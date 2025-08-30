Allu Family: విశాఖలో చిక్కుకున్న పవన్ కల్యాణ్.. వైరల్ అవుతున్న పాత ఫోటోలు
అల్లు అరవింద్ తల్లి శ్రీ కనకరత్నం ఆకస్మిక మరణం పట్ల అల్లు కుటుంబం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తోంది. ఆమె కొంతకాలంగా వృద్ధాప్య సమస్యలతో బాధపడుతూ శనివారం తెల్లవారుజామున తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆమె వయస్సు 94 సంవత్సరాలు. కనకరత్నమ్మ అంత్యక్రియలు మధ్యాహ్నం కోకాపేటలో జరుగుతాయి. ప్రముఖులు అల్లు అర్జున్ ఇంటికి తరలివస్తున్నారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన అత్తగారి అంతిమ యాత్రను పర్యవేక్షించడానికి రోజంతా అక్కడే ఉంటారు. అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్ షూటింగ్లను రద్దు చేసుకుని హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు.
అయితే, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ వైజాగ్లో చిక్కుకున్నారు. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు ఈ సాయంత్రం విశాఖపట్నంలో జరిగే బహిరంగ సభలో పాల్గొంటున్నందున ఈరోజు హైదరాబాద్ కు రాలేకపోతున్నట్లు సమాచారం. వారిద్దరూ రేపు వచ్చి అల్లు కుటుంబాన్ని కలిసి సంతాపం తెలియజేస్తారు. పవన్ కళ్యాణ్ భార్య అన్నా లెజ్నోవా అల్లు అర్జున్ ఇంటికి చేరుకుని సంతాపం తెలిపారు. ఇంతలో, పవన్ కళ్యాణ్ పత్రికలకు సంతాప సందేశాన్ని విడుదల చేశారు.
"దివంగత శ్రీ అల్లు రామలింగయ్య గారి భార్య శ్రీమతి అల్లు కనకరత్నమ్మ గారు మరణించారని తెలిసి నేను బాధపడ్డాను. చెన్నైలో ఉన్నప్పటి నుండి ఆమె చాలా ఆప్యాయంగా ఉండేది. ఆమె తన కుమార్తె మన వదినమ్మ సురేఖ గారిని తన చుట్టూ ఉన్న వారిపై అపారమైన ప్రేమ, ఆప్యాయతలతో పెంచింది. శ్రీమతి కనకరత్నమ్మ గారు శాంతియుతంగా ఉండాలని నేను దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను. అల్లు అరవింద్ గారు, కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను" అని పవన్ కళ్యాణ్ రాశారు.
మరోవైపు కనకరత్నమ్మ మరణ వార్త తెలుసుకున్న సినీ ప్రముఖులు ఆమె భౌతికకాయానికి నివాళులు అర్పించడానికి అల్లు అరవింద్ ఇంటికి చేరుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన నివాసం వద్ద భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం అల్లు వారి కుటుంబానికి సంబంధించిన ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.