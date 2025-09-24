బుధవారం, 24 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 24 సెప్టెంబరు 2025 (13:03 IST)

బీబీఎల్: సిడ్నీ థండర్ తరపున ఆడనున్న రవిచంద్రన్ అశ్విన్

Ashwin
భారత ఆఫ్ స్పిన్ దిగ్గజం రవిచంద్రన్ అశ్విన్ రాబోయే బిగ్ బాష్ లీగ్ కోసం సిడ్నీ థండర్‌లో చేరనున్నాడని సమాచారం. తద్వారా ఆస్ట్రేలియన్ టీ-20 టోర్నమెంట్‌లో ఆడిన తొలి అత్యున్నత స్థాయి భారతీయ ఆటగాడిగా నిలిచాడు. ఇటీవల అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఐపీఎల్ నుంచి రిటైర్ అయిన 39 ఏళ్ల అశ్విన్ మంగళవారం ఐఎల్టీ20 వేలంలో యూఎస్‌డీ 120,000 బేస్ ధరతో తన పేరును నమోదు చేసుకున్నాడు. ఇది ఏ ఆటగాడికైనా అత్యధికం.
 
జనవరి ప్రారంభంలో ఐఎల్టీ20 ముగిసిన తర్వాత అతను థండర్‌లో చేరనున్నాడు. ఇతను డేవిడ్ వార్నర్, సామ్ కాన్స్టాస్‌లతో కలిసి ఆడతాడని ఫాక్స్ స్పోర్ట్స్ తెలిపింది. ఈ నెల ప్రారంభంలో, క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ టాడ్ గ్రీన్‌బర్గ్ గత సంవత్సరం టెస్ట్‌ల నుండి రిటైర్ అయిన అశ్విన్‌ బీబీఎల్‌లో ఆడటం పట్ల ఆసక్తి ప్రదర్శించాడు. 
 
ఈ సంవత్సరం బీబీఎల్‌ విదేశీ ఆటగాడి డ్రాఫ్ట్ కోసం అశ్విన్ నమోదు చేసుకోకపోవడంతో, క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా అతని టోర్నమెంట్‌లో పాల్గొనడానికి మినహాయింపు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుండి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన తర్వాత, అశ్విన్ కూడా ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ నుండి రిటైర్ అయ్యాడు. 
 
భారతదేశం వెలుపల ఫ్రాంచైజీ ఆధారిత టోర్నమెంట్‌లకు తనను తాను అందుబాటులో వుంటారు. గత వారం, అశ్విన్ హాంకాంగ్ సిక్సెస్ టోర్నమెంట్‌కు కూడా సైన్ అప్ చేశాడు. క్రికెట్ హాంకాంగ్ దీని గురించి అధికారిక ప్రకటన చేసింది. టోర్నమెంట్‌లో భారత జట్టుకు దినేష్ కార్తీక్ నాయకత్వం వహిస్తాడు. 
 
గత సంవత్సరం డిసెంబర్‌లో, బోర్డర్-గవాస్కర్ ట్రోఫీ సిరీస్‌లో బ్రిస్బేన్ టెస్ట్ డ్రా అయిన తర్వాత అశ్విన్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుండి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. 287 మ్యాచ్‌లలో మొత్తం 765 అంతర్జాతీయ వికెట్లతో తన కెరీర్‌ను ముగించాడు.

Dantewada: దంతెవాడ 71మంది నక్సలైట్లు లొంగిపోయారు

Dantewada: దంతెవాడ 71మంది నక్సలైట్లు లొంగిపోయారుఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని దంతేవాడ జిల్లాలో బుధవారం 71మంది నక్సలైట్లు లొంగిపోయారని పోలీసులు తెలిపారు. 21 మంది మహిళలు సహా నక్సలైట్లు సీనియర్ పోలీసు, సీఆర్పీపీఎఫ్ అధికారుల ముందు లొంగిపోయారని, మావోయిస్టు భావజాలం పట్ల నిరాశ చెందారని దంతేవాడ పోలీసు సూపరింటెండెంట్ గౌరవ్ రాయ్ తెలిపారు. లొంగిపోయిన కార్యకర్తలలో 17 ఏళ్ల బాలుడు, 16-17 ఏళ్ల వయస్సు గల ఇద్దరు మైనర్ బాలికలు కూడా ఉన్నారు. బస్తర్ రేంజ్ పోలీసులు ప్రారంభించిన లోన్ వర్రాటు, పూనా మార్గెం పునరావాస కార్యక్రమాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్త లొంగుబాటు, పునరావాస విధానం ద్వారా కూడా తాము ఆకట్టుకున్నామని నక్సలైట్లు తెలిపారు.

