భారతదేశవ్యాప్తంగా 10 ప్రీమియం సర్వీస్ సెంటర్లను ప్రారంభించిన షియోమీ
గ్లోబల్ టెక్నాలజీ లీడర్ అయిన షియోమీ, భారతదేశంలోని కీలక నగరాల్లో 10 ప్రీమియం సర్వీస్ సెంటర్లను ప్రారంభించినట్లు ఈ రోజు ప్రకటించింది. ఇది కస్టమర్ కేర్, అనుభవంలో ఒక కొత్త ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పింది. ఈ రోజు నుండి బెంగుళూరు, హైదరాబాద్, కొచ్చి, చెన్నై, కోల్కతా, ఢిల్లీ, జైపూర్, ముంబై, పుణె, అహ్మదాబాద్లలో ప్రారంభమవుతున్న ఈ కేంద్రాలు, షియోమీ యొక్క కస్టమర్ ఫస్ట్ తత్వానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తాయి. ఇవి ఉన్నతమైన సేవా ప్రమాణాన్ని, లీనమయ్యే యాజమాన్య ప్రయాణాన్ని అందిస్తాయి. దేశంలోని ప్రతి పిన్ కోడ్కు సేవలు అందిస్తున్న తన విస్తృతమైన నెట్వర్క్కు అదనంగా, దేశవ్యాప్తంగా 100 ప్రీమియం సర్వీస్ సెంటర్లకు విస్తరించాలనే ప్రణాళికలతో, భారతదేశం పట్ల షియోమీ యొక్క దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను ఈ మైలురాయి మరింత బలపరుస్తుంది.
షియోమీలో, కేవలం ఉత్పత్తులను తయారు చేయడమే కాకుండా మమ్మల్ని విశ్వసించే వ్యక్తులతో శాశ్వత సంబంధాలను సృష్టించడం మా లక్ష్యం. ఈ ప్రీమియం సర్వీస్ సెంటర్లను ప్రారంభించడం ఆ బంధాన్ని మరింతగా పెంచడంలో, భారతదేశంలో కస్టమర్ అనుభవం కోసం ప్రమాణాలను పెంచడంలో ఒక వ్యూహాత్మక అడుగు. మేము సేవ చేసే ప్రజల కోసం వినడం, నేర్చుకోవడం, ఆవిష్కరణలను కొనసాగించడం, వారి రోజువారీ జీవితంలో భాగం కావాలనే మా దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది అని షియోమీ ఇండియా చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్, శ్రీ సుధిన్ మాథుర్ అన్నారు.
సాంప్రదాయ అమ్మకాల తర్వాత సేవలకు మించి, కొత్త ప్రీమియం సర్వీస్ సెంటర్లు వినియోగదారులను తమ ప్రతి పనిలోనూ కేంద్రంగా ఉంచాలనే షియోమీ నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తాయి. కస్టమర్లు వేగవంతమైన, మరింత కచ్చితమైన సేవతో పాటు ఆహ్లాదకరమైన మరియు లీనమయ్యే వాతావరణాన్ని ఆశించవచ్చు. ఈ కేంద్రాలు 24 గంటల్లోపు 95% రిపేర్లను పూర్తి చేయడానికి సన్నద్ధంగా ఉన్నాయి, ఇది ప్రస్తుత 89% కంటే మెరుగుదల. తాజా కౌంటర్పాయింట్ రీసెర్చ్ సర్వే ప్రకారం, సేవా వేగంలో షియోమీ అగ్ర బ్రాండ్లలో ఒకటిగా ఉంది, 52% కస్టమర్ సమస్యలు కేవలం నాలుగు గంటల్లోనే పరిష్కరించబడతాయి. రెండు గంటలకు మించి పట్టే రిపేర్ల కోసం, స్టాండ్బై హ్యాండ్సెట్ల ద్వారా నిరంతర కనెక్టివిటీని నిర్ధారిస్తారు.