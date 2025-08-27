బుధవారం, 27 ఆగస్టు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 27 ఆగస్టు 2025 (11:48 IST)

Ravichandran Ashwin: ఐపీఎల్ నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన రవిచంద్రన్ అశ్విన్

Ashwin
Ashwin
భారత జట్టు మాజీ ఆఫ్ స్పిన్నర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి టోర్నమెంట్ తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించిన కొన్ని నెలల్లోనే టోర్నమెంట్‌తో 16 ఏళ్ల అనుబంధానికి తెరపడింది. అశ్విన్ సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ద్వారా ఈ ప్రకటన చేశాడు. 
 
"ప్రతి ముగింపుకు కొత్త ప్రారంభం ఉంటుంది. ఐపీఎల్ క్రికెటర్‌గా నా సమయం ఈరోజుతో ముగుస్తుంది, కానీ వివిధ లీగ్ ‌ చుట్టూ ఆటను అన్వేషిస్తున్న నా సమయం ఈరోజు ప్రారంభమవుతుంది" అని అశ్విన్ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశాడు
 
"సంవత్సరాలుగా నాకు అద్భుతమైన జ్ఞాపకాలు, సంబంధాలను ఇచ్చినందుకు అన్ని ఫ్రాంచైజీలకు, ముఖ్యంగా ఐపీఎల్, బీసీసీఐకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నా ముందున్న వాటిని ఆస్వాదించడానికి సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ఎదురు చూస్తున్నాను" అని తెలిపాడు. 
 
38 ఏళ్ల అతను గత సంవత్సరం డిసెంబర్‌లో ఆస్ట్రేలియా పర్యటన సందర్భంగా అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుండి రిటైర్ అయ్యాడు. అతని కెరీర్‌లో అనిల్ కుంబ్లే (619) తర్వాత భారతదేశం తరపున అత్యధిక వికెట్లు తీసిన రెండవ బౌలర్ (537) అయ్యాడు.
 
ఐపీఎల్‌లో, అతను 2009లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరపున అరంగేట్రం చేశాడు. దశాబ్ద కాలం తర్వాత రూ. 9.75 కోట్లకు సీఎస్‌కేలో తిరిగి చేరిన తర్వాత, అతను చివరిసారిగా ఐపీఎల్ 2025లో పసుపు జెర్సీలో కనిపించాడు. 
మొత్తంమీద, అతను 220 ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌ల్లో ఆడాడు. 
 
30.22 సగటుతో 187 వికెట్లు పడగొట్టాడు. 4/34 సగటుతో ఉత్తమ గణాంకాలు సాధించాడు. బ్యాటింగ్‌తో, అతను 833 పరుగులు చేశాడు. అత్యధికంగా 50 పరుగులు, 13.02 సగటుతో వున్నాడు.

GHMC Election: జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు.. ఆంధ్ర సెటిలర్స్ కీలక పాత్ర.. బీఆర్ఎస్ పక్కా ప్లాన్

GHMC Election: జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు.. ఆంధ్ర సెటిలర్స్ కీలక పాత్ర.. బీఆర్ఎస్ పక్కా ప్లాన్గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీహెచ్ఎంసీ) ఎన్నికలు ఈ ఏడాది చివర్లో జరగనున్నాయి. హైదరాబాద్ తెలంగాణ ఆర్థిక కేంద్రంగా కొనసాగుతున్నందున ఈ పోల్‌కు రాజకీయ ప్రాముఖ్యత ఉంది. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలైనప్పటికీ, బీఆర్ఎస్ జీహెచ్ఎంసీ ప్రాంతంలో అనూహ్యంగా మంచి ప్రదర్శన ఇచ్చింది. ఇక్కడ ఆంధ్ర సెటిలర్లు ఫలితాలను నిర్ణయించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. ఈ ప్రాంతంలో కాంగ్రెస్ ఒక్క సీటు కూడా గెలుచుకోలేకపోయింది, బీజేపీ కేవలం ఒక స్థానాన్ని మాత్రమే గెలుచుకుంది.

Trump Tariffs: డొనాల్డ్ ట్రంప్ టరీఫ్‌లు.. ఏపీ రొయ్యల ఎగుమతిపై ప్రభావం తప్పదా?

Trump Tariffs: డొనాల్డ్ ట్రంప్ టరీఫ్‌లు.. ఏపీ రొయ్యల ఎగుమతిపై ప్రభావం తప్పదా?అమెరికాకు రొయ్యల దిగుమతులపై ట్రంప్ విధించిన 50 శాతం సుంకాలు ఆగస్టు 27 నుండి అమలులోకి వస్తాయి. భారతదేశంలో అమెరికాకు అతిపెద్ద రొయ్యల ఎగుమతిదారు అయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ నిర్ణయం వల్ల తీవ్రంగా దెబ్బతింటుందని భావిస్తున్నారు. ఇది రైతులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. రాష్ట్రంలో దాదాపు 3 లక్షల మంది రైతులు ఉప్పునీటి చెరువులలో భారీ పెట్టుబడులతో రొయ్యల పెంపకంపై ఆధారపడి ఉన్నారు.

