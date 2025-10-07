మంగళవారం, 7 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 7 అక్టోబరు 2025 (14:18 IST)

పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు నా ప్రియమైన శ్రీనికా.. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి స్పెషల్ వీడియో (video)

Padi Kaushik Reddy
బీఆర్‌ఎస్‌ హుజూరాబాద్‌ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్‌రెడ్డికి తన కుమార్తె అంటే ప్రాణం. ఆమె ఏది అడిగినా ఆమె కోసం చేస్తారు. తన కుమార్తె ఏ సెలెబ్రిటీనీ కలవాలన్నా.. అందుకు అన్నీ ఏర్పాట్లు చేస్తారు. గతంలో క్రికెటర్లను కూడా కౌశిక్ రెడ్డి తన తనయ కోసం కలిసేలా వారి దగ్గర ఆటోగ్రాఫ్ తీసిచ్చారు. తాజాగా తన కుమార్తె పుట్టిన రోజును పురస్కరించుకుని.. భావోద్వేగ పోస్టు చేశారు. అలాగే ఓ వీడియోను కూడా పోస్టు చేశారు. 
 
ఈ పోస్టులో.. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు నా ప్రియమైన శ్రీనికా.. నువ్వు నా గర్వం, ఆనందం మాత్రమే కాదు, నా కలల సజీవ స్వరూపం, నా బలం, నా వారసత్వం. జీవితంలో మీ ప్రయాణం ధైర్యంగా, సాహసోపేతంగా ఉండనివ్వండి. మీ హృదయం ఎల్లప్పుడూ దయతో ఉండనివ్వండి. 
Padi Kaushik Reddy
మీలో ఇప్పటికే ప్రకాశిస్తున్న అదే దయ, ధైర్యంతో నా వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లండి. నేను నిన్ను పదాలు వ్యక్తపరచలేనంతగా ప్రేమిస్తున్నాను. ప్రతిరోజు నువ్వు నన్ను మునుపటి రోజు కంటే గర్వపరుస్తున్నావు. నీ ప్రేమగల అమ్మానాన్న.." అంటూ రాసుకొచ్చారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

మా కుమార్తె ముఖాన్ని అందుకే చూపించడం లేదు : ఉపాసన

మా కుమార్తె ముఖాన్ని అందుకే చూపించడం లేదు : ఉపాసనతమ కుమార్తె ముఖాన్ని బాహ్య ప్రపంచానికి చూపించకపోవడానికి ఒక కారణం ఉందని సినీ హీరో మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ సతీమణి ఉపాసన అంటున్నారు. రామ్ చరణ్ - ఉపాసనల గారాలపట్టి క్లీన్‌కారా. ఆ చిన్నారి ముఖాన్ని ఇప్పటివరకు బాహ్య ప్రపంచానికి చూపించలేదు. దీనిపై అనేక ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అసలు కారణాన్ని ఉపాసన తాజాగా ఓ కార్యక్రమంలో వెల్లడించారు. తాము ఎందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామో వివరిస్తూ ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.

Rukmini Vasanth: కాంతారా హీరోయిన్‌కు టాలీవుడ్ ఆఫర్లు.. ఎన్టీఆర్ డ్రాగన్‌లో సంతకం చేసిందా?

Rukmini Vasanth: కాంతారా హీరోయిన్‌కు టాలీవుడ్ ఆఫర్లు.. ఎన్టీఆర్ డ్రాగన్‌లో సంతకం చేసిందా?అక్టోబర్ 2న విడుదలైన రిషబ్ శెట్టి కాంతారా చాప్టర్ 1 బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లు రాబట్టింది. కేవలం ఐదు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.350 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ఈ చిత్రం కర్ణాటకలో అనూహ్యంగా మంచి ప్రదర్శన ఇవ్వడమే కాకుండా తెలుగు రాష్ట్రాలు, కేరళ, తమిళనాడు, హిందీ మార్కెట్లలో కూడా బలమైన సంఖ్యలను నమోదు చేసింది. ఐదవ రోజు కలెక్షన్లు బాగా తగ్గినప్పటికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో మాత్రమే ఈ చిత్రం రూ.50 కోట్లకు పైగా వసూలు చేయడం ఒక అద్భుతమైన ఘనత.

