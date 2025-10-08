బుధవారం, 8 అక్టోబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 8 అక్టోబరు 2025 (21:28 IST)

శక్తివంతమైన డిమాండ్, తెలివైన ఆదాలతో అమేజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ 2025

Amazon
సెప్టెంబర్ 22న  ప్రారంభమైన ఈ అమేజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ 2025లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని వినియోగదారులు, సెల్లర్స్ ఉత్సాహవంతంగా పాల్గొన్నారు. స్మార్ట్ ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫ్యాషన్- బ్యూటీ, హోమ్-కిచెన్, నిత్యావసరాలు, కిరాణా సరుకులు, పెద్ద ఉపకరణాల్లో శక్తివంతమైన వృద్ధి కనిపించింది. కస్టమర్లు  శ్రేణుల్లో ఇప్పుడు ఎంతగానో ఎదురుచూసిన దీపావళి ప్రత్యేకం డీల్స్ మరియు ఆఫర్లను పొందవచ్చు. స్మార్ట్ ఫోన్స్ పైన 40% వరకు, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫ్యాషన్- బ్యూటీ, హోమ్ కిచెన్-అవుట్ డోర్స్ పైన 80% వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు; నిత్యావసరాలపై 70% వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు; TVలు మరియు గృహోపకరణాలపై 65% వరకు తగ్గింపును పొందవచ్చు. అమేజాన్ ఫ్రెష్, అలెక్సాతో ఇకో, ఫైర్ TV & కిండిల్ మరియు ఇంకా ఎన్నో వాటిపై 50% వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్ వినియోగదారులు ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ఎంపికలతో పాటు ఎక్కువగా ప్రీమియం ఉత్పత్తులు, అప్‌గ్రేడ్స్‌ను ఎంచుకుంటున్నారు.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కస్టమర్లు అమేజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ 2025ను ఇంతకు ముందు కంటే పెద్దగా సంబరం చేస్తున్నారు. ప్రీమియం TVలు మరియు విలువైన జ్యువలరీ నుండి నిత్యావసరాలు, అమేజాన్ బజార్ నుండి ఉత్పత్తుల వరకు, రాష్ట్రంలో ఆన్ లైన్ షాపింగ్ లో అమోఘమైన వృద్ధి కనిపించింది. GST ఆదాలు, బ్యాంక్ మరియు అమేజాన్ పే ఆఫర్లతో, మేము తెలంగాణలో వినియోగదారుల కోసం పండగ షాపింగ్ ను మరింత సరసమైనదిగా మరియు బహుమానపూర్వకమైనదిగా చేస్తున్నాము. మనం ధన త్రయోదశి, దీపావళి పండుగల దిశగా కొనసాగుతున్న కారణంగా, మేము మా కస్టమర్లకు విస్తృతమైన ఎంపిక, సాటిలేని విలువ, అత్యంత వేగంతో మెరుగుపరచబడిన సౌకర్యం అందించడం కొనసాగిస్తున్నాం. ఈ పండగ సీజన్ ను వారికి మరింత ఆనందకరంగా చేస్తున్నాం, అని సౌరభ్ శ్రీవాత్సవ, వైస్ ప్రెసిడెంట్, అమేజాన్ ఇండియా అన్నారు.
 
అమేజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ 2025 మొదటి 10 రోజుల్లో ఇంతకు ముందు ఎడిషన్స్ తో పోల్చినప్పుడు, భారతదేశంవ్యాప్తంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి పెద్ద సంఖ్యలో SMBలు సహా స్మాల్ అండ్ మీడియం బిజినెసెస్ నుండి రికార్డ్ స్థాయిలో పాల్గొన్నారు. ఈ SMBలలో మూడింట రెండు వంతులకు పైగా టియర్ 2,3 పట్టణాలు మరియు ఆపై పట్టణాలకు చెందినవి. గత ఏడాదితో పోల్చినప్పుడు SMBలలో 50% కంటే ఎక్కువ పెరుగుదల రూ. 1 కోటిని దాటడంతో అమేజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ 2025లో సెల్లర్స్ విజయం పెరిగింది. స్థానిక ఔత్సాహికులకు సాధికారత కలిగించడంలో డిజిటల్ మార్కెట్ ప్రదేశాలలో పెరుగుతున్న పాత్రను ఈ విజయాలు ప్రధానంగా సూచించాయి మరియు దేశవ్యాప్తంగా సమీకృత ఆర్థిక వృద్ధిని ప్రోత్సహించాయి.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కీలకమైన పండగ ధోరణులు:
ప్రీమియం ఎంపికలు ఆధారంగా పండగ షాపింగ్ : రూ.20,000 కంటే ఎక్కువ ధరలు గల స్మార్ట్ ఫోన్లకు పండగ యొక్క ప్రారంభపు రోజుల సమయంలో శక్తివంతమైన రెండంకెల వృద్ధిని నమోదు చేసాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రీమియం శ్రేణి (రూ. 30,000 కంటే ఎక్కువగా) YoY 1.6 రెట్లు పెరుగుతోంది. శామ్ సంగ్ 3.3  రెట్లు YoY వృద్ధితో అభివృద్ధి చెందగా, iPhone 15 మరియు iQOO Neo 10లు రూ. 30,000-50,000  శ్రేణిలో బెస్ట్ సెల్లర్స్ గా ఉన్నాయి. విజయవాడలో, రూ. 1,00,000 కంటే ఎక్కువ ప్రీమియం TVలు YoY 70% పెరిగాయి, 40 అంగుళాల మోడల్స్ YoY కంటే 45%  ఎక్కువ పెరిగాయి, మరియు 55 అంగుళాల + టీవీలు YoY 30% కంటే ఎక్కువ పెరిగాయి; LG మరియు TCLలు అగ్ర ఎంపికలుగా నిలిచాయి. విజయవాడ మరియు విశాఖపట్టణంలో ప్రెషస్ జ్యువలరీ 2 రెట్లు  YoYలు పెరిగాయి.
 
పోషకాహార ఉత్పత్తులు మరియు నిత్యావసరాలకు ఎంతో డిమాండ్: పోషకాహారానికి చెందిన ఉత్పత్తులపై ఖర్చు విజయవాడలో 1.9X మరియు విశాఖపట్టణంలో 2.6X పెరిగింది.  విశాఖపట్టణంలో పాల ఉత్పత్తుల కొనుగోళ్లల్లో 2.1 రెట్లు పెంపుదల కనిపించింది; ఇది ఆరోగ్యం మరియు సంక్షేమంపై వినియోగదారులకు పెరుగుతున్న దృష్టి కేంద్రీకరణను తెలియచేస్తోంది. విశాఖపట్టణంలో అమేజాన్ ఫ్రెష్ ఆర్డర్లు YoY 60% పెరిగాయి, సౌకర్యవంతమైన కిరాణా షాపింగ్ కోసం కస్టమర్ల ప్రాధాన్యతను చూపిస్తోంది.
 
ఫ్యాషన్ మరియు బ్యూటీలు వేగం పుంజుకున్నాయి: పండగ సీజన్ లో విజయవాడలో బ్యూటీ మరియు ఫ్యాషన్ కోసం కొత్త కస్టమర్లలో YoY 1.5 రెట్లు పెరిగింది, వ్యక్తిగత సంరక్షణ వస్తువులపై చేసే ఖర్చు 2.8 రెట్లు పెరిగింది-హెయిర్ మాస్క్స్ మరియు ఆయిల్స్ 2 రెట్లు పెరిగాయి. విశాఖపట్టణంలో బ్యూటీ మరియు వ్యక్తిగత సంరక్షణపై చేసిన ఖర్చులు 2.3 రెట్లు పెరగ్గా మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ 2 రెట్లు పెరిగింది మరియు డెనిమ్ లో మహిళలు మరియు మగవారు ఇరువురి డిమాండ్ YoY1.5 రెట్లు పెరిగింది.
 
