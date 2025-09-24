బీబీఎల్: సిడ్నీ థండర్ తరపున ఆడనున్న రవిచంద్రన్ అశ్విన్
భారత ఆఫ్ స్పిన్ దిగ్గజం రవిచంద్రన్ అశ్విన్ రాబోయే బిగ్ బాష్ లీగ్ కోసం సిడ్నీ థండర్లో చేరనున్నాడని సమాచారం. తద్వారా ఆస్ట్రేలియన్ టీ-20 టోర్నమెంట్లో ఆడిన తొలి అత్యున్నత స్థాయి భారతీయ ఆటగాడిగా నిలిచాడు. ఇటీవల అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఐపీఎల్ నుంచి రిటైర్ అయిన 39 ఏళ్ల అశ్విన్ మంగళవారం ఐఎల్టీ20 వేలంలో యూఎస్డీ 120,000 బేస్ ధరతో తన పేరును నమోదు చేసుకున్నాడు. ఇది ఏ ఆటగాడికైనా అత్యధికం.
జనవరి ప్రారంభంలో ఐఎల్టీ20 ముగిసిన తర్వాత అతను థండర్లో చేరనున్నాడు. ఇతను డేవిడ్ వార్నర్, సామ్ కాన్స్టాస్లతో కలిసి ఆడతాడని ఫాక్స్ స్పోర్ట్స్ తెలిపింది. ఈ నెల ప్రారంభంలో, క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ టాడ్ గ్రీన్బర్గ్ గత సంవత్సరం టెస్ట్ల నుండి రిటైర్ అయిన అశ్విన్ బీబీఎల్లో ఆడటం పట్ల ఆసక్తి ప్రదర్శించాడు.
ఈ సంవత్సరం బీబీఎల్ విదేశీ ఆటగాడి డ్రాఫ్ట్ కోసం అశ్విన్ నమోదు చేసుకోకపోవడంతో, క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా అతని టోర్నమెంట్లో పాల్గొనడానికి మినహాయింపు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుండి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన తర్వాత, అశ్విన్ కూడా ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ నుండి రిటైర్ అయ్యాడు.
భారతదేశం వెలుపల ఫ్రాంచైజీ ఆధారిత టోర్నమెంట్లకు తనను తాను అందుబాటులో వుంటారు. గత వారం, అశ్విన్ హాంకాంగ్ సిక్సెస్ టోర్నమెంట్కు కూడా సైన్ అప్ చేశాడు. క్రికెట్ హాంకాంగ్ దీని గురించి అధికారిక ప్రకటన చేసింది. టోర్నమెంట్లో భారత జట్టుకు దినేష్ కార్తీక్ నాయకత్వం వహిస్తాడు.
గత సంవత్సరం డిసెంబర్లో, బోర్డర్-గవాస్కర్ ట్రోఫీ సిరీస్లో బ్రిస్బేన్ టెస్ట్ డ్రా అయిన తర్వాత అశ్విన్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుండి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. 287 మ్యాచ్లలో మొత్తం 765 అంతర్జాతీయ వికెట్లతో తన కెరీర్ను ముగించాడు.