అది నా రెండో ఇళ్లు.. అక్కడికి వెళ్తే ప్రశాంతంగా వుంటాను.. ఆ కొటేషన్ నన్ను మార్చేసింది..

అది నా రెండో ఇళ్లు.. అక్కడికి వెళ్తే ప్రశాంతంగా వుంటాను.. ఆ కొటేషన్ నన్ను మార్చేసింది..ఈషా ఫౌండేషన్ తనకు రెండో ఇళ్లు లాంటిదని.. అక్కడికి వెళ్తే ప్రశాంతంగా వుంటుందని అగ్ర హీరోయిన్ సమంత ప్రకటించింది. ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి కోలుకుని తిరిగి పూర్తి ఉత్సాహంతో కనిపిస్తున్న సమంత, త్వరలోనే మా ఇంటి బంగారం సినిమాతో ప్రేక్షకులను పలకరించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇంకా సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ చురుగ్గా వుండే సమంత.. తాజాగా ఇన్‌స్టాలో తన ఫాలోవర్లతో సరదాగా మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా అభిమానులు అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు ఓపికగా సమాధానం ఇచ్చారు. ఓ అభిమాని మీ తదుపరి తెలుగు సినిమా ఏంటి? అని ప్రశ్నించగా, ఆమె మా ఇంటి బంగారం అని తెలిపారు.

2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా పవన్ కళ్యాణ్ "ఓజీ"

2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా పవన్ కళ్యాణ్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన తాజా చిత్రం "ఓజీ" అభిమానులు ఊహించినట్టే సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఈ యేడాదిలో ఇప్పటివరకు తెలుగులో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా నిలిచింది. సెప్టెంబరు 25వ తేదీన విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 11 రోజుల్లో రూ.308 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు రాబట్టింది. "రూల్స్ లేవు.. చట్టాలు లేవు... గంభీర 'లా'" మాత్రమే ఉంది. ఇతడే "ఒరిజినల్ గ్యాంగ్ స్టర్" అంటూ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్మెంట్స్ ‌తన ఎక్స్ ఖాతాలో సినిమా వసూళ్ళ వివరాలు ప్రకటించింది.

నాకేం కాలేదు.. అంతా బాగానే వుంది... మా కారుకు దెబ్బ తగిలింది : విజయ్ దేవరకొండ

నాకేం కాలేదు.. అంతా బాగానే వుంది... మా కారుకు దెబ్బ తగిలింది : విజయ్ దేవరకొండటాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండకు పెనుప్రమాదం తప్పింది. తన కుటుంబ సభ్యులతో ప్రయాణిస్తున్న ఆయన కారు ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ప్రమాదం నుంచి ఆయనతో పాటు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఈ విషయాన్ని ఆయనే స్వయంగా వెల్లడించారు. తన కారు ప్రమాదానికి గురైనప్పటికీ తనతో పాటు ఉన్నవారంతా క్షేమంగా ఉన్నారని స్పష్టంచేశారు.

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?జామ చెట్టు ఆకులు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులు జలుబు, దగ్గు, శ్లేష్మం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులతో చేసిన టీ తాగితే వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులను నిరోధించగలదు. ఇంకా జామ ఆకులు ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. దగ్గు నుండి ఉపశమనం కోసం జామ ఆకులతో చేసిన డికాషన్ తీసుకోవాలి. జామ ఆకులను నీళ్లలో వేసి మరిగించి అల్లం, ఎండుమిర్చి, లవంగాలు, యాలకులు, వెల్లుల్లి, బెల్లం వేసి కషాయం చేయాలి. జామ ఆకుల టీ తీసుకోవడం వల్ల శ్వాసకోశ, ఊపిరితిత్తులు, గొంతులోని బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. బెల్లం, గోరువెచ్చని నీటితో జామ ఆకుల పొడిని తీసుకోండి.

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారంప్రతి ఒక్కరూ అమితంగా ఇష్టపడే పండ్లలో మామిడి పండ్లు ఒకటి. వేసవి కాలంలో అమితంగా లభ్యమవుతాయి. అయితే, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడేవారు ఈ పండ్లను ఆరగిస్తే సమస్యకు పరిష్కారమవుతుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?బఠాణీలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వాటిని తినడం వల్ల కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బఠాణీలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు A, K, C సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. బఠాణీలలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా నిరోధిస్తుంది, తద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.
