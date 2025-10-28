మంగళవారం, 28 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 28 అక్టోబరు 2025 (17:30 IST)

ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్ 2025: విశాఖపట్నంలో మైదాన్ సాఫ్ కార్యక్రమం

image
విశాఖపట్నం: కోకా-కోలా ఇండియా, ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC) భాగస్వామ్యంతో, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఐసీసీ మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ 2025 సందర్భంగా డాక్టర్ వై.ఎస్. రాజశేఖర రెడ్డి ఏసీఏ-వీడీసీఏ క్రికెట్ స్టేడియంలో తమ ప్రతిష్టాత్మక మైదాన్ సాఫ్ ప్రచారంలో భాగంగా అనేక సుస్థిర కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టింది. మైదాన్ సాఫ్ ప్రచారం ముఖ్యంగా బాధ్యతాయుతమైన వ్యర్థాల నిర్వహణ, రీసైక్లింగ్ పైన అవగాహన, అభిమానుల భాగస్వామ్యంపై దృష్టి పెడుతుంది. తద్వారా క్రికెట్ మ్యాచ్ రోజులను సుస్థిరతకు వేడుకగా మారుస్తుంది.
 
ఏక్ సాథ్- ది ఎర్త్ ఫౌండేషన్, గ్రీన్‌మైనా భాగస్వామ్యంతో అమలు చేయబడుతున్న ఈ కార్యక్రమం, స్టేడియం అంతటా వ్యర్థాల విభజన (segregation), రీసైక్లింగ్ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసింది. వ్యర్థాలను సరిగ్గా పారవేసే పద్ధతులపై అభిమానులకు మార్గనిర్దేశం చేసేందుకు హౌస్‌కీపింగ్ సిబ్బంది, సఫాయి సాథీలు, వాలంటీర్లతో కలిసి ఈ బృందాలు పనిచేస్తున్నాయి.
 
విశాఖపట్నంలోని అభిమానులు సృజనాత్మకమైన సుస్థిరత అంశాలను కూడా వీక్షిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా, ఈకాన్షియస్(Econscious) సహకారంతో రీసైకిల్ చేసిన ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో తయారు చేసిన సెల్ఫీ బూత్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. పరిశుభ్రమైన వేదికలకు తమ నిబద్ధతను పంచుకోవాల్సిందిగా ఇది సందర్శకులను ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇంకా, గో రివైజ్(Go Rewise) భాగస్వామ్యంతో అభివృద్ధి చేసిన, రీసైకిల్డ్ పీఈటీ (rPET) బాటిళ్లతో రూపొందించిన జాతీయ జెండాలను స్టేడియంలో ప్రదర్శిస్తున్నారు. సర్క్యులర్ మెటీరియల్స్ (circular materials) శక్తిని ఇవి నొక్కి చెబుతున్నాయి.
 
వాలంటీర్లు, స్టేడియం సిబ్బంది... సూచికలు (signages), బిగ్-స్క్రీన్ సందేశాలు, ప్రకటనల ద్వారా ప్రేక్షకులతో చురుకుగా మమేకమవుతున్నారు. సరైన వ్యర్థ విభజన, రీసైక్లింగ్ పద్ధతులపై వారికి మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రయత్నాలు సుస్థిరతను క్రికెట్ అనుభవంలో ఒక ప్రత్యక్ష, ఇంటరాక్టివ్ భాగంగా మారుస్తున్నాయి.
 
కోకా-కోలా ఇండియా & సౌత్ వెస్ట్ ఏషియా, పబ్లిక్ అఫైర్స్, కమ్యూనికేషన్స్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్, దేవయాని రాణా మాట్లాడుతూ, క్రికెట్ లక్షలాది మంది ప్రజలను కలుపుతుంది. మైదాన్ సాఫ్ ద్వారా, ఈ ఆనందకరమైన క్షణాలు సానుకూల ప్రభావాన్ని కూడా చూపేలా మేము నిర్ధారించాలనుకుంటున్నాము. ఐసీసీ, క్షేత్రస్థాయి భాగస్వాములతో కలిసి మేము చేస్తున్న ఈ కృషి... మరపురాని అభిమాన అనుభూతిని అందిస్తూనే, మరింత రీసైకిల్ చేయడానికి, వ్యర్థాలను తగ్గించడానికి కమ్యూనిటీలను ప్రేరేపించగలవని నిరూపిస్తోంది.
 
