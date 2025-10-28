ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్ 2025: విశాఖపట్నంలో మైదాన్ సాఫ్ కార్యక్రమం

విశాఖపట్నం: కోకా-కోలా ఇండియా, ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC) భాగస్వామ్యంతో, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఐసీసీ మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ 2025 సందర్భంగా డాక్టర్ వై.ఎస్. రాజశేఖర రెడ్డి ఏసీఏ-వీడీసీఏ క్రికెట్ స్టేడియంలో తమ ప్రతిష్టాత్మక మైదాన్ సాఫ్ ప్రచారంలో భాగంగా అనేక సుస్థిర కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టింది. మైదాన్ సాఫ్ ప్రచారం ముఖ్యంగా బాధ్యతాయుతమైన వ్యర్థాల నిర్వహణ, రీసైక్లింగ్ పైన అవగాహన, అభిమానుల భాగస్వామ్యంపై దృష్టి పెడుతుంది. తద్వారా క్రికెట్ మ్యాచ్ రోజులను సుస్థిరతకు వేడుకగా మారుస్తుంది.
ఏక్ సాథ్- ది ఎర్త్ ఫౌండేషన్, గ్రీన్మైనా భాగస్వామ్యంతో అమలు చేయబడుతున్న ఈ కార్యక్రమం, స్టేడియం అంతటా వ్యర్థాల విభజన (segregation), రీసైక్లింగ్ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసింది. వ్యర్థాలను సరిగ్గా పారవేసే పద్ధతులపై అభిమానులకు మార్గనిర్దేశం చేసేందుకు హౌస్కీపింగ్ సిబ్బంది, సఫాయి సాథీలు, వాలంటీర్లతో కలిసి ఈ బృందాలు పనిచేస్తున్నాయి.
విశాఖపట్నంలోని అభిమానులు సృజనాత్మకమైన సుస్థిరత అంశాలను కూడా వీక్షిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా, ఈకాన్షియస్(Econscious) సహకారంతో రీసైకిల్ చేసిన ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో తయారు చేసిన సెల్ఫీ బూత్ను ఏర్పాటు చేశారు. పరిశుభ్రమైన వేదికలకు తమ నిబద్ధతను పంచుకోవాల్సిందిగా ఇది సందర్శకులను ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇంకా, గో రివైజ్(Go Rewise) భాగస్వామ్యంతో అభివృద్ధి చేసిన, రీసైకిల్డ్ పీఈటీ (rPET) బాటిళ్లతో రూపొందించిన జాతీయ జెండాలను స్టేడియంలో ప్రదర్శిస్తున్నారు. సర్క్యులర్ మెటీరియల్స్ (circular materials) శక్తిని ఇవి నొక్కి చెబుతున్నాయి.
వాలంటీర్లు, స్టేడియం సిబ్బంది... సూచికలు (signages), బిగ్-స్క్రీన్ సందేశాలు, ప్రకటనల ద్వారా ప్రేక్షకులతో చురుకుగా మమేకమవుతున్నారు. సరైన వ్యర్థ విభజన, రీసైక్లింగ్ పద్ధతులపై వారికి మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రయత్నాలు సుస్థిరతను క్రికెట్ అనుభవంలో ఒక ప్రత్యక్ష, ఇంటరాక్టివ్ భాగంగా మారుస్తున్నాయి.
కోకా-కోలా ఇండియా & సౌత్ వెస్ట్ ఏషియా, పబ్లిక్ అఫైర్స్, కమ్యూనికేషన్స్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్, దేవయాని రాణా మాట్లాడుతూ, క్రికెట్ లక్షలాది మంది ప్రజలను కలుపుతుంది. మైదాన్ సాఫ్ ద్వారా, ఈ ఆనందకరమైన క్షణాలు సానుకూల ప్రభావాన్ని కూడా చూపేలా మేము నిర్ధారించాలనుకుంటున్నాము. ఐసీసీ, క్షేత్రస్థాయి భాగస్వాములతో కలిసి మేము చేస్తున్న ఈ కృషి... మరపురాని అభిమాన అనుభూతిని అందిస్తూనే, మరింత రీసైకిల్ చేయడానికి, వ్యర్థాలను తగ్గించడానికి కమ్యూనిటీలను ప్రేరేపించగలవని నిరూపిస్తోంది.
ఐసీసీ చీఫ్ కమర్షియల్ ఆఫీసర్ అనురాగ్ దహియా మాట్లాడుతూ, క్రికెట్కు బౌండరీలకు ఆవల కూడా సానుకూల మార్పును ప్రేరేపించగల శక్తి ఉంది. ఆయన ఇంకా జోడిస్తూ, కోకా-కోలా ఇండియాతో ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా, మేము ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్ 2025లో సుస్థిరతను ఒక భాగంగా చేర్చాము. వ్యర్థాలను వేరు చేయడం లేదా రీసైకిల్ చేసిన వస్తువులను వినియోగించడం వంటి చిన్న చర్యలు మన క్రీడను మరింత బాధ్యతాయుతంగా, అందరినీ కలుపుకొనిపోయేలా (inclusive) ఎలా మారుస్తాయో అభిమానులు స్వయంగా చూస్తున్నారు.
ఐసీసీ పురుషుల ప్రపంచ కప్ 2023 విజయవంతం కావడంతో ఈ ప్రయత్నాలు మరింత ఊపందుకున్నాయి. ఆ టోర్నమెంట్లో కోకా-కోలా ఇండియా, భారతదేశంలో ఒక క్రీడా ఈవెంట్లో అతిపెద్ద వ్యర్థాల నిర్వహణ కార్యక్రమాలలో ఒకదానిని సులభతరం చేసింది. ఆ టోర్నమెంట్ కోసం సృష్టించబడిన rPET జెండా, లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ 2025లో గుర్తింపు పొందింది. సుస్థిరతను అభిమానుల అనుభవాలకు కేంద్రంగా ఉంచినప్పుడు ఎంతటి ఆవిష్కరణ సాధ్యమో ఇది నొక్కి చెబుతుంది.