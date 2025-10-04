Chandra Babu Naidu: ఆటోవాలాగా కనిపించిన ఆ ముగ్గురు (video)
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తన అతిపెద్ద అమలులలో ఒకటైన ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో కార్యక్రమాన్ని శనివారం ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్లతో కలిసి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు.
ఎందుకంటే ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్, నారా లోకేష్లు ఆసక్తికరమైన దుస్తులను ఎంచుకున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో సంబంధం ఉన్న ఈ ముగ్గురు కీలక వ్యక్తులు ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఆటో డ్రైవర్ యూనిఫాంలో కనిపించారు. దానితో పాటు, వారు ఆటో డ్రైవర్లతో కలిసి కూర్చుని వారితో సంభాషించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లోని పవర్హౌస్లకు సామాన్యులకు మధ్య జరిగిన ఈ హృదయపూర్వక సంభాషణ వెంటనే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఆటో డ్రైవర్, మ్యాక్సీ క్యాబ్ డ్రైవర్కు రూ.15,000 జమ చేస్తోందని గమనించవచ్చు.
ఈ కార్యక్రమం ద్వారా 2.9 లక్షల మంది డ్రైవర్లకు ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకు రూ.435 కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేయబడింది. ఈ కార్యక్రమంలో బోండా ఉమా, ఆరోగ్య మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్, ఎంపీ కేశినేని చిన్ని వంటి ఇతర నాయకులు కూడా పాల్గొన్నారు.