ఐసీసీ చీఫ్ కమర్షియల్ ఆఫీసర్ అనురాగ్ దహియా మాట్లాడుతూ, క్రికెట్‌కు బౌండరీలకు ఆవల కూడా సానుకూల మార్పును ప్రేరేపించగల శక్తి ఉంది. ఆయన ఇంకా జోడిస్తూ, కోకా-కోలా ఇండియాతో ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా, మేము ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్ 2025లో సుస్థిరతను ఒక భాగంగా చేర్చాము. వ్యర్థాలను వేరు చేయడం లేదా రీసైకిల్ చేసిన వస్తువులను వినియోగించడం వంటి చిన్న చర్యలు మన క్రీడను మరింత బాధ్యతాయుతంగా, అందరినీ కలుపుకొనిపోయేలా (inclusive) ఎలా మారుస్తాయో అభిమానులు స్వయంగా చూస్తున్నారు.
 
ఐసీసీ పురుషుల ప్రపంచ కప్ 2023 విజయవంతం కావడంతో ఈ ప్రయత్నాలు మరింత ఊపందుకున్నాయి. ఆ టోర్నమెంట్‌లో కోకా-కోలా ఇండియా, భారతదేశంలో ఒక క్రీడా ఈవెంట్‌లో అతిపెద్ద వ్యర్థాల నిర్వహణ కార్యక్రమాలలో ఒకదానిని సులభతరం చేసింది. ఆ టోర్నమెంట్ కోసం సృష్టించబడిన rPET జెండా, లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ 2025లో గుర్తింపు పొందింది. సుస్థిరతను అభిమానుల అనుభవాలకు కేంద్రంగా ఉంచినప్పుడు ఎంతటి ఆవిష్కరణ సాధ్యమో ఇది నొక్కి చెబుతుంది.

తల్లి చనిపోయినా తిరువీర్ చెప్పకుండా షూటింగ్‌లో చేశాడు : కరుణ కుమార్

తల్లి చనిపోయినా తిరువీర్ చెప్పకుండా షూటింగ్‌లో చేశాడు : కరుణ కుమార్యాక్టర్ తిరువీర్, టీనా శ్రావ్య జంటగా నటించిన చిత్రం ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో. బై 7PM , పప్పెట్ షో ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై సంయుక్తంగా సందీప్ అగరం, అశ్మితా రెడ్డి నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి రాహుల్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కల్పనా రావు సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. నవంబర్ 7న ఈ మూవీని గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. మంగళవారం చిత్రానికి సంబంధించిన ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు.

ఓ.. చెలియా లోని నాకోసం ఆ వెన్నెల.. బాణీ ఎంతో హాయిగా ఉంది : జేడీ చక్రవర్తి

ఓ.. చెలియా లోని నాకోసం ఆ వెన్నెల.. బాణీ ఎంతో హాయిగా ఉంది : జేడీ చక్రవర్తినాగ ప్రణవ్, కావేరి కర్ణిక, ఆద్య రెడ్డి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ఓ.. చెలియా. ఈ మూవీకి కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని ఎం. నాగ రాజశేఖర్ రెడ్డి నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన ఓ.. చెలియా’ పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, సాంగ్స్, టీజర్, పాటలు ఇలా అన్నీ కూడా సోషల్ మీడియాలో అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. ఇక తాజాగా మరో అందమైన ప్రేమ గీతాన్ని చిత్రయూనిట్ రిలీజ్ చేసింది.

