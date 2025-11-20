నాయుడుపేటలో 12 ఎర్రచందనం దుంగల స్వాధీనం.. ఇద్దరు స్మగ్లర్లు అరెస్ట్
నాయుడుపేటలోని బోధనం టోల్ ప్లాజా సమీపంలో రెడ్ సాండర్స్ యాంటీ-స్మగ్లింగ్ టాస్క్ ఫోర్స్ వాహన తనిఖీల సందర్భంగా 12 ఎర్రచందనం దుంగలను స్వాధీనం చేసుకుని, ఇద్దరు స్మగ్లర్లను అరెస్టు చేశారు. రవాణాకు ఉపయోగించిన కారును కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
మంగళవారం గూడూరు, రాపూర్ అటవీ ప్రాంతాల్లో కూంబింగ్ ఆపరేషన్లు నిర్వహించాయి. బుధవారం తెల్లవారుజామున, కడివేడు ఫారెస్ట్ బీట్లోని బోధనం టోల్ ప్లాజా వద్ద వాహనాలను తనిఖీ చేస్తుండగా, పోలీసులు ఒక కారు అకస్మాత్తుగా ఆగి ఉండటం గమనించారు.
ఇద్దరు వ్యక్తులు పారిపోవడానికి ప్రయత్నించారు, కానీ వారు వెంబడించి పట్టుకున్నారు. వాహనంలో తనిఖీ చేయగా 12 ఎర్రచందనం దుంగలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అరెస్టు చేసిన వ్యక్తులు తమిళనాడులోని వెల్లూరు జిల్లాకు చెందినవారుగా గుర్తించారు.
స్వాధీనం చేసుకున్న దుంగలతో పాటు వారిని తిరుపతి టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. డీఎస్పీ వి. శ్రీనివాస రెడ్డి, ఎసిఎఫ్ జె. శ్రీనివాస్ నిందితులను విచారించారు. ఎస్ఐ రఫీ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.