రైల్వే ఉద్యోగులకు బోనస్ ప్రకటించిన కేంద్రం కేబినెట్

రైల్వే ఉద్యోగులకు బోనస్ ప్రకటించిన కేంద్రం కేబినెట్రైల్వే ఉద్యోగులకు బోనస్ కేంద్ర మంత్రివర్గం ప్రకటించింది. దసరా, దీపావళి సందర్భంగా రైల్వే ఉద్యోగులకు బోనస్ చెల్లించేందుకు కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. 78 రోజుల వేతనాన్ని 'ఉత్పాదకతతో ముడిపడిన బోనస్‌' రూపంలో చెల్లించేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అధ్యక్షతన బుధవారం జరిగిన క్యాబినెట్‌ సమావేశంలో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ నిర్ణయంతో మొత్తం 10.91 లక్షల మంది ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది. మొత్తం రూ.1865.68 కోట్లు పీఎల్‌బీ కింద చెల్లించనున్నట్లు రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ వెల్లడించారు.

Chandra Babu: అమరావతిలో బ్యాంకులను ఏర్పాటు చేయండి.. చంద్రబాబు

Chandra Babu: అమరావతిలో బ్యాంకులను ఏర్పాటు చేయండి.. చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అనేక బ్యాంకులను గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధాని నగరం అమరావతిలో తమ ప్రాంతీయ కార్యాలయాలను ఏర్పాటు చేయాలని, వివిధ ప్రాజెక్టులలో రాష్ట్రంతో భాగస్వామ్యం కావాలని అభ్యర్థించారు. ముఖ్యమంత్రి మంగళవారం రాత్రి గుంటూరు జిల్లా ఉండవల్లిలోని తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, ఇతర బ్యాంకుల చైర్‌పర్సన్‌లు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్లు (MDలు)తో సమావేశమయ్యారు.

దొంగబాబా.. ఢిల్లీలో మహిళా విద్యార్థులపై లైంగిక వేధింపులు

దొంగబాబా.. ఢిల్లీలో మహిళా విద్యార్థులపై లైంగిక వేధింపులుఢిల్లీ పోలీసులు స్వామి చైతన్యానంద సరస్వతి అలియాస్ పార్థ సారథి అనే బాబాపై కేసు నమోదు చేశారు. ఒక మేనేజ్‌మెంట్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లోని అనేక మంది మహిళా విద్యార్థులపై పార్థ సారథి లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం నిందితుడు పరారీలో ఉన్నాడు. ఆగస్టు 4న వసంత్ కుంజ్ నార్త్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు నమోదైంది. నిందితుడు ఇన్‌స్టిట్యూట్ నిర్వహణ కమిటీ సభ్యుడని పోలీసులు తెలిపారు.

స్కూలుకని చెప్పి ప్రియుడితో సరసాలు, రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టేసిన తల్లి ఏం చేసింది (video)

స్కూలుకని చెప్పి ప్రియుడితో సరసాలు, రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టేసిన తల్లి ఏం చేసింది (video)తెలిసితెలియని వయసులోనే ప్రేమలు. సెల్ ఫోన్లలో వచ్చే సమాచారం మరింత రెచ్చగొడుతుండటం, సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వీడియోలు వాటికి ఆజ్యం పోయడంతో చాలామంది చిన్న వయసులోనే పక్కదారి పడుతున్నారు. ప్రేమ పేరుతో చదువుకునే వయసులోనే జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనకు సంబంధించిన ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే... తన కుమార్తె ప్రతిరోజూ పాఠశాలకు వెళ్తుంది. కానీ ఇటీవల కొన్నిరోజులుగా ఆమె ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చింది.

Watch More Videos

Sreeleela: మాస్ జాతర చిత్ర విడుదలతేదీని ప్రకటించిన నిర్మాత నాగ వంశీ

Sreeleela: మాస్ జాతర చిత్ర విడుదలతేదీని ప్రకటించిన నిర్మాత నాగ వంశీమాస్ మహారాజా రవితేజ నటించిన మాస్ జతర చిత్రం చాలా కాలంగా వాయిదా పడుతుంది. నేడు తన మాస్ జతర విడుదల తేదీని నిర్మాత నాగ వంశీ ఎట్టకేలకు వెల్లడించారు. భాను భోగవరపు దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో శ్రీలీల కథానాయికగా నటిస్తోంది. మొదట ఆగస్టు 27, 2025న విడుదల కావాల్సి ఉండగా, ఈ చిత్రాన్ని వాయిదా వేస్తున్నట్లు మేకర్స్ సోషల్ మీడియాలో అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇప్పుడు, శుభప్రదమైన దసరా పండుగ సందర్భంగా అక్టోబర్ 2, 2025న విడుదల తేదీని ప్రకటిస్తామని నాగ వంశీ ధృవీకరించారు.