Ram: ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా... చిన్ని గుండెలో సాంగ్ తొో రామ్ పోతినేని

Ram: ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా... చిన్ని గుండెలో సాంగ్ తొో రామ్ పోతినేనిఇప్పటికే విడుదలైన సాంగ్స్, టీజర్ కి ట్రెమండస్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఫస్ట్ సింగిల్ నువ్వుంటే చాలే ద్వారా రామ్ తన సింగింగ్ డెబ్యూ చేస్తూ అందరినీ ఆకట్టుకున్నాడు. ఈ పాట ప్రేక్షకుల మనసులను దోచుకుని బిగ్గెస్ట్ మ్యూజికల్ హిట్‌గా నిలిచింది. రెండవ పాట పప్పీ షేమ్ డిఫరెంట్వైబ్‌ తో అదిరిపోయింది. ఈ సాంగ్ కి రామ్ స్వయంగా వాయిస్ ఇచ్చారు.

Bigg Boss Telugu 9: శ్రీజ దమ్ము రీ ఎంట్రీ.. దివ్వెల మాధురిపై ఎదురు దాడి.. వాయిస్‌పై ట్రోలింగ్స్

Bigg Boss Telugu 9: శ్రీజ దమ్ము రీ ఎంట్రీ.. దివ్వెల మాధురిపై ఎదురు దాడి.. వాయిస్‌పై ట్రోలింగ్స్బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడంలో ఇబ్బంది పడుతోంది. ఎందుకంటే హౌస్‌లోని పోటీదారులు సుపరిచితులైన సెలబ్రిటీలు కాదు. షో నిర్వాహకులు ఎలిమినేట్ అయిన పోటీదారులకు రీ-ఎంట్రీ అవకాశం ఇచ్చారు. సోమవారం ఎపిసోడ్‌లో శ్రీజ దమ్ము హౌస్‌లోకి ప్రవేశించింది. నామినేషన్ ప్రక్రియలో, ఆమెను కార్నర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న అన్ని పోటీదారులను ఆమె గట్టిగా ఎదుర్కొంది. దీని తర్వాత, కొంతమంది ప్రేక్షకులు శ్రీజను మాధురిపై ఎదురుదాడి చేసినందుకు ప్రశంసించడం ప్రారంభించారు. అయితే, కొంతమంది నెటిజన్లు శ్రీజ రీ-ఎంట్రీపై అసంతృప్తిగా ఉన్నారు.

Suryakantham: ఒకరి బాధను సంతోషంగా తీసుకోలేనని తెగేసి చెప్పిన సూర్యకాంతం

Suryakantham: ఒకరి బాధను సంతోషంగా తీసుకోలేనని తెగేసి చెప్పిన సూర్యకాంతంసూర్యకాంతం, ఈ పేరు వింటేనే ఆంధ్రా కోడళ్ళకు హడల్. తల్లిదండ్రులు తమ కూతురికి సూర్యకాంతం పేరు పెట్టడానికి ఈ నాటికీ సాహసించరు. నిజ జీవితాల్లో ఏ అత్తగారైనా గయ్యాళి అయితే ‘అమ్మో - ఆవిడా? సూర్యకాంతమే!’ అని అందరూ భయపడి చెప్పుకునే స్థాయిలో సహజంగా నటించింది సహజనట కళా శిరోమణి సూర్యకాంతం. ఎన్ని సినిమాల్లో చూసినా ఏ మాత్రం విసుగు అనిపించకపోవడమే! ఒకే రకం పాత్రల్ని పోషించి - అంతకాలంపాటు, అన్ని సినిమాల్లో నటించి ప్రేక్షకుల మెప్పు పొందడానికి కారణం ఆమె సహజ నటన. అక్టోబర్ 28న ఆమె జయంతి సందర్భంగా ఆమె విశేషాలు.

Watch More Videos

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తి

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తిహైదరాబాద్: అపోహలను పటాపంచలు చేస్తూ, ఆశను రేకెత్తిస్తూ వెల్‌నెస్ బజార్ (Wellness Bzaar) ఒక చైతన్యవంతమైన సాయంత్రాన్ని నిర్వహించింది. సత్త్వ నాలెడ్జ్ సిటీలోని ది క్వోరమ్ (The Quorum) వేదికగా బస్టింగ్ మిథ్స్, సేవింగ్ లైవ్స్ (Busting Myths, Saving Lives) పేరుతో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి స్త్రీలు, పురుషులు ఉత్సాహంగా హాజరయ్యారు. రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసంలో భాగంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం, భయాన్ని పారదోలి సాధికారతను నింపింది. భారతదేశంలోని ప్రముఖ నిపుణులు రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై ఉన్న అపోహలను తొలగించారు.

