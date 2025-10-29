RBI: ఎందుకొచ్చిన గొడవ.. దేశంలోనే బంగారం నిల్వ చేసేద్దాం.. ఆర్బీఐ కీలక నిర్ణయం
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) తన బంగారు నిల్వలపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆర్థిక ఆంక్షలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఒత్తిడి కారణంగా బంగారు నిల్వలను స్వదేశంలోనే నిల్వ వుంచేలా నిర్ణయం తీసుకుంది. అధికారిక డేటా ప్రకారం, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి ఆరు నెలల్లో ఆర్బీఐ భారతదేశానికి దాదాపు 64 టన్నుల బంగారాన్ని తీసుకువచ్చింది.
సెప్టెంబర్ చివరి నాటికి, భారతదేశం మొత్తం బంగారు నిల్వలు 880.8 టన్నులు, వాటిలో 575.8 టన్నులు ఇప్పుడు దేశీయ ఖజానాలలో ఉంచబడ్డాయి. మిగిలిన 290.3 టన్నులు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్, బ్యాంక్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ సెటిల్మెంట్స్ (బీఐఎస్) వద్ద ఉన్నాయి.
అదనంగా, అధికారిక డేటా ప్రకారం 14 టన్నులు బంగారు డిపాజిట్ ఏర్పాట్లలో భాగం. మార్చి 2023 నుండి, ఆర్బీఐ విదేశాల నుండి 274 టన్నుల బంగారాన్ని తిరిగి తీసుకువచ్చింది. రష్యా-ఉక్రెయిన్ వివాదం, తాలిబన్లు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ను స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత బంగారం పెద్ద ఎత్తున స్వదేశానికి తిరిగి తీసుకురావడం ప్రారంభమైంది.
ఆ సమయంలో జీ7 దేశాలు రెండు దేశాల విదేశీ కరెన్సీ నిల్వలను స్తంభింపజేశాయి.
పెరుగుతున్న ప్రపంచ ఉద్రిక్తతల మధ్య విదేశీ నిల్వల భద్రతపై పెరుగుతున్న ఆందోళనలను స్వదేశంలోనే ఆర్బీఐ తన బంగారంలో ఎక్కువ వాటాను ఉంచాలని తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రతిబింబిస్తుంది. ఒక దేశంతో రాజకీయ విభేదాలు ఉంటే అది మీ స్వంత డబ్బును మీకు వ్యతిరేకంగా ఆయుధంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు లేదా దానిని స్తంభింపజేయవచ్చు అనే భయం పెరుగుతోంది.
అటువంటి పరిస్థితిలో ఒక దేశం సురక్షితమైన ఆస్తిగా పరిగణించబడే మీ బంగారాన్ని మీ స్వంత గడ్డపై మీ స్వంత ఖజానాలలో ఉంచుకోవడం తెలివైన పని. ఆర్బీఐ మార్చి 2023 నుండి విదేశాల నుండి భారతదేశానికి మొత్తం 274 టన్నుల బంగారాన్ని దిగుమతి చేసుకుంది.
సెప్టెంబర్ 2025 చివరి నాటికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మొత్తం 880.8 టన్నుల బంగారాన్ని కలిగి ఉంది. ఈ చర్య తర్వాత ఇందులో గణనీయమైన భాగం, 575.8 టన్నులు, ఇప్పుడు భారతదేశం స్వంత ఖజానాలలో ఉంచబడింది.