Peddireddy: తెలుగుదేశం పార్టీకి కలిసిరాని చిత్తూరు.. 2024లో ట్రెండ్ తారుమారు

Peddireddy: తెలుగుదేశం పార్టీకి కలిసిరాని చిత్తూరు.. 2024లో ట్రెండ్ తారుమారుచిత్తూరు జిల్లా చంద్రబాబు నాయుడు స్వస్థలం, అయినప్పటికీ తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) నిరంతరం పరాజయాలను ఎదుర్కొంటోంది. 2019లో, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఈ ప్రాంతంలో 14 అసెంబ్లీ స్థానాలకు 13 స్థానాలు, తిరుపతి, చిత్తూరు పార్లమెంటు స్థానాలను గెలుచుకుంది. జిల్లాలో గెలిచిన ఏకైక టీడీపీ అభ్యర్థి చంద్రబాబు నాయుడు. 2014లో టీడీపీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు కూడా, ఆ పార్టీ చిత్తూరులో కేవలం ఆరు స్థానాలను మాత్రమే గెలుచుకోగలిగింది.

Jagan Ganesh Pooja: కొబ్బరికాయ కొట్టడం కూడా జగన్‌కు చేతకాలేదు.. (video)

Jagan Ganesh Pooja: కొబ్బరికాయ కొట్టడం కూడా జగన్‌కు చేతకాలేదు.. (video)దేశంలో వినాయక చవితి వేడుకను ప్రజలు అట్టహాసంగా జరుపుకుంటున్నారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి గతంలో తన తిరుమల సందర్శన గురించి జరుగుతున్న చర్చలను డిక్లరేషన్ సమర్పించకుండానే స్వామి దర్శనం చేసుకున్నారనే ఆరోపణలు వున్నాయి. తాజాగా తాడేపల్లిలోని వైకాపా ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగిన గణేష్ పూజలో జగన్ పాల్గొన్నారు. విజయవాడలోని రాణి గారి తోటలో జరిగే పూజకు ఆయన మొదట హాజరు కావాల్సి ఉంది. కానీ నగరంలో భారీ వర్షాలు కురవడంతో చివరి నిమిషంలో రద్దు చేయబడింది.

బైకుపై ముగ్గురు యువకులు.. స్కూటీపై వెళ్తున్న యువతిని తాకుతూ..? (video)

బైకుపై ముగ్గురు యువకులు.. స్కూటీపై వెళ్తున్న యువతిని తాకుతూ..? (video)బైకుపై యువకులు వెళ్తూ ఓవరాక్షన్ చేస్తూ బైకును నడిపే వారున్నారు. ఇంకా బైకుపై ముగ్గురు కూర్చుని ప్రయాణించడం, గట్టిగా అరవడం, రోడ్డుపై వెళ్తూ ఇతరులను ఇబ్బందులకు గురి చేయడం చూసేవుంటాం. కానీ ఇక్కడ ముగ్గురు యువకులు బైకుపై వెళ్తూ వెళ్తూ ఓ యువతి పట్ల అభ్యంతరకంగా ప్రవర్తించారు. మాదాపూర్ పీఎస్ పరిధిలోని నెక్సా షోరూం వద్ద స్కూటీపై వెళ్తున్న యువతిని ముగ్గురు యువకులు తాకుతూ అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. ఈ ఘటనను కారులో వెళ్తున్న ఓ యువతి వీడియో తీసి నెట్టింట పోస్టు చేసింది. ఈ వీడియో కాస్త వైరల్ అయ్యింది.

Kamal Haasan: హే రామ్ సినిమా.. కమల్ హాసన్ లవ్ స్టోరీ గురించి చెప్పేసిన శ్రుతి హాసన్

Kamal Haasan: హే రామ్ సినిమా.. కమల్ హాసన్ లవ్ స్టోరీ గురించి చెప్పేసిన శ్రుతి హాసన్సినీ లెజెండ్ కమల్ హాసన్ నటించిన హే రామ్ చిత్రంలో బెంగాలీ నటి అపర్ణ సేన్‌ నటించింది. ఇటీవల తన తాజా చిత్రం కూలీని ప్రమోట్ చేస్తున్నప్పుడు కమల్ కుమార్తె శ్రుతి హాసన్ ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని వెల్లడించింది. తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో, శ్రుతి తన తండ్రి నటన పట్ల ఉన్న అంకితభావం గురించి మాట్లాడింది. 2000లో వచ్చిన తన చిత్రం హే రామ్ కోసం కమల్ బెంగాలీ కూడా నేర్చుకున్నాడని ఆమె పేర్కొంది.