Beetroot Juice: బీట్ రూట్ జ్యూస్‌ను ప్రతిరోజూ పరగడుపున తీసుకుంటే?

Beetroot Juice: బీట్ రూట్ జ్యూస్‌ను ప్రతిరోజూ పరగడుపున తీసుకుంటే?బీట్ రూట్ జ్యూస్‌ను ప్రతిరోజూ పరగడుపున తీసుకుంటే మహిళలు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. పోషకాల గని అయిన బీట్ రూట్‌ను ప్రతి రోజూ అర కప్పు తీసుకుంటే మహిళల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. బీట్ రూట్‌లో విటమిన్లు, యాంటీ-యాక్సడెంట్లు వంటి పోషకాలు వున్నాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. ముఖ్యంగా ప్రతి రోజూ పరగడుపున బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం ద్వారా కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటో చూద్దాం.. జీర్ణ వ్యవస్థ ఆరోగ్యంగా వుంటుంది. వ్యాధినిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. జీర్ణ సమస్యలను దూరం చేసుకోవాలంటే.. రోజూ బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవాల్సిందే అంటున్నారు న్యూట్రీషియన్లు. అలాగే పరగడుపున బీట్ రూట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం ద్వారా శరీర బరువు తగ్గుతుంది. కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కెలోరీలను బీట్ రూట్ రసం బర్న్ చేస్తుంది. తద్వారా బరువు సులభంగా తగ్గవచ్చు.

ఉప్పు శనగలు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

ఉప్పు శనగలు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?ఉప్పు శనగలు... వీటినే వేయించిన శనగలు లేదా పుట్నాలు అంటారు. ఇవి చాలా మందికి ఇష్టమైన, ఆరోగ్యకరమైన చిరుతిండి. ఇవి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉండి అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. ఉప్పు శనగలు తినడం వలన కలిగే ముఖ్య ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగల్లో ప్రొటీన్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది కండరాల నిర్మాణానికి, శరీరానికి శక్తిని అందించడానికి చాలా అవసరం. మాంసాహారం తీసుకోని వారికి ఇవి మంచి ప్రొటీన్ వనరు. వీటిలో ఫైబర్, ప్రొటీన్ అధికంగా ఉండటం వలన త్వరగా కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది.

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?గోధుమ పండితో తయారు చేసే వాటిలో చపాతీలు కూడా వుంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యకరమైనవే అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాలలో లేదా కొన్ని పరిస్థితులలో వీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన లేదా కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కలిగే అవకాశం ఉంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. చపాతీలు తయారయ్యే గోధుమ పిండిలో గ్లూటెన్ అనే ప్రొటీన్ ఉంటుంది. సీలియాక్ వ్యాధి ఉన్నవారు గ్లూటెన్‌ను జీర్ణించుకోలేరు. చపాతీలు తింటే తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, వాంతులు, పోషకాహార లోపం, ప్రేగులలో వాపు వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?చక్కెరను అతిగా వాడటం చాలామందికి అలవాటు. రుచికి సరిపడా వేసుకుంటే ఎలాంటి సమస్య వుండదు కానీ మోతాదుకి మించి చక్కెరను వాడితో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం వుంటుందంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. అందువల్ల కాస్తంత చక్కెరను తగ్గించుకుంటే దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుంటాయని అంటున్నారు. అధిక చక్కెర రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. చక్కెర మానేయడం వల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఫ్రక్టోజ్ అధికంగా ఉన్న చక్కెరను తగ్గించడం వల్ల కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది. టైప్ 2 డయాబెటిస్ ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com