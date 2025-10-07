విశాఖలో దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్ట్ను పూర్తి చేసిన ఎంబసీ డెవలప్మెంట్స్, 620 కుటుంబాలు...
విశాఖపట్నం: భారతదేశంలోని ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్లలో ఒకటైన మరియు విశాఖపట్నం, బెంగళూరు, MMR, NCR, ఇతర కీలక నగరాలలో ఉనికిని కలిగి ఉన్న ఎంబసీ డెవలప్మెంట్స్ లిమిటెడ్ (EDL), నగరంలోని తమ వారసత్వ ప్రాజెక్ట్ అయిన ఇండియాబుల్స్ సియెర్రాను పూర్తి చేసి, డెలివరీ చేసినట్లు ప్రకటించింది. ఇది 4.8 ఎకరాలలో, 0.8 మిలియన్ చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న అభివృద్ధి. ఇప్పుడు ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికేట్లు(OCs) పొందడంతో, 620 కుటుంబాలు ఎట్టకేలకు తమ ఇళ్లలోకి మారుతున్నాయి. ఇది సంవత్సరాల తరబడి ఆలస్యం, అనిశ్చితిని ఎదుర్కొన్న ప్రాజెక్ట్ యొక్క పునరుద్ధరణను సూచిస్తుంది.
దీనితో పాటు, EDL ముంబై, థానేలో మూడు కీలక ప్రాజెక్టులను డెలివరీ చేసింది. వర్లీలోని ది బ్లూ ఎస్టేట్-క్లబ్, 10.8 ఎకరాలలో 1.4 మిలియన్ చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో 374 నివాసాలను కలిగి ఉంది, దీనికి 2018, 2022 మధ్య దశలవారీగా OCs అందాయి. EDL నిష్క్రమించి, పాలనను నివాసితులకు బదిలీ చేయడానికి కండోమినియం అసోసియేషన్ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. లోయర్ పరేల్లోని ది స్కై ఫారెస్ట్ ప్రాజెక్ట్, 4.4 ఎకరాలలో 1.6 మిలియన్ చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో 438 నివాసాలను కలిగి ఉంది, దీని టవర్లు A2, A3కి నవంబర్ 2023లో OC లభించింది. ఇళ్ల అప్పగింతలు చాలా వరకు పూర్తయ్యాయి. థానేలోని వన్ ఇండియాబుల్స్, 2.6 ఎకరాలలో 0.5 మిలియన్ చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో 388 నివాసాలను కలిగి ఉంది, దీనికి మే 2025లో ఫేజ్ I OC లభించింది. ప్రస్తుతం ఇళ్ల అప్పగింతలు జరుగుతున్నాయి.
ఈ పరిణామాలపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, ఎంబసీ డెవలప్మెంట్స్ లిమిటెడ్ CEO-ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, సచిన్ షా ఇలా అన్నారు, దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఈ ప్రాజెక్టుల విజయవంతమైన పరిష్కారం, డెలివరీ ఎంబసీ డెవలప్మెంట్స్కు ఒక మలుపు. OCs పొందడం, ఇళ్ల అప్పగింతలు జరగడం, స్వతంత్ర సంఘాలు బాధ్యతలు స్వీకరించడంతో, మేము మా కార్యనిర్వహణ బలాన్ని, కస్టమర్ల పట్ల నిబద్ధతను ప్రదర్శించాము. అత్యున్నత ప్రమాణాలైన పాలన, డెలివరీ, కస్టమర్ నమ్మకాన్ని పాటిస్తూ, అన్ని ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయడం, అప్పగించడం, విలువను అన్లాక్ చేయడం మా ప్రాధాన్యతగా ఉంది.