Suchitra: షణ్ముగరాజ్‌పై ఆరోపణలు చేసిన సుచిత్ర.. అన్నీ లాగేసుకున్నాడు.. ఇన్‌స్టాలో వీడియో (video)

Suchitra: షణ్ముగరాజ్‌పై ఆరోపణలు చేసిన సుచిత్ర.. అన్నీ లాగేసుకున్నాడు.. ఇన్‌స్టాలో వీడియో (video)గాయని సుచిత్ర తన కాబోయే భర్త, చెన్నై హైకోర్టు న్యాయవాది అయిన షుణ్ముగరాజ్‌పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది. గృహ హింస, ఆర్థిక మోసం ఆరోపణలు చేసింది. ఇటీవలి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వీడియోలో, అతను తనను మోసగించాడని, తన చెన్నై ఇంటిని స్వాధీనం చేసుకున్నాడని, తన ఆర్థిక వనరులను హరించాడని ఆమె పేర్కొంది. అతనితో తనకు ఎదురైన అనుభవాన్ని మానసికంగా, శారీరకంగా వేధించాడని, చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటానని కూడా ఆమె వివరించింది.

Lakshmi Menon: బార్‌లో గొడవ- ఐటీ ఉద్యోగినిపై దాడి, కిడ్నాప్.. అజ్ఞాతంలో లక్ష్మీ మీనన్ (video)

Lakshmi Menon: బార్‌లో గొడవ- ఐటీ ఉద్యోగినిపై దాడి, కిడ్నాప్.. అజ్ఞాతంలో లక్ష్మీ మీనన్ (video)లిక్కర్ బార్‌లో జరిగిన వాగ్వాదం తర్వాత ఐటీ ఉద్యోగిని కిడ్నాప్ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న లక్ష్మీ మీనన్ పరారీలో ఉన్నట్లు కోలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం. తమిళంలో కుమ్కీ, సుందర పాండియన్ వంటి చిత్రాలలో నటించిన ప్రముఖ నటి లక్ష్మీ మీనన్ ఇటీవల తన స్నేహితులతో కలిసి ఒక బార్‌లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఐటీ ఉద్యోగితో గొడవకు దిగినట్లు చెబుతున్నారు.

Suvvi Suvvi: ట్రెండింగ్‌లో పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ రొమాంటిక్ సాంగ్ సువ్వి సువ్వి (video)

Suvvi Suvvi: ట్రెండింగ్‌లో పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ రొమాంటిక్ సాంగ్ సువ్వి సువ్వి (video)ఓజీ నుంచి వచ్చిన రొమాంటిక్ సువ్వి సువ్వి సాంగ్ ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది. ప్రఖ్యాత సంగీతకారుడు థమన్ స్వరపరిచిన ఈ ట్రాక్ అద్భుతమైన శ్రావ్యమైన బాణీకి ప్రశంసలు అందుకుంది. గాయని శృతి రంజని తన మనోహరమైన గాత్రంతో ఈ పాటకు ప్రాణం పోసింది. ఈ పాటకు సాహిత్యాన్ని కళ్యాణ్ చక్రవర్తి రాశారు. పవన్ కళ్యాణ్, నటి ప్రియాంక మోహన్‌లపై చిత్రీకరించబడిన ఈ పాటను దాదాపు రెండు సంవత్సరాల క్రితం చిత్రీకరించారు. ప్రియాంక ఎక్స్‌లో ఈ ట్రాక్ పట్ల తనకున్న చిరకాల ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తూ, "నేను గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఈ పాటకు బానిసయ్యాను, ఇప్పుడు అది చివరకు విడుదలైనందున, మీరందరూ నాలాగే దీన్ని ఇష్టపడతారని నేను ఆశిస్తున్నాను" అని రాసింది.

కళ్యాణి ప్రియదర్శన్‌ ను కొత్తగా ఆవిష్కరించిన కోత లోకహ్ 1: చంద్ర ట్రైలర్

కళ్యాణి ప్రియదర్శన్‌ ను కొత్తగా ఆవిష్కరించిన కోత లోకహ్ 1: చంద్ర ట్రైలర్లోకహ్ చాప్టర్ 1 కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తెలుగు ట్రైలర్: చంద్ర సోషల్ మీడియాను ఉత్సాహంతో నింపుతోంది. దుల్కర్ సల్మాన్ వేఫేరర్ ఫిల్మ్స్ నిర్మించి, డొమినిక్ అరుణ్ దర్శకత్వం వహించారు. భారతదేశంలోని ట్రైల్ బ్లేజింగ్ సూపర్ హీరోయిన్ చంద్రగా కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ నటించిన ఈ చిత్రం భారతీయ సంస్కృతి, జానపద కథలు మరియు పురాణాలలో పాతుకుపోయిన ఒక బోల్డ్ కొత్త సినిమాటిక్ విశ్వం యొక్క ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది.
