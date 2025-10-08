'క్యారెట్లైన్' స్టోర్ను ప్రారంభించిన హీరోయిన్ కయదు లొహర్
చెన్నై నగరంలోని టి.నగర్లో క్యారెట్లైన్ స్టోర్ను ప్రముఖ సినీ నటి కయదు లొహర్ బుధవారం ప్రారంభించారు. ఇది క్యారెట్లైన్కు 350 షోరూమ్ కావడం గమనార్హం. అలాగే, క్యారెట్లైన్ తన 17వ వార్షికోత్సవాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా జరుపుకుంది.
తన 17వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా, క్యారట్లేన్ చెన్నైలోని ఉస్మాన్ రోడ్లో 1,400 చదరపు అడుగుల కొత్త స్టోర్ను ప్రారంభించింది. ప్రారంభోత్సవానికి నటి, బ్రాండ్ అసోసియేట్ కయాదు లొహార్ హాజరయ్యారు, బ్రాండ్తో వారి దీర్ఘకాల భాగస్వామ్యం ప్రామాణికమైన కనెక్షన్లకు దాని నిబద్ధతను నొక్కి చెబుతుంది. ఈ స్టోర్ దక్షిణ భారతదేశంలో దాని కీలక మార్కెట్ అయిన చెన్నైలో క్యారట్లేన్ ఉనికిని బలపరుస్తుంది.
ఆర్థిక సంవత్సరం 25-26 (సంవత్సరం నుండి ఆగస్టు వరకు)లో బ్రాండ్ యొక్క తమిళనాడు ఆదాయం ఆర్థిక సంవత్సరం 24-25లో ఇదేకాలంతో పోలిస్తే దాదాపు 30 శాతం పెరిగింది. ఇందులో, చెన్నై గణనీయమైన 33 శాతం పెరుగుదలను అందించింది, బ్రాండ్ వృద్ధికి యాంకర్ మార్కెట్గా దాని పాత్రను పునరుద్ఘాటించింది.
ఈ ప్రత్యేక సందర్భాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ, క్యారట్లేన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సౌమెన్ భౌమిక్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, "చెన్నైలోని జ్యువెలరీకి గుండెకాయ అయిన ఉస్మాన్ రోడ్లో ఈ కొత్త ఫార్మాట్ స్టోర్ను ప్రారంభించడంతో మేము మా 17వ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం ఆనందంగా ఉన్నట్టు తెలిపారు. ఈ ముఖ్యమైన సందర్భంగా తమిళనాడు చలనచిత్ర రంగంలో వర్ధమాన తారలలో ఒకరైన కయాదు లొహర్తో మా బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా మా అనుబంధాన్ని ప్రకటించడానికి మేము సంతోషిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఒకటి కంటే ఎక్కువ విధాలుగా, ఈ రోజు తమిళనాడులో క్యారట్లేన్కు కొత్త ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది, ఇక్కడే ప్రతిదీ ప్రారంభమైంది" అని పేర్కొన్నారు.
కొత్త స్టోర్ క్యారట్లేన్ యొక్క సిగ్నేచర్ రిటైల్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది, రోజువారీ దుస్తులు, పండుగ సందర్భాలు, జీవితంలోని ప్రత్యేక మైలురాళ్లను తీర్చే సేకరణలను ప్రదర్శిస్తుంది. డిజైన్ ఆధారిత ఆవిష్కరణలను స్థానిక సున్నితత్వాలతో కలపడం ద్వారా, క్యారట్లేన్ తన ఆఫర్లు తమిళనాడు, దక్షిణ భారతదేశం అంతటా కస్టమర్లతో లోతుగా ప్రతిధ్వనిస్తుందని నిర్ధారిస్తుంది.
దేశవ్యాప్తంగా బలమైన మరియు విస్తరిస్తున్న ఉనికితో, క్యారట్లేన్ అధిక-నాణ్యత, సమకాలీన ఆభరణాలను విస్తృత ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే దాని దార్శనికతకు కట్టుబడి ఉంది. కంపెనీ తన విస్తరణను మరింత టైర్-2 మరియు టైర్-3 పట్టణాలలో కొనసాగించాలని, స్థానికంగా ప్రేరణ పొందిన డిజైన్లను పరిచయం చేయాలని మరియు ఆన్లైన్ మరియు ఆఫ్లైన్ రెండింటిలోనూ కస్టమర్ ప్రయాణాన్ని సుసంపన్నం చేయడానికి సాంకేతికతలో పెట్టుబడి పెట్టాలని యోచిస్తోంది.