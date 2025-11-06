Lizard: వరదరాజ పెరుమాళ్ ఆలయంలో బంగారు, వెండి ప్రతిమలు మాయం (video)
కాంచీపురంలోని ప్రసిద్ధ వరదరాజ పెరుమాళ్ ఆలయంలో పురాతన బంగారు, వెండి బల్లి ఫలకాలను తొలగించి కొత్త వాటిని ఏర్పాటు చేశారనే ఆరోపణలతో వివాదం చెలరేగింది. ఆలయంలో జరుగుతున్న పునరుద్ధరణ పనుల సమయంలో, భక్తులు పవిత్రంగా భావించే అసలు ఫలకాలను మార్చారని, దీనితో శ్రీరంగం రంగరాజ నరసింహ ఫిర్యాదు చేశారు. ఫిర్యాదుపై చర్య తీసుకుని, ఐడల్ వింగ్ సీఐడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.
బుధవారం, పోలీసులు ఆలయ కార్యనిర్వాహక అధికారిణి రాజ్యలక్ష్మిని దాదాపు ఎనిమిది గంటల పాటు ప్రశ్నించారు. అనేక మంది ఇతర ఆలయ సిబ్బందిని కూడా విచారించారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. అధికారులు అవసరమైనప్పుడల్లా హాజరు కావాలని ఈవో, సిబ్బందిని ఆదేశించినట్లు సమాచారం.
ఈ దివ్య దేశం ఆలయంలోని బంగారు, వెండి బల్లులు అపారమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉన్నాయి. వాటిని తాకడం వల్ల దోషాలు తొలగిపోతాయని భక్తులు నమ్ముతారు. పురాణాల ప్రకారం, గౌతమ మహర్షి ఇద్దరు శిష్యులు బల్లులుగా మారడానికి శపించబడ్డారు.
తరువాత ఈ ఆలయంలోనే శాపం నుండి విముక్తి పొందారు. వాటి రూపాలను ప్రతీకాత్మకంగా బంగారు (సూర్యుడు), వెండి (చంద్రుడు) బల్లులుగా చిత్రీకరించారు, వీటిని భక్తులు తాకడం ద్వారా దోషాలు తొలగిపోతాయని విశ్వసిస్తారు.