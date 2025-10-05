ఆదివారం, 5 అక్టోబరు 2025
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By ఠాగూర్

30 యేళ్లుగా ఇనుప రాడ్లు కాలులో ఉన్నాయి... బాబీ డియోల్

bobby - sunny deol
గత 30 యేళ్లుగా తన కాలులో ఇనుప రాడ్లు ఉన్నాయని ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు బాబీ డియోల్ అన్నారు. పైగా, తన అన్న సన్నీ డియోల్ లేకపోతే విరిగిన తన కాలు తిరిగి వచ్చేది కాదని, ఇపుడు ఇలా నిలబడటానికి కూడా కారణం ఆయనేనని చెప్పారు. 30 యేళ్ల క్రితం ఓ సినిమా చిత్రీకరణలో తనకు జరిగిన ప్రమాదం గురించి బాబీ దేవోల్‌ తాజాగా గుర్తుచేసుకున్నారు. తన అన్న సన్నీ డియోల్ లేకపోతే తన విరిగిన కాలు వచ్చేది కాదని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
 
'నాకు ఇంకా గుర్తుంది. నా తొలి చిత్రం 'బర్సాత్‌' షూటింగ్‌ సమయంలో పెద్ద ప్రమాదం జరిగింది. నా కెరీర్‌ ప్రారంభం కాకముందే ముగిసిపోతుందని భావించాను. సన్నీ డియోల్ లేకపోతే నేను ఈరోజు ఇలా ఉండేవాడిని కాదు. ఆ సినిమా ఇంగ్లండ్‌ షూటింగ్‌లో గుర్రపు స్వారీ చేస్తున్నప్పుడు మరో గుర్రం ఎదురుగా రావడంతో బలంగా కిందపడిపోయా. దీంతో నా కాలు విరిగింది. నిలబడలేక కుప్పకూలిపోయాను. నా అదృష్టం కొద్ది సన్నీ ఆరోజు నాతోనే ఉన్నారు. అతను నన్ను తన భుజాలపై మోస్తూ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాడు. వైద్యులు నా కాలు ఇక రాదని చెప్పారు. రాత్రికి రాత్రే సన్నీ నన్ను లండన్‌లోని ఓ పెద్ద ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ శస్త్రచికిత్స చేశారు'
 
'ఇప్పటికీ 30 సంవత్సరాల అయినప్పటికీ నా కాలులో ఆ రాడ్‌లు అలానే ఉన్నాయి. కొంత అసౌకర్యంగా ఉన్నప్పటికీ నేను వాటికి అలవాటు పడ్డాను. అందరిలానే నడవగలను, పరుగెత్తగలను, డ్యాన్స్‌ చేయగలను, దూకగలను.. ఇంకేం కావాలి. అందుకే వాటి గురించి అసలు ఆలోచించను. కానీ, ఆ సంఘటన తర్వాత నాకు మా అన్నయ్యపై ప్రేమ రెట్టింపైంది' అని బాబీ చెప్పారు. 
 
ఇక 'యానిమల్‌' సినిమా తర్వాత బాబీ బాగా బిజీగా మారారు. భాషతో సంబంధం లేకుండా వరుస సినిమాల్లో నటిస్తున్నారు. ఇటీవల వచ్చిన 'వార్‌ 2'లో అతిథి పాత్రలో కనిపించారు. ప్రస్తుతం విజయ్‌ హీరోగా తెరకెక్కుతోన్న 'జన నాయగన్‌'లో నటిస్తున్నారు. 

తమిళనాడుకు వర్ష సూచన - 12 జిల్లాల్లో కుండపోత వర్షం

తమిళనాడుకు వర్ష సూచన - 12 జిల్లాల్లో కుండపోత వర్షంతమిళనాడు రాష్ట్రానికి వాతావరణ శాఖ వర్ష హెచ్చరికలు చేసింది. ముఖ్యంగా, 12 జిల్లాల్లో ఆదివారం నుంచి కుండపోత వర్షాలు కురుస్తాయని చెన్నై ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

పెళ్లి పేరుతో నమ్మంచి వాడుకుని వదిలేశాడు.. భరించలేక ప్రాణాలు తీసుకున్న యువతి

పెళ్లి పేరుతో నమ్మంచి వాడుకుని వదిలేశాడు.. భరించలేక ప్రాణాలు తీసుకున్న యువతిప్రేమ, పెళ్లి పేరుతో నమ్మించిన ఓ కానిస్టేబుల్ ఓ యువతిని శారీరకంగా వాడుకుని వదిలేశాడు. దీన్ని భరించలేని ఆ యువతి ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఈ విషాదకర ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వాంచలో జరిగింది. ఈ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కానిస్టేబుల్‌ను పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు విధుల నుంచి సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీచేశారు.

