ఉండవల్లి నుంచి ఆటోలో విజయవాడ సింగ్ నగర్కు చంద్రబాబు, పవన్, నారా లోకేష్ (video)
ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆటో డ్రైవర్స్ సేవా పథకం కింద 2.90 లక్షల మంది ఆటో రిక్షా, క్యాబ్ డ్రైవర్లకు ఒక్కొక్కరికి రూ.15,000 చొప్పున క్రెడిట్ చేయనున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సేవాలో పథకానికి రూ.436 కోట్లు కేటాయించింది.
గత ప్రభుత్వం తన కేటాయింపు అయిన రూ.261. 51 కోట్లలో 2,61,516 మంది ఆటో డ్రైవర్లకు రూ.10,000 చొప్పున పంపిణీ చేయగా, ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఒక అడుగు ముందుకు వేసి కేటాయింపును రూ.436 కోట్లకు పెంచింది. దీనివల్ల 2.90 లక్షల మంది డ్రైవర్లకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.
లబ్ధిదారులలో 2,25,621 మంది ఆటో డ్రైవర్లు, 38,576 మంది ప్యాసింజర్ వెహికల్ డ్రైవర్లు, 38,576 మంది మోటార్ క్యాబ్ డ్రైవర్లు, 6,400 మంది మ్యాక్సీ క్యాబ్ డ్రైవర్లు ఉన్నారు.
అత్యధిక సంఖ్యలో లబ్ధిదారులతో విశాఖపట్నం అగ్రస్థానంలో ఉంది. 22,955 మంది ఆటో డ్రైవర్లు. అదనంగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వం విధించిన రూ. 20,000 గ్రీన్ టాక్స్ను రూ. 3000కు తగ్గించింది. ఈ మొత్తాన్ని స్వీకరించడంలో ఆటో డ్రైవర్ల ఫిర్యాదులను పరిష్కరించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఫిర్యాదుల నిర్వహణ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసింది.
ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్, బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పివిఎన్ మాధవ్ హాజరవుతారు. అజిత్ సింగ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మక్కెనేని బసవ పున్నయ్య స్టేడియంలో సేవాలో ఆటో డ్రైవర్స్ కార్యక్రమాన్ని నాయుడు ప్రారంభించనున్నారు.
ఇక్కడ అర్హులైన ఆటో డ్రైవర్లకు ఆర్థిక సహాయం అందజేయబడుతుంది. ఇందులో భాగంగా ఉండవల్లి నుంచి ఆటోలో విజయవాడ సింగ్ నగర్ సీఎం చంద్రబాబు, డీసీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్ బయల్దేరారు.