హోమ్ అప్ గ్రేడ్స్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి: వాటర్ ప్యూరిఫైర్లు, కిచెన్ స్టోరేజ్ మరియు కుక్ వేర్ లు కారణంగా కిచెన్ ఉపకరణాలు YoY సుమారు 150%  పెరిగాయి. ఫర్నిచర్ శ్రేణుల్లో గణనీయమైన పెంపుదల కనిపించింది. విజయవాడలో ఫోల్డింగ్ కుర్చీలకు YoY 65%, డ్రెస్సింగ్ టేబుల్స్ కు YoY 60% కంటే ఎక్కువగా మరియు బెడ్ సైడ్ టేబుల్స్ కు సుమారు 60% YoY డిమాండ్ పెరిగింది. ఇంకా, విశాఖపట్టణంలో సైడ్ బోర్డ్స్ & కేబినెట్స్ సుమారు YoY 35%, షూర్యాక్స్ & ఆర్గనైజర్స్ 20% కంటే అధికంగా వృద్ధి చెందాయి.
 
అవుట్ డోర్ లివింగ్ మరియు తోటపని వస్తువులకు వేగం పుంజుకుంది: విజయవాడలో లాన్ & తోటపని ఉత్పత్తులకు సంవత్సరం వారీగా 140%కి పైగా మరియు విశాఖపట్టణంలో సంవత్సరం వారీగా 110% డిమాండ్ పెరిగింది, సోలార్ ఉత్పత్తులు మరియు ల్యాండ్ స్కాపింగ్ సాధనాలు కస్టమర్లు ఇష్టపడే ఉత్పత్తులుగా వృద్ధి చెందాయి.
 
ప్రయాణ యాక్ససరీస్ మరియు క్రీడా సామగ్రి వృద్ది కొనసాగింది: ఆటో శ్రేణిలో ఈ ప్రాంతాలకు డిమాండ్ ఏర్పడింది. కార్ కేర్ యాక్ససరీస్ మరియు ఆటో పరికరాలు అగ్ర శ్రేణులుగా అభివృద్ధి చెందాయి. విజయవాడలో కూడా  బ్యాడ్మింటన్, కార్డియో మరియు స్కేటింగ్ లో 20% కంటే ఎక్కువ సంవత్సరం వారీగా వృద్ధి కనిపించింది మరియు యోనెక్స్ మరియు జస్పోలు అగ్ర బ్రాండ్స్ గా నిలిచాయి.
 
10వ రోజు నాటికి, సేల్ సమయంలో షాపింగ్ చేయడానికి 4 మంది కస్టమర్లలో 1 అమేజాన్ పే ఆప్షన్స్ ను ఉపయోగిస్తున్నారు. UPI ప్రసిద్ధి చెందిన ఎంపికగా కొనసాగింది, 4 ఆర్డర్లలో 1 UPI ద్వారా ఇవ్వబడ్డాయి మరియు గత ఏడాదితో పోల్చినప్పుడు UPI వినియోగదారుల్లో 11% వృద్ధి కనిపించింది. ఇంకా, అమేజాన్ పే ICICI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్‌ను ఉపయోగిస్తూ 10లో 1 ఆర్డర్ చేయబడింది.
 
గమనిక: ఉత్పత్తి వివరాలు, వివరణ మరియు ధర, విక్రేతలు అందించినవి. ధరనిర్ధారణ లేదా ఉత్పత్తుల వివరణలో అమెజాన్­కు ప్రమేయం లేదు, విక్రేతలు అందించే ఉత్పత్తి సమాచారం ఖచ్ఛితత్వానికి అమెజాన్­ని బాధ్యత కాదు. డీల్స్ మరియు తగ్గింపులను విక్రేతలు మరియు/లేదా బ్రాండ్లు, మొత్తం అమెజాన్ మినహాయింపుకు అందిస్తారు. ఉత్పత్తి వివరణలు, ఫీచర్లు మరియు డీల్స్­ను విక్రేతలు అందిస్తే, ఉన్నదున్నట్లుగా తెలియచేయటమవుతుంది.

Venky 77: వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్ లో మల్లీశ్వరీ సీక్వెల్ !

Venky 77: వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్ లో మల్లీశ్వరీ సీక్వెల్ !వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్ లో సినిమా రాబోతుంది. ఆమధ్య రామానాయుడు స్టూడియోలో లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. తాజా సమాచారం మేరకు నిన్న హైదరాబాద్ శివార్లో షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. గతంలో వీరికలయికలో నువ్వునాకు నచ్చావ్ వచ్చింది. అయితే మల్లీశ్వరి సినిమాకు త్రివిక్రమ్ రచయిత. వెంకటేష్ కు 77వ సినిమా ఇది. దాదాపు 20 నెలల సుదీర్ఘ తర్వాత, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ గారు కెమెరా వెనుక తిరిగి వచ్చారు.

Janhvi : రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ పై పెద్ది కోసం పూణేలో సాంగ్ షూటింగ్

Janhvi : రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ పై పెద్ది కోసం పూణేలో సాంగ్ షూటింగ్మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ యాక్షన్ డ్రామా పెద్ది చిత్రీకరణ శర వేగంగా జరుగుతోంది. బుచ్చి బాబు సనా దర్శకత్వంలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానరపై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం భారీ స్థాయిలో చిత్రీకరణ జరుపుకుంటోంది.

నాలుగు జన్మల కథతో మైథలాజికల్ చిత్రంగా గత వైభవ: ఎస్ఎస్ దుశ్యంత్

నాలుగు జన్మల కథతో మైథలాజికల్ చిత్రంగా గత వైభవ: ఎస్ఎస్ దుశ్యంత్ఎస్ఎస్ దుశ్యంత్, అశికా రంగనాథ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఎపిక్ ఫాంటసీ డ్రామా గత వైభవ. స్టేజ్ షో లనుంచి కాలేజీ డేస్ లో నాటకాలు వేసిన అనుభవంతో దుశ్యంత్ వెండితెరకు పరిచయం అవుతున్న చిత్రమిది. ఈ చిత్ర టీజర్ ను చూస్తే, నాలుగు జన్మల కథగా అనిపిస్తుంది. గందర్వలోకం, బ్రిటీష్ కాలం, రాజుల కాలం, వర్తమానం ఇలా నాలుగు కాలాల నాటి కథగా దర్శకుడు సింపుల్ సుని తెరకెక్కించారు.

బాలీవుడ్ హీరోయిన్ శిల్పాశెట్టికి షాకిచ్చిన బాంబే హైకోర్టు

బాలీవుడ్ హీరోయిన్ శిల్పాశెట్టికి షాకిచ్చిన బాంబే హైకోర్టుబాలీవుడ్ హీరోయిన్ శిల్పాశెట్టికి బాంబే హైకోర్టు గట్టి షాకిచ్చింది. ఓ వ్యాపారవేత్తను మోసం చేసిన కేసులో శిల్పాశెట్టి దంపతులు అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ కేసు విచారణ బాంబే హైకోర్టులో సాగుతోంది. శిల్పాశెట్టి దంపతులు దేశం విడిచి వెళ్లాలంటే రూ.60 కోట్లు డిపాజిట్ చేయాల్సిందేనని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈ ఆదేశాలను పాటించిన తర్వాతే ఈ కేసు తదుపరి విచారణ కొనసాగుతుందని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.

KRamp: ఫ్లవర్ లాంటి లవర్ ఉంటే లైఫ్ సూపర్ రా అంటూ K-ర్యాంప్ గీతం

KRamp: ఫ్లవర్ లాంటి లవర్ ఉంటే లైఫ్ సూపర్ రా అంటూ K-ర్యాంప్ గీతంకిరణ్ అబ్బవరం నటిస్తున్న కొత్త సినిమా K-ర్యాంప్. ఈ సినిమాను రాజేష్ దండ, శివ బొమ్మకు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. జైన్స్ నాని దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ఈ నెల 18న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు ఈ సినిమా నుంచి థర్డ్ సింగిల్ టిక్కల్ టిక్కల్. విడుదల చేశారు.

దీపావళి డ్రెస్సింగ్, డెకర్: ఫ్యాబ్ఇండియా స్వర్నిమ్ 2025 కలెక్షన్‌

దీపావళి డ్రెస్సింగ్, డెకర్: ఫ్యాబ్ఇండియా స్వర్నిమ్ 2025 కలెక్షన్‌సీజన్ యొక్క ఆత్మీయత, కాంతి, ఆనందాన్ని వేడుక జరుపుకుంటూ, ఫ్యాబ్ఇండియా తమ దీపావళి 2025 కలెక్షన్‌ను స్వర్నిమ్ పేరిట విడుదల చేసింది. ఊదా, నీలం రంగుల లోతైన ఛాయలతో ప్రేరణ పొందిన ఈ కలెక్షన్, సాంప్రదాయ పనితనంను సమకాలీన డిజైన్‌తో మిళితం చేస్తుంది. ఇది పండుగ శైలి, బహుమతి కోసం పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. కలెక్షన్ లోని ప్రతి ఉత్పత్తి, భారతీయ పనితనం పట్ల ఫ్యాబ్ఇండియా నిబద్ధతను ప్రదర్శిస్తుంది, చేతితో నేసిన వస్త్రాలు, చేతివృత్తులకు సంబంధించిన లోతైన వివరాలను ఆధునిక సౌందర్యంతో మిళితం చేస్తుంది. వ్యక్తిగత స్టైలింగ్ లేదా బహుమతి కోసం తగినట్లుగా పరిపూర్ణమైన ఉత్పత్తులను అందిస్తూనే ఈ కలెక్షన్ వారసత్వాన్ని వేడుక జరుపుకుంటుంది.

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు

ధ్యానంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలుప్రస్తుత ఒత్తిడి జీవితంలో ధ్యానం ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన అవసరం వుంది. ధ్యానంతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. అవేమిటో చూద్దాం. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మన ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలను విడుదల చేస్తుంది మరియు స్థిరపరుస్తుంది. ఇది మీ నాడీ వ్యవస్థను సడలిస్తుంది, మీ శరీరం ఒత్తిడి నుండి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది గతాన్ని వీడటానికి, శాంతిలో మునిగిపోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం మీరు నిజంగా ఎవరో తెలుసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది మీకు శక్తినిస్తుంది. మీ ఉన్నత స్పృహను చేరుకోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది.

రష్మిక మందన్న, ప్రముఖ క్రియేటర్‌లతో జతకట్టిన క్రాక్స్

రష్మిక మందన్న, ప్రముఖ క్రియేటర్‌లతో జతకట్టిన క్రాక్స్సౌకర్యం, స్వీయ-వ్యక్తీకరణకు ప్రతీకగా నిలిచే గ్లోబల్ ఫుట్‌వేర్ బ్రాండ్, క్రాక్స్, ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తమ షేర్ ది జాయ్ ప్రచారంతో పండుగ సీజన్‌ను మరోసారి ప్రారంభిస్తోంది. గత సంవత్సరం పండుగ స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తూ, ఈ సీజన్‌లో క్రాక్స్ గ్లోబల్ అంబాసిడర్ రష్మిక మందన్న నేతృత్వంలో ఈ బ్రాండ్ సరికొత్త శోభను సంతరించుకుంది. ఈ ప్రచారం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యం పండుగ స్ఫూర్తి యొక్క నిజమైన సారాంశాన్ని చాటిచెప్పడం. ఇది లోపాలు లేని ప్రణాళికల గురించి కాదు, సహజంగా వెల్లువెత్తే ఆనంద క్షణాల గురించి.

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వున్నవారు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు?

గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వున్నవారు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు?గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు జీర్ణక్రియ సులభంగా జరగడానికి కొన్ని ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే కొన్ని పదార్థాలు కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి, గ్యాస్, ఉబ్బరం, గుండెలో మంట వంటి సమస్యలకు దారితీస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు తినకూడని కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేయించిన ఆహారాలు, ఫ్రైడ్ చికెన్, పిజ్జా, మరియు కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే మాంసాహారం వంటివి జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఇవి గ్యాస్ సమస్యలను తీవ్రతరం చేస్తాయి. పచ్చి మిరపకాయలు, హాట్ సాస్, అధిక మసాలాలు ఉన్న పదార్థాలు కడుపులో మంటను పెంచుతాయి.

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?అలసందలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో చాలా రకాల పోషకాలు ఉన్నాయి. అలసందలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో తక్కువ కేలరీలు, తక్కువ కొవ్వు మరియు ఎక్కువ ఫైబర్ ఉంటాయి. ఈ ఫైబర్ వల్ల కడుపు నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉండి, ఆకలిని నియంత్రిస్తుంది. దీనివల్ల బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక మంచి ఆహారం. అలసందల్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫ్లేవనాయిడ్స్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించి, కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి. దీనివల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