యువతిని తాకరాని చోట తాకిన అకతాయి.. దేహశుద్ధి చేసిన ప్రజలు

యువతిని తాకరాని చోట తాకిన అకతాయి.. దేహశుద్ధి చేసిన ప్రజలుఏపీలోని అనంతపురం జిల్లాలో మద్యం మత్తులో ఓ యువతిని వేధించిన అకతాయికి ప్రజలకు దేహశుద్ధి చేశారు. పైగా, బాధిత యువతితో కూడా చెప్పుతో కొట్టించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

మటన్ కూరలో కారం ఎక్కువైందంటూ తిట్టిన భర్త... మనస్తాపంతో నవ వధువు

మటన్ కూరలో కారం ఎక్కువైందంటూ తిట్టిన భర్త... మనస్తాపంతో నవ వధువుతెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. మటన్ కూరలో కారం ఎక్కువైందని భార్యను భర్త తిట్టాడు. దీంతో మనస్తాపం చెందిన భార్య ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ముఖ్యంగా, వివాహం జరిగిన కేవలం ఆరు రోజుల్లోనే నవవధువు చిన్న విషయానికే ప్రాణాలు తీసుకోవడం స్థానికంగా విషాదం నెలకొంది.

చిత్తూరు నుంచి చెన్నై - బెంగుళూరుకు జస్ట్ ఓ గంటన్నర మాత్రమే జర్నీ....

చిత్తూరు నుంచి చెన్నై - బెంగుళూరుకు జస్ట్ ఓ గంటన్నర మాత్రమే జర్నీ....తమిళనాడు - ఆంధ్రప్రదేశ్ - కర్నాటక రాష్ట్రాలను కలుపుతూ నిర్మిస్తున్న చెన్నై - బెంగుళూరు ఎక్స్‌ప్రెస్ హైవే నిర్మాణం పనులు ఇంకా చకచకా సాగుతున్నాయి. ఈ రోడు నిర్మాణం పనులు పూర్తయి, రహదారి అందుబాటులోకి వస్తే ఏపీలోని చిత్తూరు జిల్లా నుంచి కేవలం గంటన్నర వ్యవధిలోనే ఇటు బెంగళూరుకు.. అటు చెన్నై చేరుకోవచ్చు. వి.కోట నుంచి అయితే గంటలోనే బెంగళూరు వెళ్లొచ్చని, ఈ రహదారిపై వాహనాలు గరిష్టంగా 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకెళ్లవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు.

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారంప్రతి ఒక్కరూ అమితంగా ఇష్టపడే పండ్లలో మామిడి పండ్లు ఒకటి. వేసవి కాలంలో అమితంగా లభ్యమవుతాయి. అయితే, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడేవారు ఈ పండ్లను ఆరగిస్తే సమస్యకు పరిష్కారమవుతుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?బఠాణీలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వాటిని తినడం వల్ల కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బఠాణీలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు A, K, C సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. బఠాణీలలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా నిరోధిస్తుంది, తద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలు

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలుఉపవాసం చేసేటప్పుడు, సరైన ఆహారాన్ని ఎంచుకోవడం అనేది మీరు అలసిపోయినట్లు భావించడం మరియు చురుకుగా, ఏకాగ్రతతో, తేలికగా ఉండటం మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. మీ వ్రత థాలీలో ప్రత్యేక స్థానానికి అర్హమైన అటువంటి ఒక పదార్థం పెరుగు. దీనిని దహీ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది రుచి, పోషణ మరియు సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యతను ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో మిళితం చేస్తుంది. కేవలం వంటగదిలోని ఒక సాధారణ వస్తువు కంటే ఎక్కువగా, పెరుగు సాత్విక గుణాలను కలిగి ఉంటుంది, ఇది ఉపవాస సమయంలో మనస్సును ప్రశాంతపరచడానికి, శరీరానికి పోషణను అందించడానికి సహాయపడుతుంది.
