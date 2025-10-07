మంగళవారం, 7 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 7 అక్టోబరు 2025 (12:18 IST)

అది నా రెండో ఇళ్లు.. అక్కడికి వెళ్తే ప్రశాంతంగా వుంటాను.. ఆ కొటేషన్ నన్ను మార్చేసింది..

Samantha Ruth Prabhu
ఈషా ఫౌండేషన్ తనకు రెండో ఇళ్లు లాంటిదని.. అక్కడికి వెళ్తే ప్రశాంతంగా వుంటుందని అగ్ర హీరోయిన్ సమంత ప్రకటించింది. ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి కోలుకుని తిరిగి పూర్తి ఉత్సాహంతో కనిపిస్తున్న సమంత, త్వరలోనే మా ఇంటి బంగారం సినిమాతో ప్రేక్షకులను పలకరించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. 
 
ఇంకా సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ చురుగ్గా వుండే సమంత.. తాజాగా ఇన్‌స్టాలో తన ఫాలోవర్లతో సరదాగా మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా అభిమానులు అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు ఓపికగా సమాధానం ఇచ్చారు. ఓ అభిమాని మీ తదుపరి తెలుగు సినిమా ఏంటి? అని ప్రశ్నించగా, ఆమె మా ఇంటి బంగారం అని తెలిపారు. 
 
ఇదే సెషన్‌లో, మరో అభిమాని మీ జీవితాన్ని మార్చేసిన కొటేషన్ ఏది? అని అడగ్గా, సమంత ఆసక్తికరమైన సమాధానమిచ్చారు. "మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రతి విషయం మనకు పాఠాలు నేర్పిస్తుంది. అలాంటి వాటి నుండి ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం" అని తాను నమ్ముతానని సమంత వెల్లడించారు.

కాకినాడలో లారీని ఓవర్ టేక్ చేయబోయి.. లారీ కింద పడ్డాడు.. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? (video)

కాకినాడలో లారీని ఓవర్ టేక్ చేయబోయి.. లారీ కింద పడ్డాడు.. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? (video)కాకినాడలో షాకింగ్ ఘటన చోటుచేసుకుంది. కాకినాడలో స్కూటీపై వెళ్తున్న మనిషికి లారీ రూపంలో చుక్కలు కనిపించాయి. కాంక్రీట్ మిక్సర్ లారీని ఓవర్ టేక్ చేయబోయిన అతనికి దేవుడు కనిపించాడు. ఓవర్ టేక్ చేస్తూ లారీ ముందు నరేందర్ అనే వ్యక్తి పడ్డాడు. అంతే లారీ అతనిపైనే నడిచింది. కానీ అదృష్టవశాత్తు టైర్ల మధ్యలో పడటంతో ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. దీంతో తృటిలో ప్రాణాలతో బయటపడి మృత్యువును జయించాడు. అయితే ఈ ఘటనలో నరేందర్‌ గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది. లారీ వెళ్లిన తర్వాత చాలాసేపటికి అతని ఆ ప్రాంతం నుంచి కదల్లేకపోయాడు.

నేనూ భారతీయుడినే.. అమెరికాలోని అట్లాంటాలో ఉంటున్నా... పెళ్లి పేరుతో మహిళకు రూ.2.5 కోట్ల కుచ్చుటోపీ

నేనూ భారతీయుడినే.. అమెరికాలోని అట్లాంటాలో ఉంటున్నా... పెళ్లి పేరుతో మహిళకు రూ.2.5 కోట్ల కుచ్చుటోపీనేనూ భారతీయుడినే.. అమెరికాలోని అట్లాంటాలో ఉంటున్నా... అంటూ పెళ్ళి పేరుతో ఓ మహిళా టీచర్‌ను ఓ మోసగాడు నిండా ముంచాడు. పెళ్లి సంబంధాలు చూపిస్తానంటూ ఏకంగా రూ.2.5 కోట్లకు కుచ్చుటోపీ పెట్టాడు. ఆమెను మాయమాటలతో బురుడీ కొట్టించి ఏకంగా రూ.2.5 కోట్ల నగదును తన ఖాతాలోకి మళ్లించుకున్నాడు. దీంతో బాధితురాలు పోలీసులను ఆశ్రయించింది.

