Ravichandran Ashwin: ఐపీఎల్ నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన రవిచంద్రన్ అశ్విన్
భారత జట్టు మాజీ ఆఫ్ స్పిన్నర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి టోర్నమెంట్ తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించిన కొన్ని నెలల్లోనే టోర్నమెంట్తో 16 ఏళ్ల అనుబంధానికి తెరపడింది. అశ్విన్ సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ద్వారా ఈ ప్రకటన చేశాడు.
"ప్రతి ముగింపుకు కొత్త ప్రారంభం ఉంటుంది. ఐపీఎల్ క్రికెటర్గా నా సమయం ఈరోజుతో ముగుస్తుంది, కానీ వివిధ లీగ్ చుట్టూ ఆటను అన్వేషిస్తున్న నా సమయం ఈరోజు ప్రారంభమవుతుంది" అని అశ్విన్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశాడు
"సంవత్సరాలుగా నాకు అద్భుతమైన జ్ఞాపకాలు, సంబంధాలను ఇచ్చినందుకు అన్ని ఫ్రాంచైజీలకు, ముఖ్యంగా ఐపీఎల్, బీసీసీఐకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నా ముందున్న వాటిని ఆస్వాదించడానికి సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ఎదురు చూస్తున్నాను" అని తెలిపాడు.
38 ఏళ్ల అతను గత సంవత్సరం డిసెంబర్లో ఆస్ట్రేలియా పర్యటన సందర్భంగా అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుండి రిటైర్ అయ్యాడు. అతని కెరీర్లో అనిల్ కుంబ్లే (619) తర్వాత భారతదేశం తరపున అత్యధిక వికెట్లు తీసిన రెండవ బౌలర్ (537) అయ్యాడు.
ఐపీఎల్లో, అతను 2009లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరపున అరంగేట్రం చేశాడు. దశాబ్ద కాలం తర్వాత రూ. 9.75 కోట్లకు సీఎస్కేలో తిరిగి చేరిన తర్వాత, అతను చివరిసారిగా ఐపీఎల్ 2025లో పసుపు జెర్సీలో కనిపించాడు.
మొత్తంమీద, అతను 220 ఐపీఎల్ మ్యాచ్ల్లో ఆడాడు.
30.22 సగటుతో 187 వికెట్లు పడగొట్టాడు. 4/34 సగటుతో ఉత్తమ గణాంకాలు సాధించాడు. బ్యాటింగ్తో, అతను 833 పరుగులు చేశాడు. అత్యధికంగా 50 పరుగులు, 13.02 సగటుతో వున్నాడు.