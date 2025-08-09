రిజర్వేషన్ వ్యవస్థ అప్గ్రేడ్- నిమిషానికి లక్ష కంటే ఎక్కువ టిక్కెట్లు
భారత రైల్వేలు ప్రస్తుత ప్రయాణీకుల రిజర్వేషన్ వ్యవస్థను ప్రస్తుత 25,000 నుండి నిమిషానికి 100,000 కంటే ఎక్కువ టిక్కెట్లను నిర్వహించడానికి అప్గ్రేడ్ చేస్తోంది. రైల్వే ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ సెంటర్ (CRIS) ద్వారా ప్రయాణీకుల రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ (PRS) పూర్తి పునరుద్ధరణను చేపడుతోంది.
పీఆర్ఎస్ పునరుద్ధరణలో హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, నెట్వర్క్ పరికరాలు, భద్రతా మౌలిక సదుపాయాలు, కార్యాచరణలను కొత్త ఫీచర్లను నిర్వహించగల డిజైన్తో కొత్త టెక్నాలజీపై అప్గ్రేడ్ చేయడం, భర్తీ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రస్తుత పీఆర్ఎస్ వ్యవస్థ 2010లో అమలు చేయబడింది. ఇటానియం సర్వర్లు, ఓపెన్ వర్చువల్ మెమరీ సిస్టమ్పై ఇద నడుస్తుంది.
ప్రస్తుత పీఆర్ఎస్ వ్యవస్థకు లెగసీ టెక్నాలజీ సిస్టమ్ల నుండి తాజా క్లౌడ్ టెక్నాలజీ కంప్లైంట్ సిస్టమ్లకు అప్గ్రేడ్ అవసరం అని కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ పార్లమెంటులో అన్నారు. సంవత్సరాలుగా, ప్రయాణీకుల ప్రాధాన్యతలు, ఆకాంక్షలు మారాయి. ఆధునికీకరించిన పీఆర్ఎస్ ప్రయాణీకుల మెరుగైన ఆకాంక్షలను పరిష్కరించడానికి, వాటిని నెరవేర్చడానికి లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
నవంబర్ 1, 2024 నుండి అమలులోకి వచ్చేలా, గతంలో 120 రోజుల ఏఆర్పీ ఉన్న రైళ్లలో రిజర్వ్ చేయబడిన టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకోవడానికి అడ్వాన్స్ రిజర్వేషన్ పీరియడ్ (ఏఆర్పీ)ను ప్రయాణ తేదీని మినహాయించి 60 రోజులకు తగ్గించారు.
బుకింగ్ ట్రెండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, టిక్కెట్ల క్యాన్సిల్ను తగ్గించడానికి ఈ మార్పు చేసినట్లు మంత్రి తెలిపారు. రైల్వేలు ఇటీవల రైల్వన్ యాప్ను ప్రారంభించాయి. ఈ యాప్ ప్రయాణీకులు మొబైల్ ఫోన్లో రిజర్వ్ చేయబడిన, రిజర్వ్ చేయని టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఇది వాస్తవానికి, పీఆర్ఎస్ సౌకర్యాన్ని ప్రయాణీకుల అరచేతిలోకి తెస్తుంది.