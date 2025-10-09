Andhra Pradesh: రూ.1.14 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలకు ఎస్ఐపీబీ ఆమోదం
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పెట్టుబడి ప్రోత్సాహక బోర్డు ఎస్ఐపీబీ రూ.1.14 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలను ఆమోదించింది.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన 11వ ఎస్ఐపీబీ సమావేశం ఐటీ, ఇంధనం, పర్యాటకం, ఏరోస్పేస్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగాలలో 26 ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలిపింది.
ఈ ప్రాజెక్టులు 67,000 ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తాయని భావిస్తున్నారు. ఆమోదించబడిన ప్రాజెక్టులలో రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడిగా చెప్పుకునేవి కూడా ఉన్నాయి.
గూగుల్ అనుబంధ సంస్థ రైడెన్ ఇన్ఫోటెక్ ఇండియా లిమిటెడ్ విశాఖపట్నంలో రూ.87,520 కోట్ల పెట్టుబడితో డేటా సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇది యునైటెడ్ స్టేట్స్ వెలుపల కంపెనీకి అతిపెద్ద డేటా సెంటర్ అవుతుంది.
విశాఖపట్నంలోని తర్లువాడ, ఆదివవిరం, అచ్యుతపురం సమీపంలోని రాంబిల్లి వద్ద మూడు క్యాంపస్లలో రైడెన్ ఇన్ఫోటెక్ డేటా సెంటర్లను ఏర్పాటు చేస్తుందని అధికారులు తెలిపారు.
అతిపెద్ద విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడిని ఆకర్షించినందుకు ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ను ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు అభినందించారు. క్వాంటం వ్యాలీ తరహాలో డేటా సెంటర్లు ఆంధ్రప్రదేశ్కు టెక్నాలజీ గేమ్-ఛేంజర్గా మారుతాయని ఆయన అన్నారు.
డేటా సెంటర్లు ఒక పర్యావరణ వ్యవస్థను సృష్టిస్తున్నాయని ముఖ్యమంత్రి అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. విశాఖపట్నం తదుపరి స్థాయి ఏఐ నగరంగా మారుతుందని చంద్రబాబు విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. దాదాపు మూడు గంటల పాటు జరిగిన ఎస్ఐపీబీ సమావేశం, ఇంధన రంగంతో పాటు పర్యాటక రంగాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ఆతిథ్య రంగంలో ప్రాజెక్టులను ఆమోదించింది.
పెట్టుబడి ప్రయత్నాలు కేవలం 15 నెలల్లోనే సానుకూల ఫలితాలను ఇచ్చాయని ముఖ్యమంత్రి ఈ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించారు. ఎస్ఐపీబీ సమావేశాలు ఇప్పటివరకు రూ. 7.07 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులను ఆమోదించాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులు 6.20 లక్షల మందికి ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలను అందిస్తాయి.