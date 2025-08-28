చంద్రబాబు బాటలో పవన్-ఎమ్మెల్యేల పనితీరుపై దృష్టి.. ర్యాంకులు కూడా ఇస్తారట
కిరణ్ రాయల్, కర్రి మహేష్, తదితర పార్టీ నాయకులు క్రమశిక్షణా రాహిత్యానికి పాల్పడుతున్న సంఘటనలను జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్రంగా పరిగణించారు. తన పార్టీ ఎమ్మెల్యేలపై ప్రజల అభిప్రాయాన్ని అంచనా వేయడానికి ఆయన ఒక సర్వేను నియమించారు. ఈ సర్వే ఫలితాల తర్వాత, పవన్ కళ్యాణ్ గురువారం మంగళగిరిలో శాసనసభా పార్టీ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు.
నియోజకవర్గాల వారీగా అభివృద్ధి కార్యకలాపాల ఆధారంగా ఎన్నికల తర్వాత ఎమ్మెల్యేల పనితీరును సమీక్షించడంపై దృష్టి పెట్టారు. ప్రతి ఎమ్మెల్యేను వ్యక్తిగతంగా కలిశారు. ఏదైనా ప్రతికూల అభిప్రాయం వెనుక గల కారణాలను అర్థం చేసుకోవడానికి వారితో ఐదు నుండి పది నిమిషాలు గడిపారు.
సమీక్ష ప్రక్రియ ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది. ఎమ్మెల్యేలకు పనితీరు ర్యాంకులు కేటాయించాలనే ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ నిర్ణయం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ఇది గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఉపయోగించిన విధానాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
క్రమశిక్షణను ప్రోత్సహించడం, ఎమ్మెల్యేలు తమ పనిని మెరుగుపరచుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వడం దీని లక్ష్యం. ఆగస్టు 30 నుండి పవన్ కళ్యాణ్ విశాఖపట్నంలో జనసేనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. దీని ద్వారా, ఆయన పార్టీ కార్యకర్తలను అట్టడుగు స్థాయిలో కలవడం, వారి సవాళ్లు, అంచనాలను అర్థం చేసుకోవడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.