ఆదివారం, 5 అక్టోబరు 2025
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
ఠాగూర్
ఆదివారం, 5 అక్టోబరు 2025 (14:50 IST)

దిగ్గజ దర్శకుడు శాంతారామ్ సతీమణి సంధ్య ఇకలేరు

sandhya shantaram
ప్రముఖ బాలీవుడ్ సినీ నటి, దిగ్గజ దర్శకుడు వి.శాంతారామ్ సతీమణి సంధ్యా శాంతారామ్ (94) కన్నుమూశారు. వయోభారంతో కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆమె తన స్వగృహంలోనే తుదిశ్వాస విడిచారని సమాచారం. ఆమె మరణం పట్ల చిత్ర పరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.
 
సంధ్యా శాంతారామ్ సినీ రంగంలో సుదీర్ఘకాలం పాటు తనదైన ముద్ర వేశారు. ఆమె హిందీతో పాటు మరాఠీ భాషలో కూడా ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించారు. 'అమర్ భూపాలి', 'ఝనక్ ఝనక్ పాయల్ భాజే', 'నవరంగ్', 'పింజారా' వంటి చిత్రాలు ఆమెకు ఎంతో పేరు తెచ్చిపెట్టాయి. ఈ చిత్రాలలో ఆమె పోషించిన పాత్రలు, ముఖ్యంగా ఆమె నృత్య ప్రదర్శనలు ఆమెను కలల నటిగా నిలిపాయి. నృత్యకళలో ఆమె చూపిన ప్రత్యేక ప్రతిభ ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయింది.
 
సంధ్యా శాంతారామ్ మరణం పట్ల పలువురు సినీ ప్రముఖులు, రాజకీయ నాయకులు సోషల్ మీడియా వేదికగా సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ప్రముఖ నిర్మాత మధుర్ భండార్కర్ ఎక్స్ వేదికగా స్పందిస్తూ, "లెజెండరీ నటి సంధ్యా శాంతారామ్ ఇకలేరు అనే వార్త బాధాకరం. ఆమె జీవితం, పాత్రలు, ప్రదర్శనలు అన్నీ భారతీయ సినిమాకు గర్వకారణం. ఆమె నటించిన చిత్రాల్లోని ఐకానిక్ రోల్స్ ఎప్పటికీ మన హృదయాల్లో నిలిచిపోతాయి" అంటూ నివాళులర్పించారు.

ఈవీఎం బ్యాలెట్ పత్రాల్లో అభ్యర్థుల కలర్ ఫోటోలు : ఎన్నికల కమిషన్

ఈవీఎం బ్యాలెట్ పత్రాల్లో అభ్యర్థుల కలర్ ఫోటోలు : ఎన్నికల కమిషన్బీహార్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి త్వరలో ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల కోసం ఉపయోగించే ఈవీఎంలలో పొందుపరిచే బ్యాలెట్ పేపర్లలో అభ్యర్థుల కలర్ ఫోటోలను ఉంచుతామని భారత ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. బీహార్‌లో నవంబరు 22వ తేదీలోగా అసెంబ్లీ ఎన్నికలను పూర్తి చేస్తామని, ఇందుకోసం అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. అలాగే, తొలిసారిగా ఈవీఎంలలో పొందుపరిచే బ్యాలెట్‌ పేపర్లలో అభ్యర్థుల కలర్‌ ఫొటోలను ఉంచనున్నట్లు వెల్లడించింది.

పార్టీ బలోపేతంపై దృష్టిసారించండి... ఎమ్మెల్యేలకు జనసేనాని ఆర్డర్

పార్టీ బలోపేతంపై దృష్టిసారించండి... ఎమ్మెల్యేలకు జనసేనాని ఆర్డర్తన పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు జనసేన పార్టీ అధినేత, సినీ నటుడు పవన్ కళ్యాణ్ దిశానిర్దేశం చేశారు. పార్టీ బలోపేతంపై ప్రతి ఒక్కరూ దృష్టిసారించాలని ఆయన ఆదేశించారు. ఆ పార్టీ శాసనసభాపక్ష సమావేశం శనివారం మంగళగిరిలోని పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగింది. ఇందులో పవన్ దిశానిర్దేశం చేశారు.

