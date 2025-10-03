Heavy Rains: ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు- రెడ్ అలర్ట్ జారీ
ఒడిశాలోని గోపాల్పూర్ సమీపంలో తీరం దాటిన తీవ్ర తుఫాను వాయువ్య దిశగా పయనిస్తూ బలహీనపడుతుందని విశాఖపట్నంలోని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. తీరం దాటిన తర్వాత కూడా తుఫాను ప్రభావం కొనసాగుతుందని, దీని కారణంగా శుక్రవారం ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం, మన్యం, విజయనగరం జిల్లాలకు వాతావరణ కేంద్రం ఇప్పటికే రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. మహేంద్రతనయ, నాగావళి, బహుదా, వంశధారలలోకి వరద నీరు ప్రవేశిస్తుండటంతో, శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని హీరా మండలంలోని గొట్టా బ్యారేజీ వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేయబడింది.
నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు వంశధార గేట్లు తెరిచి నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు. బుర్జా మండలంలోని నారాయణపురం ఆనకట్ట వద్ద నాగావళి నదిలో వరద ప్రవాహం పెరుగుతోంది. పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి జిల్లా యంత్రాంగం కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేసింది.
ఎగువ ప్రాంతాలలో కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని నాగావళి, వంశధార నదులలో వరద స్థాయి పెరుగుతోంది. నదీ పరీవాహక ప్రాంతాలలో పంటలు మునిగిపోయాయి. నదులలో వరద ప్రవాహం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, ఇన్చార్జ్ మంత్రి కె. అచ్చెన్నాయుడు అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు.
ఆయన జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీతో ఫోన్లో మాట్లాడి వరద ముప్పు దృష్ట్యా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. అధికారులు 24 గంటలూ అందుబాటులో ఉండాలని, పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి రెస్క్యూ బృందాలు సిద్ధంగా ఉండాలని అచ్చన్నాయుడు స్పష్టం చేశారు.
అవసరమైతే, ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలి. పరిస్థితిని పర్యవేక్షించాలని విపత్తు బృందాలను ఆయన ఆదేశించారు. విద్యుత్ సరఫరాలో ప్రజలు ఎటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కోకుండా చూసుకోవాలని ఆయన కోరారు.