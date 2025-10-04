DK Aruna: తెలంగాణ తొలి మహిళా ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరుకుంటున్నా: డీకే అరుణ
ఉమ్మడి పాలమూరు బీజేపీ ఎంపీ డీకే అరుణ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరుకుంటున్నట్లు బహిరంగంగా చెప్పారు. ప్రతి వ్యక్తికి ఒక లక్ష్యం ఉండాలని ఆమె ఒక టీవీ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. నేను ఇంత దూరం వచ్చినప్పుడు, నేను మరింత ముందుకు వెళ్లాలనుకుంటున్నాను అని ఆమె డీకే అరుణ అన్నారు. సీఎం కావాలని కోరుకోవడంలో తప్పు లేదని అరుణ పేర్కొన్నారు.
నిర్ణయం తన చేతుల్లో లేనప్పటికీ, తెలంగాణ తొలి మహిళా ముఖ్యమంత్రి కావడానికి తాను కృషి చేస్తూనే ఉంటానని డీకే అరుణ వెల్లడించారు. మహిళలు తమ బలాన్ని గ్రహించి 33శాతం రిజర్వేషన్లను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవాలని ఆమె కోరారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మహిళలు ఇప్పటికే 50 శాతం రిజర్వేషన్లను అనుభవిస్తున్నప్పటికీ రాజకీయంగా ఎదగాలని అరుణ అన్నారు. కుటుంబ సభ్యులను కలుపుకునే బదులు మహిళలు తమ సొంత వృద్ధిపై దృష్టి పెట్టాలని బీజేపీ నాయకురాలు సలహా ఇచ్చింది.
ఎంపీగా, ఎమ్మెల్యేగా తన గత నష్టాలను గుర్తుచేసుకుంటూ, తాను ఎప్పుడూ వదులుకోలేదని, ఆ పట్టుదల తనను నేడు పార్లమెంటు సభ్యురాలిని చేసిందని డీకే అరుణ అన్నారు. రాజీనామా చేయడం వల్ల ఓటమిని విజయంగా మార్చుకునే అవకాశం లేదని, ఓటమిని విజయంగా మార్చుకునే అవకాశాన్ని ప్రజలు ప్రోత్సహించారని అరుణ అన్నారు.
పురుషులు తరచుగా ఒత్తిడిలో వదులుకుంటారని, మహిళలు ఒకేసారి బహుళ సవాళ్లను ఎదుర్కోగలరని కూడా డీకే అరుణ వ్యాఖ్యానించారు. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే? కొన్ని రోజుల క్రితం, తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత కూడా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కావాలనే తన కోరికను పంచుకున్నారు.