Pawan Kalyan పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు.. శుభాకాంక్షలు తెలిపిన చంద్రబాబు, అల్లు అర్జున్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, తెలుగు నటులు చిరంజీవి, అల్లు అర్జున్ సహా పలువురు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మంగళవారం పవన్ పుట్టిన రోజును పురస్కరిచుకుని.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తన టైమ్లైన్లో శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
పవన్ కళ్యాణ్ ప్రతి అడుగులోనూ సామాన్యుల పక్షాన నిలిచారని పేర్కొంటూ, ముఖ్యమంత్రి డిప్యూటీ సీఎంను సామాజికంగా సున్నితంగా ఉండే వ్యక్తిగా ప్రశంసించారు. పవన్ కళ్యాణ్ తన మాట నిలబెట్టుకోవడానికి కట్టుబడి ఉన్నారని చంద్రబాబు కొనియాడారు. డిప్యూటీ సీఎంకు ప్రతిస్పందించే హృదయం ఉందని, రాజకీయాల్లో విలువలకు దృఢంగా కట్టుబడి ఉన్నారని అన్నారు.
పాలన, రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో పవన్ కళ్యాణ్ సహకారం గొప్పదని ఎత్తి చూపిన చంద్రబాబు నాయుడు, నటుడు మరిన్ని విజయ శిఖరాలను అధిరోహించాలని ఆకాంక్షించారు. మరోవైపు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సోదరుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి.. పవన్ కళ్యాణ్కు తన పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఆయన వంద సంవత్సరాలు మంచి ఆరోగ్యంతో జీవించాలని, ప్రజలకు మార్గదర్శకంగా సేవ చేయాలని ఆశీర్వదించారు.
పవన్ కళ్యాణ్ సినీ పరిశ్రమలో ప్రముఖ నటుడిగా, ప్రజా జీవితంలో జనసేన నాయకుడిగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా నిరంతరం ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ప్రజా సేవలో పవన్ కళ్యాణ్ చూపిస్తున్న అంకితభావం గొప్పదని చిరంజీవి అన్నారు. ఇంకా అల్లు అర్జున్ కూడా పవన్ కళ్యాణ్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.