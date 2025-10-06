విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ను రక్షించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి వుంది.. చంద్రన్న
విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ను పటిష్టం చేసేందుకు, దానిని రక్షించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సోమవారం అన్నారు. గత ఏడాది కాలంగా కేంద్రం మద్దతు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ఉక్కు కర్మాగారం ఉత్పత్తిలో గణనీయమైన పురోగతి సాధించామని, దీనిని స్వాగతించదగిన పరిణామంగా ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు.
సచివాలయంలో పరిశ్రమ సమీక్ష తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతూ.. విఎస్పిని బలోపేతం చేయడం, దానిని గరిష్ట ఉత్పత్తి సామర్థ్యం వైపు దృష్టి సారించామని తెలిపారు. గత సంవత్సరంలో తీసుకున్న చర్యలు, సాధించిన ఫలితాలను ఈ సమావేశంలో చంద్రబాబు నాయుడు అంచనా వేశారు.
ప్లాంట్ను నష్టాల నుండి బయటకు తీసుకురావడానికి, దానిని మరింత బలోపేతం చేయడానికి యాజమాన్యం, కార్మికులు, ఉద్యోగులు, కేంద్ర-రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండూ కలిసి పనిచేయడం కొనసాగించాలని చెప్పారు. సంకీర్ణ ప్రభుత్వ ప్రయత్నాల ఫలితంగా, ప్లాంట్కు కేంద్రం రూ. 11,440 కోట్ల ఆర్థిక సహాయాన్ని మంజూరు చేసింది. ఇందులో ఎక్కువ భాగం కార్యకలాపాలను పునరుద్ధరించడానికి, ప్లాంట్ను తిరిగి ట్రాక్లోకి తీసుకురావడానికి కేటాయించబడింది.
గత సంవత్సరం సెప్టెంబర్లో, ప్లాంట్ సామర్థ్యంలో 25 శాతం మాత్రమే వినియోగించబడుతోంది. అయితే ఈ సెప్టెంబర్ నాటికి అది 79 శాతానికి చేరుకుంది. దీనిని చాలా సానుకూల పరిణామంగా అభివర్ణిస్తూ, చంద్రబాబు నాయుడు స్టీల్ ప్లాంట్ అధికారులను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఆదేశించారు.
ఆర్థిక సంవత్సరం 26 మూడవ త్రైమాసికం చివరి నాటికి, ప్లాంట్ 92.5 శాతం ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని చేరుకోవాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి అన్ని వాటాదారులు ఐక్యంగా పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు.