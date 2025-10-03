Chandra Babu Naidu: ఆటో డ్రైవర్ల సేవా పథకం ప్రారంభం.. ధృవీకరించిన చంద్రబాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గ సమావేశంలో కంపెనీలకు భూ కేటాయింపులు, భూసేకరణలు, రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతిలో అభివృద్ధి పనులను వేగవంతం చేయడానికి ప్రత్యేక ప్రయోజన వాహనాన్ని ఆమోదించడం వంటి అనేక కీలక నిర్ణయాలను ఆమోదించింది.
ఎన్నికల ముందు హామీ ఇచ్చిన ఆటో డ్రైవర్ల సేవా పథకాన్ని ప్రారంభించడాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ధృవీకరించారు. ఈ పథకాన్ని అక్టోబర్ 4న ప్రారంభించనున్నారు. ప్రతి లబ్ధిదారుడు ఆటో డ్రైవర్కు నేరుగా వారి ఖాతాల్లో రూ. 15,000 అందజేయనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వం రూ. 435.35 కోట్లు కేటాయించింది. ఈ పథకం వారికి చాలా అవసరమైన ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
మొత్తం 2.9 లక్షల ఆటో డ్రైవర్లను లబ్ధిదారులుగా గుర్తించారు. ప్రతి డ్రైవర్కు ఏటా రూ. 15,000 లభిస్తుంది. ఈ చొరవ ముఖ్యంగా స్త్రీ శక్తి ఉచిత బస్సు పథకం ద్వారా ప్రభావితమైన వారికి సహాయపడుతుందని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు.