంలో నిలిచింది. గత రెండేళ్లలో, రాష్ట్ర రాజకీయ స్థలంలో దాని ఉనికి మరింత బలహీనపడింది. ప్రస్తుత ప్రచారంలో బీజేపీ కనిపించడం లేదు. బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ బలంగా నడుస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో టీడీపీ, జనసేనతో పాటు పొత్తులు ఉన్నప్పటికీ, జూబ్లీహిల్స్‌లో టీడీపీ మద్దతు కోరకూడదని ఆ పార్టీ నిర్ణయించుకుంది. బదులుగా, తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు ఎన్. రామచంద్రరావు, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మంగళవారం తెలంగాణ జనసేన అధ్యక్షుడు శంకర్ గౌడ్, ఆయన బృందాన్ని కలిశారు. ఉప ఎన్నికల్లో బీజేపీ అభ్యర్థి లంకాల దీపక్ రెడ్డికి జనసేన మద్దతు ఇస్తుందని వారు ధృవీకరించారు.

అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల జాబితాలో హైదరాబాద్, విజయవాడ

అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల జాబితాలో హైదరాబాద్, విజయవాడ2019-2035 సంవత్సరానికి ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాలపై ఆక్స్‌ఫర్డ్ ఎకనామిక్స్ తన నివేదికను విడుదల చేసింది. ఈ జాబితాలో భారతదేశం ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. టాప్ టెన్ నగరాలన్నీ భారతదేశానికి చెందినవే, వాటిలో ఎక్కువ భాగం టైర్ 2, టైర్ 3 నగరాలు అసాధారణమైన ఆర్థిక ఊపును చూపిస్తున్నాయి. గుజరాత్‌లోని సూరత్ ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. దీని జిడిపి 2035 నాటికి $126.8 బిలియన్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా. ఆగ్రా రెండవ స్థానంలో ఉంది. బెంగళూరు బలమైన 8.5% వృద్ధి రేటుతో రెండవ స్థానంలో ఉంది, ఇది భారతదేశంలోని అత్యంత డైనమిక్ పట్టణ ఆర్థిక వ్యవస్థలలో ఒకటిగా నిలిచింది.

103 gold coins: తమిళనాడులోని జవ్వాదు కొండల్లో 103 బంగారు నాణేలతో మట్టి కుండ లభ్యం

103 gold coins: తమిళనాడులోని జవ్వాదు కొండల్లో 103 బంగారు నాణేలతో మట్టి కుండ లభ్యంతమిళనాడులోని తిరువణ్ణామలై జిల్లాలోని జవ్వాదు కొండల సమీపంలోని ఒక పురాతన శివాలయం నుండి గత కాలానికి చెందిన 103 పురాతన బంగారు నాణేలు బయటపడినట్లు పోలీసులు మంగళవారం తెలిపారు. సోమవారం కోవిలూర్ గ్రామంలోని చారిత్రాత్మక శివాలయంలో ఈ అరుదైన ఆవిష్కరణ జరిగింది. గర్భగుడి పునరుద్ధరణలో నిమగ్నమైన కార్మికులు ఆలయ నేల కింద పాతిపెట్టిన మట్టి కుండను వెలికితీశారు. దానిని తెరిచినప్పుడు, ఆ కుండలో మెరిసే బంగారు నాణేల సేకరణ కనిపించింది. చక్కగా పేర్చబడి, అద్భుతంగా బాగా సంరక్షించబడింది.

Karthika Pournami Special : కార్తీక పౌర్ణమి- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కళకళలాడుతున్న శైవక్షేత్రాలు

Karthika Pournami Special : కార్తీక పౌర్ణమి- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కళకళలాడుతున్న శైవక్షేత్రాలుతెలుగు రాష్ట్రాల్లోని శైవ క్షేత్రాలు కార్తిక పౌర్ణమి పర్వదినం సందర్భంగా భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. కార్తిక పౌర్ణమి సందర్భంగా ఆలయాల వద్ద పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. భక్తుల రద్దీ నేపథ్యంలో అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు ఆలయాల వద్ద బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్రంలోని ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రమైన శ్రీశైలంతో పాటు పంచారామ క్షేత్రాలైన ద్రాక్షారామం, సామర్లకోట, భీమవరం, పాలకొల్లులో భక్తుల సందడి నెలకొంది. అదేవిధంగా అమరావతి వంటి ఇతర ప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రాలు కూడా భక్తులతో నిండిపోయాయి.

కుటుంబ కలహాలు.. రెండేళ్ల కుమార్తెతో హుస్సేన్ సాగర్‌లో దూకేసిన మహిళ

కుటుంబ కలహాలు.. రెండేళ్ల కుమార్తెతో హుస్సేన్ సాగర్‌లో దూకేసిన మహిళకుటుంబ కలహాల కారణంగా ఒక మహిళ, ఆమె చిన్న కుమార్తె ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అయిన కీర్తికా అగర్వాల్ (28), ఆమె రెండేళ్ల కుమార్తె బియారాగా గుర్తించారు. కీర్తికా ఓల్డ్ సిటీ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యాపారవేత్త పృథ్వీలాల్‌ను వివాహం చేసుకుంది. ఈ జంట వైవాహిక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారని, దీని ఫలితంగా కీర్తికా తన కుమార్తెతో కలిసి ఏడాదిన్నర క్రితం బహదూర్‌పురాలోని తన పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది.

Watch More Videos

Purush: భిన్నమైన క్యాప్షన్స్, పోస్టర్‌లతో డిఫరెంట్ మూవీ పురుష

Purush: భిన్నమైన క్యాప్షన్స్, పోస్టర్‌లతో డిఫరెంట్ మూవీ పురుషప్రతీ మగాడి యుద్ధం (విజయం) వెనక ఓ ఆడది ఉంటుంది.. స్వేచ్ఛ కోసం భర్త చేసే అలుపెరగని పోరాటం అంటూ ఇలా డిఫరెంట్ క్యాప్షన్స్‌తో రకరకాల పోస్టర్లను రిలీజ్ చేస్తూ అంచనాలు పెంచేస్తోంది ‘పురుష:’ టీం. బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల కోటేశ్వరరావు తన తనయుడు పవన్ కళ్యాణ్‌ను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘పురుష:’. ఈ సినిమాకు వీరు వులవల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

Prerna Arora: ఆరెంజ్ స్పూర్తితో తెలుగు సినిమా చేశా - జటాధర బ్లాక్ మ్యాజిక్ కథ : నిర్మాత ప్రేరణ అరోరా

Prerna Arora: ఆరెంజ్ స్పూర్తితో తెలుగు సినిమా చేశా - జటాధర బ్లాక్ మ్యాజిక్ కథ : నిర్మాత ప్రేరణ అరోరానేను హిందీలో సినిమాలో చేస్తున్నప్పటికీ తెలుగు సినిమా అంటే నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్. రామ్ చరణ్.. ఆరెంజ్ సినిమా చూశాను. అప్పటి నుంచి నాకు తెలుగు సినిమా పట్ల చాలా పాషన్ వచ్చింది. తెలుగు సినిమాలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. కమర్షియల్, మాస్, హ్యాపీ, ఫ్యామిలీ అన్ని ఎమోషన్స్ తో సినిమాలు వస్తుంటాయి. తెలుగు సినిమా చాలా గొప్ప సినిమాలని ఇండియన్ సినిమాకి అందించింది.. అని నిర్మాత ప్రేరణ అరోరా అన్నారు.

Aadi Saikumar: శంబాల ఏ ఒక్కరినీ నిరాశపర్చదు : ఆది సాయికుమార్

Aadi Saikumar: శంబాల ఏ ఒక్కరినీ నిరాశపర్చదు : ఆది సాయికుమార్ఆది సాయి కుమార్ నటిస్తున్న సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్ శంబాల: ఎ మిస్టికల్ వరల్డ్ ట్రైలర్ ఒక్కసారిగా అంచనాల్ని పెంచేసిన సంగతి తెలిసిందే. షైనింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై రాజశేఖర్ అన్నభీమోజు, మహీధర్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి యుగంధర్ ముని దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో అర్చన అయ్యర్, స్వాసిక, రవివర్మ, మధునందన్, శివకార్తీక్ వంటి వారు నటిస్తున్నారు. ట్రైలర్‌కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ రావడంతో చిత్రయూనిట్ మంగళవారం నాడు మీట్ ఏర్పాటు చేశారు.

సింగర్ రామ్ మిరియాల పాడిన టైటిల్ సాంగ్ సంతాన ప్రాప్తిరస్తు

సింగర్ రామ్ మిరియాల పాడిన టైటిల్ సాంగ్ సంతాన ప్రాప్తిరస్తురామ్ మిరియాల పాడిన పాటల్లో చిట్టి నీ నవ్వంటే లక్ష్మీ పటాసే.., టిల్లు అన్న డీజే పెడితే..', 'ఛమ్కీల అంగీలేసి..', 'ఊరు పల్లెటూరు..', 'టికెట్ ఏ కొనకుండా.., సుఫియానా... ఇలా రామ్ మిరియాల పాటలన్నీ మ్యూజిక్ లవర్స్ కు ఫేవరేట్ సాంగ్స్ అయ్యాయి. ఈ వెర్సటైల్ సింగర్ సంతాన ప్రాప్తిరస్తు సినిమా టైటిల్ సాంగ్ పాడారు. కాసర్ల శ్యామ్ లిరిక్స్ అందించిన ఈ పాటను సునీల్ కశ్యప్ కంపోజ్ చేశారు.

Mahesh Chandra: పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది అంటోన్న దర్శకుడు మహేష్‌చంద్ర

Mahesh Chandra: పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది అంటోన్న దర్శకుడు మహేష్‌చంద్రప్రేయసి రావే తొలి చిత్రంతోనే దర్శకునిగా తన సత్తా చాటుకున్నారు మహేష్‌ చంద్ర. ఆ తర్వాత అయోధ్య రామయ్య, చెప్పాలని వుంది, చిత్రాలతో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారాయన. తాజాగా మహేష్‌ చంద్ర రూపొందించిన చిత్రం పిఠాపురంలో. దీనికి ఉప శీర్షిక అలా మొదలైంది. డా. రాజేంద్రప్రసాద్‌, పృధ్వీరాజ్‌, కేదార్‌ శంకర్‌, మణిచందన, జయవాహిని, అన్నపూర్ణమ్మ తదితరులు ముఖ్య తారాగణంగా ఈ చిత్రం రూపొందింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com