Naga vamsi: ఓజీ హైప్ అయిపోయింది, అంతా ఉత్సాహంగా ఉంది అంటున్న నాగవంశీ

Naga vamsi: ఓజీ హైప్ అయిపోయింది, అంతా ఉత్సాహంగా ఉంది అంటున్న నాగవంశీపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రం ఓజీ హైప్ మామూలుగా లేదు. ప్రస్తుం హైప్ అయిపోయింది. ఇంకా ఉత్సాహంగా సక్సెస్ జరుపుకోవడమే అంటూ సితార ఎంటర్ టైన్ మెంట్ అధినేత నిర్మాత నాగవంశీ తెలియజేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఓజీ కి చెందిన ఓ సరికొత్త పోస్టర్ ను ఆయన పోస్ట్ చేశారు. తనచుట్టూ రౌండ్ వేసిన వారిని చితకకొట్టి వున్న పవన్ కళ్యాణ్ ను చూపించారు.

CM: కర్నాటక ముఖ్యమంత్రిని, సూపర్ స్టార్ సుదీప్ ను కలిసిన మంచు మనోజ్

CM: కర్నాటక ముఖ్యమంత్రిని, సూపర్ స్టార్ సుదీప్ ను కలిసిన మంచు మనోజ్రాకింగ్ స్టార్ మంచు మనోజ్ కర్నాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్దరామయ్యను మర్యాదపూర్వకంగా కలుసుకుని శాలువతాతో సత్కరించారు. సతీమణి భూమా మౌనికతో ముఖ్యమంత్రి ఇంటికి వెళ్ళి కలిసి వెళ్ళిన మనోజ్ ను ఆప్యాయంగా పలుకరించారు సిద్దరామయ్య. మంచుమనోజ్ ముఖ్యమంత్రిని సత్కరించి, ఆయనతో కొంత సమయం గడిపారు.

OG: ఓజీ కోసం థియేటర్లు వదులుకున్న ఓ నిర్మాత - పబ్లిసిటీచేస్తున్న మరో నిర్మాత

OG: ఓజీ కోసం థియేటర్లు వదులుకున్న ఓ నిర్మాత - పబ్లిసిటీచేస్తున్న మరో నిర్మాతసక్సెస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతున్న సినిమా కాదని మరో సినిమాకు థియేటర్లు ఇవ్వడం కొంచెం కష్టమైన విషయమే. కానీ మిరాయ్ నిర్మాత టి.జి. విశ్వప్రసాద్ ఓ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. తను తీసిన మిరాయ్ అద్భుతమైన కలెక్టన్లు రాబడుతుంది. ఎగ్జిబిటర్లు కూడా హ్యాపీగా వున్నారు. కానీ పవన్ కళ్యాన్ కోసం రేపు విడుదలకానున్న ఓజీ కోసం కొన్ని థియేటర్లను మిరాయ్ తీసివేయనున్నారని టాక్ నెలకొంది. దానితోపాటు ఓవర్ సీస్ లోకూడా వదులుకుంటున్నాడని తెలుస్తుంది.

Nayanthara : సిద్దు జొన్నలగడ్డ, శ్రీనిధి శెట్టి కెమిస్ట్రీ బాగుందన్న నయనతార

Nayanthara : సిద్దు జొన్నలగడ్డ, శ్రీనిధి శెట్టి కెమిస్ట్రీ బాగుందన్న నయనతారసిద్దు జొన్నలగడ్డ రొమాంటిక్ ఎంటర్‌టైనర్ తెలుసు కదా చిత్రం ఫస్ట్ సింగిల్ మల్లికా గంధ చార్ట్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. ఇది సిద్దూ, రాశీ ఖన్నా అలరించిన క్లాసిక్ లవ్ నంబర్. ఈ రోజు సిద్దు, శ్రీనిధి శెట్టి నటించిన సెకండ్ సింగిల్ సొగసు చూడతరమా సాంగ్ ను హీరోయిన్ నయనతార లాంచ్ చేశారు. ప్రముఖ స్టైలిస్ట్‌ నీరజ కోన ఈ చిత్రంతో డైరెక్టర్ గా పరిచయం అవుతున్నారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై TG విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్‌లు నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి S థమన్ సంగీతం అందించారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com