మందలించిన తల్లి.. కత్తితో గొంతుకోసి చంపేసిన కిరాతక బీటెక్ కొడుకు

మందలించిన తల్లి.. కత్తితో గొంతుకోసి చంపేసిన కిరాతక బీటెక్ కొడుకుఏపీలోని కడప జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. మందలించిన కన్నతల్లిని ఓ కిరాతక కొడుకు కత్తితో గొంతుకోసి చంపేశాడు. ప్రొద్దుటూరు పట్టణంలోని శ్రీరామ్ నగర్‌లో ఈ దారుణం ఆదివారం ఉదయం జరిగింది. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, శ్రీరామ్ నగర్‌కు చెందిన యశ్వంత్ రెడ్డికి అతడి తల్లి లక్ష్మీదేవికి మధ్య ఇంట్లో ఏదో విషయంపై వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ క్రమంలో తీవ్ర ఆగ్రహానికి లోనైన యశ్వంత్ వంటగదిలో ఉన్న కత్తితో తల్లిపై దాడి చేసి ఆమె గొంతు కోశాడు.

తమిళనాడుకు వర్ష సూచన - 12 జిల్లాల్లో కుండపోత వర్షం

తమిళనాడుకు వర్ష సూచన - 12 జిల్లాల్లో కుండపోత వర్షంతమిళనాడు రాష్ట్రానికి వాతావరణ శాఖ వర్ష హెచ్చరికలు చేసింది. ముఖ్యంగా, 12 జిల్లాల్లో ఆదివారం నుంచి కుండపోత వర్షాలు కురుస్తాయని చెన్నై ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

పెళ్లి పేరుతో నమ్మంచి వాడుకుని వదిలేశాడు.. భరించలేక ప్రాణాలు తీసుకున్న యువతి

పెళ్లి పేరుతో నమ్మంచి వాడుకుని వదిలేశాడు.. భరించలేక ప్రాణాలు తీసుకున్న యువతిప్రేమ, పెళ్లి పేరుతో నమ్మించిన ఓ కానిస్టేబుల్ ఓ యువతిని శారీరకంగా వాడుకుని వదిలేశాడు. దీన్ని భరించలేని ఆ యువతి ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఈ విషాదకర ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వాంచలో జరిగింది. ఈ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కానిస్టేబుల్‌ను పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు విధుల నుంచి సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీచేశారు.

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారంప్రతి ఒక్కరూ అమితంగా ఇష్టపడే పండ్లలో మామిడి పండ్లు ఒకటి. వేసవి కాలంలో అమితంగా లభ్యమవుతాయి. అయితే, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడేవారు ఈ పండ్లను ఆరగిస్తే సమస్యకు పరిష్కారమవుతుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?బఠాణీలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వాటిని తినడం వల్ల కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బఠాణీలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు A, K, C సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. బఠాణీలలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా నిరోధిస్తుంది, తద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలు

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలుఉపవాసం చేసేటప్పుడు, సరైన ఆహారాన్ని ఎంచుకోవడం అనేది మీరు అలసిపోయినట్లు భావించడం మరియు చురుకుగా, ఏకాగ్రతతో, తేలికగా ఉండటం మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. మీ వ్రత థాలీలో ప్రత్యేక స్థానానికి అర్హమైన అటువంటి ఒక పదార్థం పెరుగు. దీనిని దహీ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది రుచి, పోషణ మరియు సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యతను ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో మిళితం చేస్తుంది. కేవలం వంటగదిలోని ఒక సాధారణ వస్తువు కంటే ఎక్కువగా, పెరుగు సాత్విక గుణాలను కలిగి ఉంటుంది, ఇది ఉపవాస సమయంలో మనస్సును ప్రశాంతపరచడానికి, శరీరానికి పోషణను అందించడానికి సహాయపడుతుంది.