రాగిసంగటిలో బొద్దింక ... ఉలిక్కిపడిన హైదరాబాద్ ఆహార ప్రియులు

రాగిసంగటిలో బొద్దింక ... ఉలిక్కిపడిన హైదరాబాద్ ఆహార ప్రియులుహైదరాదాద్ నగరంలోని పేరొంది రెస్టారెంట్లలో ఆహార భద్రతా ప్రమాణాలు పూర్తిగా అడుగంటి పోయాయి. ఫలితంగా ఇవి మరోమారు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. భాగ్యనగరిలో రుచికరమైన వంటకాలకు పేరుగాంచిన కృతుంగ రెస్టారెంట్‌లో ఓ వినియోగదారుడికి షాకింగ్ అనుభవం ఎదురైంది. నానక్‌రామ్‌గూడ శాఖలో ఓ వ్యక్తి ఆర్డర్ చేసిన రాగి సంగటిలో బొద్దింక కనిపించడం కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనతో హైదరాబాద్‌లోని ఆహార ప్రియులు మరోసారి ఉలిక్కిపడ్డారు.

మరో ఆరు నెలల్లో విద్యుత్ వాహనాల ధరలు తగ్గుతాయ్ : కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ

మరో ఆరు నెలల్లో విద్యుత్ వాహనాల ధరలు తగ్గుతాయ్ : కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీరానున్న నాలుగు లేదా ఆరు నెలల్లో విద్యుత్ వాహనాల ధరలు తగ్గుతాయని కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ అన్నారు. ఫిక్కీ నిర్వహించిన హైయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ సదస్సులో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగిస్తూ, ప్రస్తుతం పెట్రోల్ వాహనాల ధరల కంటే విద్యుత్తు వాహనాల (ఈవీ) ధరలు అధికంగా ఉన్నాయని, అయితే ఈవీల తయారీ, వినియోగం అధికమవుతున్నందున వచ్చే 4-6 నెలల్లోగా ఈ రెండు రకాల వాహనాల ధరల మధ్య ధరల అంతరం గణనీయంగా తగ్గనుందన్నారు.

గెలిచిన తర్వాత పార్టీ మారితే ఇంటికొచ్చి చితక్కొడతాం : భారాస ఎమ్మెల్యే వార్నింగ్

గెలిచిన తర్వాత పార్టీ మారితే ఇంటికొచ్చి చితక్కొడతాం : భారాస ఎమ్మెల్యే వార్నింగ్స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో భారత రాష్ట్ర సమితి కార్యకర్తలు ఎంతో కష్టపడి గెలిపించిన తర్వాత అభ్యర్థులు పార్టీ మారితే వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని ఆ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి హెచ్చరించారు. తమ పార్టీకి చెందిన వెయ్యి మంది కార్యకర్తలను తీసుకొచ్చి వారి ఇంటిమీద దాడి చేసి తుక్కుతుక్కుగా చితక్కొడతామని హుజురాబాద్ నుంచి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేగా ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న కౌశిక్ రెడ్డి వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?జామ చెట్టు ఆకులు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులు జలుబు, దగ్గు, శ్లేష్మం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులతో చేసిన టీ తాగితే వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులను నిరోధించగలదు. ఇంకా జామ ఆకులు ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. దగ్గు నుండి ఉపశమనం కోసం జామ ఆకులతో చేసిన డికాషన్ తీసుకోవాలి. జామ ఆకులను నీళ్లలో వేసి మరిగించి అల్లం, ఎండుమిర్చి, లవంగాలు, యాలకులు, వెల్లుల్లి, బెల్లం వేసి కషాయం చేయాలి. జామ ఆకుల టీ తీసుకోవడం వల్ల శ్వాసకోశ, ఊపిరితిత్తులు, గొంతులోని బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. బెల్లం, గోరువెచ్చని నీటితో జామ ఆకుల పొడిని తీసుకోండి.

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారంప్రతి ఒక్కరూ అమితంగా ఇష్టపడే పండ్లలో మామిడి పండ్లు ఒకటి. వేసవి కాలంలో అమితంగా లభ్యమవుతాయి. అయితే, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడేవారు ఈ పండ్లను ఆరగిస్తే సమస్యకు పరిష్కారమవుతుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?బఠాణీలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వాటిని తినడం వల్ల కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బఠాణీలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు A, K, C సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. బఠాణీలలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా నిరోధిస్తుంది, తద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.
